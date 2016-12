DIRETTA / Atalanta-Empoli (risultato finale 2-1) info streaming video e tv: gol-vittoria di D'Alessandro! (Serie A 2016, oggi 20 dicembre)

DIRETTA ATALANTA-EMPOLI (RISULTATO FINALE 2-1) INFO STREAMING VIDEO E TV (SERIE A 2016, OGGI 20 DICEMBRE): GOL-VITTORIA DI D'ALESSANDRO! - Tempo scaduto allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, vittoria in rimonta per l'Atalanta che batte di misura l'Empoli per 2 a 1 e chiude l'anno col sorriso. Finale al cardiopalma, all'81' i padroni di casa colpiscono la traversa con Kessié sugli sviluppi di un calcio d'angolo, nel prosieguo dell'azione Pesic colpisce il pallone di testa con Skorupski che se lo ritrova tra le braccia. All'83' altra palla gol per gli orobici, cross di Papu Gomez per D'Alessandro che approfitta del disimpegno sbagliato da Dimarco per calciare in porta ma la palla esce davvero di pochissimo. Tre minuti più tardi ancora vicino al gol il tandem Papu Gomez-D'Alessandro che nemmeno questa volta riesce a inquadrare la porta di Skorupski. Finale di passione per gli ospiti che anche nel recupero (quattro minuti concessi da Fabbri) provano a difendersi strenuamente ma proprio all'ultimo minuto arriva il gol-vittoria di D'Alessandro che, dopo la parata miracolosa di Skorupski su Gagliardini, deposita il pallone in rete regalando i tre punti a Gasperini, Empoli che esce comunque dal campo a testa alta.

DIRETTA ATALANTA-EMPOLI (RISULTATO LIVE 1-1) INFO STREAMING VIDEO E TV (SERIE A 2016, OGGI 20 DICEMBRE): KESSIE' RISPONDE A MCHEDLIDZE! - Al trentacinquesimo minuto del secondo tempo è tornato in parità il punteggio di Atalanta-Empoli, ora le due squadre sono sull'1-1. I padroni di casa provano a reagire dopo il gol di Mchedlidze, Gasperini toglie dal campo Conti per inserire D'Alessandro, e in effetti gli orobici tornano a insistere nella trequarti avversaria anche se stasera gli ospiti sembrano impeccabili nella cura della fase difensiva. Al 62' Zukanovic ci riprova di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo alzando troppo il pallone che sorvola la traversa, un minuto più tardi intervento decisivo di Skorupski sulla botta insidiosa di Petagna. Massimo sforzo dell'Atalanta per cercare di riportarsi in parità, l'Empoli soffre ma tiene duro, almeno fino al 74' quando l'undici di Gasperini rientra in lizza per i tre punti con l'1 a 1 di Kessié che col destro mette il pallone nell'angolino dove Skorupski con tutta la buona volontà del mondo non può arrivarci.

DIRETTA ATALANTA-EMPOLI (RISULTATO LIVE 0-1) INFO STREAMING VIDEO E TV (SERIE A 2016, OGGI 20 DICEMBRE): TERZO GOL IN DUE GARE PER MCHEDLIDZE! - Allo stadio Atleti Azzurri d'Italia è ricominciato dopo l'intervallo l'anticipo della 18^ giornata di Serie A 2016-2017 tra Atalanta ed Empoli, al decimo minuto del secondo tempo il punteggio vede la formazione di Martusciello avanti per 1 a 0. A inizio ripresa Gasperini effettua la sua prima mossa, Kurtic si accomoda in panchina e al suo posto entra Kessié, tuttavia sono gli ospiti a rompere gli indugi al rientro in campo con Mchedlidze che va in porta senza inquadrare lo specchio. Al 49' primo acuto per Kessié che scarica il destro addosso a Skorupski. Ci sono tutte le premesse per assistere a un monologo dei padroni di casa, e invece al 51' l'Empoli passa a sorpresa in vantaggio, sugli sviluppi di un calcio d'angolo Mchedlidze approfitta della difesa avversaria non piazzata bene e scavalca Sportiello col piattone sinistro, primo gol in trasferta per la squadra toscana dall'inizio della stagione, il terzo in due gare per il numero 9 di Martusciello.

