Diretta / Belchatow-Modena (risultato finale 1-3): 22-25, 25-21, 17-25, 22-25. Vincono gli emiliani (Champions League 2016, volley maschile oggi)

DIRETTA BELCHATOW-MODENA (RISULTATO FINALE 1-3): 22-25, 25-21, 17-25, 22-25. VINCONO GLI EMILIANI (VOLLEY MASCHILE, CHAMPIONS LEAGUE 2016, OGGI 20 DICEMBRE) – L’appuntamento in Champions League per Modena (oggi in Polonia contro il Belchatow) non è certo una novità: nella lunga storia della formazione emiliana, tra le più blasonate del campionato italiano di volley infatti, le coppe Europee hanno sempre regalato moltissime soddisfazioni ai tifosi gialloblu. Per citare solo parte del palmares di Modena infatti dobbiamo ricordare in anni recenti almeno la vittoria della Challenge Cup nel 2007-2008 oltre che la Cev Cup vinta nel 2003-2004, oltre che numerosissimi altri buoni piazzamenti. A descrivere l’impegno della formazione emiliana in Champions League ci ha pensato il tecnico attuale, Roberto Piazza che giusto pochi fa aveva affermato: “A mio avviso il discorso Champions è semplicemente un ruolino di marcia che le grandi squadre sanno che devono fare, o meglio vogliono fare. Se una società si iscrive è perché vuole arrivare fino in fondo. Da adesso in avanti grandi sorprese non se ne vedranno secondo me, al netto di qualche infortunio. Le grandi formazioni devono stringere i denti ed iniziare a fare un po' sul serio in questo punto della stagione. Pensiamo al momento partita dopo partita e gli infortuni stanno contando molto”.

DIRETTA BELCHATOW-MODENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (VOLLEY MASCHILE, CHAMPIONS LEAGUE 2016, OGGI 20 DICEMBRE) – Belchatow-Modena, diretta dagli arbitri Fernandez Fuentes e Georgiev, è la sfida in programma per oggi martedi 20 dicembre 2016 alle ore 17.30 presso l’Atlas Arena di Lodz, valida per la fase a gironi della Champions League 2016 di volley maschile. La formazione emiliana torna dunque ora in campo per la seconda sfida di questo torno europeo: nella prima giornata ha battuto l'ACH Lubiana, stentando però moltissimo e ottenendo il bottino soltanto al tie break. Gli uomini di Roberto Piazza hanno avuto troppi passaggi a vuoto nel corso della gara con gli sloveni disputata al palazzetto dello sport dedicato a Giuseppe Panini, che li hanno costretti infine a giocarsi la gara in un quinto set in cui hanno comunque ritrovato il minimo di compattezza tale da farli chiudere con due punti preziosi per la classifica.

Il protagonista della gara è stato Nemanja Petric, autore di 22 punti, tra cui cinque muri e due aces in battuta. Buono anche il contributo di Luca Vettori, capace di mettere a terra 16 palloni e di mettere in perenne affanno la ricezione avversaria con le sue battute al fulmicotone. Fondamentale inoltre il contributo del centrale della nostra nazionale, Matteo Piano, capace di murare sei volte gli schiacciatori sloveni, mentre è stato meno presente di altre volte Earvin Ngapeth, che ha messo a referto 13 punti partendo dalla panchina. Modena ha sofferto in particolare l'ottima giornata di Ziga Stern (19 punti) e di Apostolos Armenakis (17 palloni messi a terra), che hanno trascinato Lubiana ad una partita di grande sostanza. Ora per l'Azimut si prospetta però un ostacolo molto più importante, quello rappresentato dal Belchatow, squadra campione di Polonia, che spera in una rivincita dopo il 3-1 incassato in casa del Cracovia.

Il roster polacco presenta molti atleti estremamente conosciuti dagli appassionati di volley, a partire da Mariusz Wlazly, opposto della nazionale di casa che ha vinto l'ultimo mondiale. Vanno poi ricordati Karol Klos, centrale anche lui medaglia d'oro con la sua nazionale alla kermesse iridata di due anni fa, e Michal Winiarski, giramondo che ha avuto modo di farsi notare anche in Italia, ove ha vestito la maglia del Trentino Volley dal 2006 al 2009. Tra gli stranieri va ricordato Nicolàs Uriarte, palleggiatore della nazionale argentina, ormai da tre anni al Belchatow, di cui dirige, con la classe che gli è riconosciuta, le azioni. Se questi sono gli atleti più noti, va comunque detto che l'organico è di ottimo livello e consente al Belchatow di fregiarsi del titolo di campione nazionale già vinto per otto volte, cui vanno aggiunte sette Coppe di Polonia e due supercoppe nazionali.

La partita dell'Atlas Arena si prospetta quindi abbastanza complicata per i campioni d'Italia, in quanto i padroni di casa non possono permettersi di perdere nuovamente, onde non trovarsi già nella condizione di non poter più sbagliare nulla. La chiave della gara potrebbe essere proprio la concentrazione mancata nella gara contro Lubiana, quando anche Piazza ha contribuito con alcuni esperimenti, inducendo gli stessi giocatori a prendere sotto gamba l'impegno. La chiave di volta della gara potrebbe rivelarsi Earvin Ngapeth, di cui è ormai nota l'importanza nel sistema di gioco emiliano. Allo stesso tempo Orduna dovrà però cercare di variare al massimo il gioco, senza dare punti di riferimento al muro avversario. Il pronostico vede leggermente avvantaggiati i campioni d'Italia, ma è aperto a ogni soluzione.

Ricordiamo infine che la sfida tra Belchatow e Modena, valida per la Champions League di volley maschile sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che trasmetterà l’evento sul proprio canale FoxSport , disponibile al numero 204 del telecomando della tv pay-per-view: sarà quindi garantita agli abbonati anche la diretta streaming video del match tramite l’applicazione SkyGo. Sarà comunque possibile rimanere aggiornati sull’incontro tramite il portale della federazione continentale, organizzatrice del torneo, all’indirizzo www.cev.lu.

