CALENDARIO SERIE A, 18^ GIORNATA: LE PARTITE IN PROGRAMMA E LA CLASSIFICA (20-21-22 DICEMBRE 2016) –La 18^ giornata de campionato di Serie A si svolge su tre giorni, con due assenze di grande peso, che chiuderanno la classifica di questo turno con un incontro ancora da disputare. Si tratta infatti di Juventus e Milan, non presenti nel calendario perché impegnate nei prossimi giorni nella Supercoppa Italiana 2016 a Doha, per cui i rispettivi incontri con Crotone e Bologna sono stati posticipati a febbraio. Ecco il resto del programma della giornata. L’ultima giornata del calcio di serie A del 2016 inizia il 20 dicembre alle 20.45 con la sfida tra Atalanta ed Empoli. I bergamaschi hanno interrotto la striscia negativa con il bel pareggio conquistato a San Siro contro il Milan, che ha seguito l’inaspettata sconfitta interna contro l’Udinese: un alto e basso che ha permesso a Gasperini si assestarsi alla sesta posizione in classifica. L’Empoli dal canto suo, ha dato continuità al momento positivo del pareggio a Bologna, con la vittoria interna ottenuta contro il Cagliari, che allontana le zone basse della classifica. Nel primo turno del 2017 i nerazzurri di Gasperini se la dovranno vedere in trasferta con il Chievo mentre la formazione di Martusciello ospita il Palermo al Castellani.

Il secondo anticipo si gioca il giorno successivo, sempre alle 20.45, al Meazza e vede l’Inter ospitare la Lazio. I nerazzurri sono riusciti a centrare una doppietta di vittorie, battendo prima il Genoa in casa e poi andando ad espugnare, con il minimo scarto, il terreno del Sassuolo, ottenendo così anche il 7^ gradino della classifica della serie A. Anche per la formazione di Inzaghi sono arrivati due successi nelle due ultime gare con la vittoria in trasferta sulla Sampdoria bissata su quella interna contro la Fiorentina. Nella prima giornata dopo la sosta Inter in trasferta, al Friuli di Udine, e Lazio impegnata all’Olimpico in una partita facile contro il Crotone. La prima delle partite di giovedì 22 dicembre vede Sampdoria ed Udinese affrontarsi a Marassi con inizio alle 20.45, Blucerchiati in serie negativa con la sconfitta in campo esterno con il Sassuolo che ha seguito quella interna ad opera della Lazio: risultati che hanno portato i liguri giuà fino alla 13^ posizione in classifica. L’Udinese invece, dopo aver colto un successo importante in casa dell’Atalanta, ha fatto il bis al Friuli contro il Crotone. Per i genovesi il turno che apre il 2017 li vede impegnati nella difficile trasferta al San Paolo contro il Napoli, mentre l’Udinese riceve in casa l’Inter.

Sempre allo stesso orario, sfida diretta per la bassa classifica al Barbera, con il Palermo di Eugenio Corini che affronta il Pescara dopo aver messo fine alla serie negativa con il successo esterno in rimonta contro il Genoa. I rosanero nella partita precedente erano stati battuti in casa dal Chievo. Formazione di Oddo in piena crisi con la sconfitta interna contro il Bologna che ha seguito quella sul campo del Crotone nella sfida salvezza. Nel turno seguente il Palermo è atteso dalla trasferta di Empoli, mentre il Pescara riceve la Fiorentina all’Adriatico. Sempre alle 20.45 si gioca il match del Sant’Elia, dove a sfidare il Cagliari arriva il Sassuolo di mister Di Francesco. Per la formazione isolana continua il brutto momento, visto che dopo il pesante k.o. interno contro il Napoli, è arrivata anche la sconfitta in Toscana, ad Empoli. Anche il Sassuolo è in serie negativa avendo perso prima al Franchi contro i viola di Paulo Sousa e poi al Mapei Stadium contro l’Inter. Dopo la sosta natalizia la formazione di Rastelli sarà impegnata nella difficile trasferta di San Siro contro i rossoneri, mentre il Sassuolo riceve la visita del Torino di Mihajlovic.

Incontro casalingo, alle 20.45 di giovedì 22 dicembre per il Torino, che ospita il rilanciato Genoa. Per i torinesi due sconfitte pesanti contro due delle squadre che vanno per la maggiore, Juventus nel derby, ed a Napoli. I rossoblù genoani dopo la sconfitta del Meazza contro l’Inter ne hanno subita un’altra a Marassi facendosi rimontare dal Palermo. La formazione granata nel turno successivo va a fare visita al Sassuolo, mentre per i rossoblù di Juric c’è il difficile impegno in casa contro la Roma. Alle 20.45, al Franchi una sfida molto impegnativa per la Fiorentina di Paulo Sousa contro il Napoli. Viola che dopo aver vinto al Franchi contro il Sassuolo sono stati battuti all’Olimpico dalla Lazio. Il Napoli viaggia a gonfie vele con il successo sul Torino che segue quello della giornata precedente sul campo del Cagliari, in entrambi i casi segnando cinque reti: un risultato eccellente che ha permesso agli azzurri di aggrapparsi alla 3^ posizione nella classifica di campionato. Dopo la sosta i viola affrontano la trasferta di Pescara, mentre il Napoli è impegnato al San Paolo contro la Sampdoria di Giampaolo.

Partita molto importante anche quella che si gioca, sempre con inizio alle 20.45, all’Olimpico tra Roma e Chievo. Una gara nella quale la Roma deve riprendersi dalla sconfitta patita dalla Juventus allo Stadium che ha fatto seguito al successo nello scontro diretto con il Milan, giocato all’Olimpico. Per il Chievo, in grande rilancio in classifica con la vittoria di Palermo a cui ha fatto seguito quella in casa contro la Sampdoria. Nelle gare in programma alla ripresa del campionato per i giallorossi di Spalletti trasferta a Marassi per affrontare il Genoa di Juric, mentre la formazione veneta giocherà sul proprio campo contro l’Atalanta.