DIRETTA ATALANTA-EMPOLI (RISULTATO LIVE 0-0) INFO STREAMING VIDEO E TV (SERIE A 2016, OGGI 20 DICEMBRE): INTERVALLO! - Intervallo a Bergamo dove si è appena concluso il primo tempo di Atalanta-Empoli, le due squadre tornano negli spogliatoi per il riposo sul punteggio di 0-0. Nessun gol ma ai punti meriterebbero sicuramente i padroni di casa che hanno fatto la partita e creato le principali occasioni, con gli ospiti incapaci di varcare stabilmente la propria metà campo. Al 36' altro pericolo per la formazione di Martusciello, Petagna con un cross scavalca Skorupski, Conti a porta praticamente spalancata non riesce però a colpire di testa il pallone, sfuma così un'altra palla gol per gli orobici. Il fortino dell'Empoli regge grazie al catenaccio attuato dagli ospiti che stanno cercando di concedere meno varchi possibili agli avversari. Nel recupero l'Atalanta batte un calcio di punizione con Freuler che pesca la testa di Zukanovic, la palla termina sul fondo dopo aver sorvolato la traversa.

DIRETTA ATALANTA-EMPOLI (RISULTATO LIVE 0-0) INFO STREAMING VIDEO E TV (SERIE A 2016, OGGI 20 DICEMBRE): PRESSING DEI PADRONI DI CASA - Trascorso il primo terzo di gara, Atalanta ed Empoli rimangono sul punteggio di 0-0. Col passare dei minuti i padroni di casa prendono sempre più coraggio e alzano il baricentro, la prima vera occasione per gli orobici arriva al 16' con Papu Gomez che entra in area, disorienta Cosic con una finta e libera il destro che, complice una deviazione, scuote l'esterno della rete. Nel frattempo il tecnico dell'Empoli, Martusciello, deve fare i conti con l'infortunio di Costa (probabile stiramento per lui) ed è costretto a spendere il primo cambio inserendo Veseli che a sua volta non è al meglio della condizione fisica. Al 21' tentativo dalla distanza di Spinazzola, la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Al 25' Papu Gomez va di nuovo in porta, Skorupski respinge ma non trattiene, Petagna prova ad arrivare sul pallone ma viene anticipato dall'estremo difensore dell'Empoli cadendo a terra, per l'arbitro Fabbri non ci sono gli estremi per il rigore e fa proseguire il gioco.

DIRETTA ATALANTA-EMPOLI (RISULTATO LIVE 0-0) INFO STREAMING VIDEO E TV (SERIE A 2016, OGGI 20 DICEMBRE): PETAGNA NON TROVA LA PORTA - Allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo l'arbitro Michael Fabbri ha dato il via alle ostilità tra Atalanta ed Empoli che si affrontano nel primo anticipo della 18^ giornata di Serie A 2016-2017, al decimo minuto del primo tempo il punteggio rimane fermo sullo 0-0. A inizio gara le due formazioni in campo si studiano a vicenda senza scoprirsi più di tanto, al 4' i padroni di casa battono un corner con Papu Gomez, la palla attraversa tutta l'area di rigore prima di finire in fallo laterale. Da registrare al 9' la prima conclusione del match, quella di Petagna che viene ribattuta da Bellusci e Cosic che preferiscono rifugiarsi in calcio d'angolo.

DIRETTA ATALANTA-EMPOLI (RISULTATO LIVE 0-0) INFO STREAMING VIDEO E TV (SERIE A 2016, OGGI 20 DICEMBRE): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA! - Tutto pronto per Atalanta-Empoli: si apre ufficialmente la diciottesima giornata in Serie A con l’anticipo del martedì. Due squadre a caccia di punti: l’Atalanta per uscire da una mini crisi (un punto nelle ultime tre) dopo la striscia record di sei vittorie, l’Empoli per dare continuità al 2-0 contro il Cagliari e allontanare ancor più la zona calda della classifica. In questo momento i toscani sono a +5 sulla penultima posizione: si tratta di un tesoretto da non scialacquare, inoltre l’imminente arrivo della sosta natalizia impone di chiudere l’anno solare con una prestazione e un risultato che dia fiducia. Questo vale per entrambe le squadre in campo all’Atleti Azzurri d’Italia; a proposito, andiamo a leggere quelle che sono le formazioni ufficiali della partita, il calcio d’inizio è alle ore 20:45 e non vediamo l’ora di tuffarci nelle emozioni di Bergamo. ATALANTA (3-4-2-1): 57 Sportiello; 5 A. Masiello, 3 Toloi, 6 Zukanovic; 24 A. Conti, 4 Gagliardini, 11 Freuler, 37 Spinazzola; 27 Kurtic, 10 A. Gomez; 29 Petagna. A disposizione: 30 Bassi, 13 Caldara, 47 Mazzini, 77 C. Raimondi, 25 Konko, 8 Migliaccio, 19 Kessie, 88 A. Grassi, 93 Dramé, 52 Cabezas, 7 D’Alessandro, 9 Pesic. Allenatore: Gian Piero Gasperini EMPOLI (4-3-1-2): 28 Skorupski; 24 Cosic, 6 Bellusci, 15 A. Costa, 4 Dimarco; 88 A. Tello, 8 Dioussé, 11 D. Croce; 77 Buchel; 9 Mchedlidze, 89 Marilungo. A disposizione: 23 Pelagotti, 1 Pugliesi, 71 Carradori, 22 E. Giampà, 13 Veseli, 14 Seminara, 17 Maiello, 5 José Mauri, 31 Matheus Pereira, 20 Pucciarelli, 7 Maccarone, 18 Gilardino. Allenatore: Giovanni Martusciello

DIRETTA ATALANTA-EMPOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2016 18^ GIORNATA) I BOMBER - Atalanta-Empoli è ormai dietro l'angolo, vediamo allora quali saranno i bomber che scenderanno in campo all'Atleti Azzurri d'Italia. Per i padroni di casa il tecnico Gian Piero Gasperini si affiderà al solito Jasmin Kurtic, centrocampista che sta facendo vedere ottime cose in questo campionato: cinque gol in attivo, una percentuale reti del 20% considerando che i nerazzurri hanno siglato in totale venticinque gol in stagione. Kurtic si è reso protagonista di un assist, quindi la percentuale di partecipazione alle reti sale fino al 24%. Per l'Empoli invece dovrebbe scendere in campo il solito Massimo Maccarone: l'attaccante ha segnato soltanto due gol con la maglia del club toscano in questa stagione sui nove totali dell'Empoli, la sua percentuale di realizzazione è del 22.2%, grazie all'assist collezionato però la sua partecipazione ai gol sale fino al 33.3% in questo campionato di Serie A dove l'Empoli è la squadra che finora ha segnato di meno.

DIRETTA ATALANTA-EMPOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2016 18^ GIORNATA) I PROTAGONISTI - Vediamo quali saranno i protagonisti che scenderanno in campo nella partita tra Atalanta ed Empoli, il cui calcio d'inizio si avvicina sempre più. Tra le file dei padroni di casa il protagonista potrebbe essere Petagna: l'attaccante ha segnato tre gol in questa prima parte di campionato, il tecnico Gasperini si affiderà a lui anche per questa gara tra le mura casalinghe e potrebbe essere decisivo contro l'Empoli. Sedici tiri, nove assist e tredici occasioni da rete per Petagna, uno dei più pericolosi nel club nerazzurro. Per quanto riguarda invece l'Empoli, il protagonista potrebbe essere Riccardo Saponara: il centrocampista del club toscano ha segnato due gol in questa prima parte di stagione di Serie A, il tecnico sa di potersi affidare a lui nella delicata partita contro l'Atalanta nel turno infrasettimanale. I numeri parlano di ventiquattro tiri, nove assist e sedici occasioni da rete per Riccardo Saponara.

DIRETTA ATALANTA-EMPOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2016 18^ GIORNATA) I TESTA A TESTA - E’ Atalanta-Empoli ad aprire questo intenso turno infrasettimanale di Serie A: il bilancio dei testa a testa ci riporta ben 7 precedenti allo stadio dei bergamaschi, che in tutto hanno realizzato 3 successi e 4 pareggi (di cui il più memorabile quello per 0 a 0 nell’aprile del 2015, conclusosi con la rissa tra Denis e Tonelli negli spogliatoi). A fare un bilancio più stringente, contando quindi gli 5 precedenti in ordine cronologico fra queste due squadre, il bilancio è di parità con una vittoria a testa e 3 pareggi: l'ultimo successo toscano, in particolare, risale alla stagione 2010-2011 in Serie B. In quell’occasione, quale 36^ giornata della serie cadetta l’Empoli trovò la vittoria in trasferta con il risultato di 2 a 1, con gol di Mchedlidze e Soriano (poi espulso) ai quali rispose per i nerazzurri solo Doni su rigore). L'ultima vittoria per l'Atalanta, invece, è del settembre 2015: successo esterno per 1-0 firmato Toloi e con abbondanza di cartellini gialli distribuiti. Il risultato più recente risale al febbraio del 2016, dove a Bergamo il risultato della 24^ giornata di Serie A non andò oltre al pareggio a reti bianche.

DIRETTA ATALANTA-EMPOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2016 18^ GIORNATA) I JOLLY - In Atalanta-Empoli i due tecnici Gian Piero Gasperini e Giovanni Martusciello dovranno ricorrere a tutti i mezzi in loro possesso per cercare di ottenere un risultato importante. E' per questo che diventa importante il ruolo di diversi calciatori che possono essere considerati dei veri e propri jolly. Partiamo dalla Dea che ha trovato in Franck Kessié un calciatore fondamentale per gli equilibri di tutta la squadra. L'ivoriano infatti è bravo a fare entrambe le fasi, giocatore di grande spessore che sa sia difendere che segnare. E' un vero e proprio jolly perchè Gasperini può utilizzarlo in diversi modi nelle fasi che la partita offrirà. Dall'altra parte la stessa cosa può essere additata a Josè Mauri che dopo un anno di transizione passato in panchina al Milan ad Empoli sta ripetendo le belle cose fatte vedere a Parma.

DIRETTA ATALANTA-EMPOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2016 18^ GIORNATA) L'ARBITRO - La partita tra Atalanta ed Empoli verrà diretta da Fabbri, della sezione di Ravenna. Sette partite dirette in questa stagione dall'arbitro e due in Coppa Italia, dove ha estratto in totale trenta cartellini gialli (ventiquattro in campionato e sei in Coppa Italia). Michael Fabbri nella sua carriera ha diretto anche partite di Serie B e di Lega Pro, scendiamo invece nello specifico per Atalanta ed Empoli. Otto le partite dirette ai toscani, che ne hanno vinte tre, perse altrettante e pareggiate due con la direzione di Fabbri, soltanto tre invece le partite dirette all'Atalanta. I nerazzurri attualmente allenati da Gasperini hanno vinto una partita, ne hanno pareggiata una e persa un'altra con Fabbri come direttore di gara. I suoi assistenti per Atalanta-Empoli in occasione della diciottesima giornata di Serie A saranno Mondin e Longo, il quarto uomo sarà Tolfo mentre gli addizionali saranno Doveri e Martinelli.

DIRETTA ATALANTA-EMPOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2016 18^ GIORNATA) - Atalanta-Empoli, diretta dall'arbitro Michael Fabbri, si gioca alle ore 20.45 di stasera, martedì 20 dicembre come primo anticipo per la diciottesima giornata di Serie A 2016-2017, l'ultima prima della pausa per le festività natalizie. Ci si rialza piano piano: due sconfitte non sono di certo dimenticate, ma il buon pareggio di San Siro ha sicuramente rialzato il morale in casa Atalanta. Gli orobici ospitano ora l'Empoli, che ha conquistato una buonissima vittoria nel match contro il Cagliari. I padroni di casa arrivano da due sconfitte ed un pareggio, maturati dopo le sei vittorie consecutive. Dopo le due sconfitte contro Juventus e Udinese, la squadra di Gasperini ha ottenuto un buon punto in casa del Milan.

Allo Stadio Atleti Azzurri d' Italia tuttavia arriva un Empoli in fiducia: quattro punti in due gare, con una vittoria fondamentale nel match casalingo contro il Cagliari. I toscani hanno sicuramente giocato una grandissima partita e anche a Bergamo cercheranno di giocarsela fino in fondo. Servono punti per la salvezza agli uomini di mister Giovanni Martusciello, ma anche ai padroni di casa servono punti per la corsa all' Europa League. Sarà dunque un match scoppiettante con tante occasioni da goal.

Nei padroni di casa ci sono pochi dubbi per Gasperini. Sportiello va tra i pali, visto che Berisha non è ancora al meglio. Difesa a tre con Toloi, Caldara e Masiello che continuano a giocare alla grande. Centrocampo a quattro, con Andrea Conti e Spinazzola sugli esterni. I due stanno giocando davvero alla grande sulle corsie esterne: a centrocampo Kessie e Gagliardini cercheranno di chiudere ed impostare in cabina di regia. Kurtic andrà sulla trequarti, con Petagna e Gomez in attacco. La coppia ha dimostrato duttilità e una buona affinità lì davanti: i due cercheranno di segnare di più per tornare a conquistare punti pesanti per la classifica e andare a giocarsi la qualificazione alla seconda competizione europea.

Qualche assenza nell'Empoli: Pasqual e Zambelli sono usciti dal campo per via di un infortunio muscolare: i due sono usciti dopo venti minuti per via di un dolore ai flessori. Squalificato JKrunic per somma di ammonizioni, al suo posto dovrebbe esserci Mauri. In porta confermato Skorupski, che comunque ha anche parato un rigore, mentre sulle fasce dovrebbero andarci Dimarco e Cosic. A centrocampo Croce e Dioussè, che hanno giocato una buonissima partita contro il Cagliari. Dietro le punte Saponara, che deve sicuramente ritrovarsi in questa stagione, mentre in attacco Mchedildze e Marilungo possono far bene. L'attaccante georgiano arriva da una doppietta e da una prestazione davvero ottima nella sfida contro i rossoblu.

Sarà sicuramente una partita divertente e piena di occasioni. Contro l'Udinese l'Atalanta ha giocato un grandissimo primo tempo, avendo sui piedi tantissime palle goal. Gli uomini di Gasperini stanno esprimendo un gran gioco e vorranno sicuramente darsi da fare per poter conquistare i tre punti. La vittoria in casa manca dal 2-1 contro la Roma: gli orobici cercheranno dunque di attaccare sin dai primi minuti per poter dare una scossa alla classifica. Ma occhio all' Empoli, che cercherà di fare di tutto per strappare punti: i toscani sono in piena corsa salvezza e la vittoria contro il Cagliari fa respirare pochissimo la squadra di Martusciello. Servono ancora punti, anche perché il girone di ritorno sarà davvero difficile: quindi assisteremo ad una gara accorta da parte degli ospiti, che cercheranno di chiudersi in difesa e ripartire per poter far male ai propri avversari. Centrocampo folto e ripartenze veloci per arginare la qualità dei padroni di casa, che stanno giocando un gran calcio.

Atalanta-Empoli sarà un'esclusiva Sky, che la trasmetterà in diretta tv su Sky Sport 1, Sky SuperCalcio e Sky Calcio 1. In tutti i casi la programmazione potrà essere seguita anche in diretta streaming video, grazie all'applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per chi volesse seguire la sfida può rimanere aggiornato anche sui canali social delle due squadre, che aggiorneranno il punteggio minuto dopo minuto. Gasperini vuole continuare ad esprimere il bel gioco ma anche conquistare punti, per raggiungere traguardi importanti sin dall'inizio del 2017.