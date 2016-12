DIRETTA/ Civitanova-Liberec (risultato finale 3-0): 25-21, 25-15, 25-20. Lube schiacciasassi (Champions League 2016 volley maschile, oggi)

DIRETTA CUCINE LUBE CIVITANOVA-DUKLA LIBEREC (RISULTATO FINALE 3-0): 25-21, 25-15, 25-20. LUBE SCHIACCIASASSI (VOLLEY MASCHILE, CHAMPIONS LEAGUE, OGGI 20 DICEMBRE 2016) SI COMINCIA! - Sta per avere inizio il match Civitanova-Liberec, quale secondo incontro della fase a gironi della Champions League: con un solo match finora disputato appare certamente presto parlare di classifica, ma i marchigiani oggi devono ottenere una vittoria di peso, non rischiare più avanti. Il girone B dove è presente Civitanova infatti la vede al momento in ultima posizione con 0 punti, proprio dietro al Liberec, avversaria di questa sera (con un punto ottenuto con la sconfitta al tie break con Rzeszow. La sfida si annuncia non semplice per la formazione di Blengini, che in diverse occasioni hanno già avuto modo di incontrare gli avversari cechi: ben 4 i precedenti testa a testa, di cui due nella precedente stagione di Champions League (vittoria marchigiani all’andata e al ritorno), oltre che nella fase a gironi del massimo torneo targato Cev negli anni 2003-2004. Lo storico appare di buon auspicio, e anche l’ultimo appuntamento in campionato di Civitanova gira a favroe dei marchigiani, i quali però non potranno abbassare la guardia neanche per un attimo.

DIRETTA CUCINE LUBE CIVITANOVA-DUKLA LIBEREC: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (VOLLEY MASCHILE, CHAMPIONS LEAGUE, OGGI 20 DICEMBRE 2016) PARLA STANKOVIC – Questa sera forti del fattore campo, Civitanova proverà a strappare al Liberc la prima vittoria i questa fase a gironi della Champions League 2016, dove la formazione marchigiana è attesa da grande protagonista. La sfida sulla carta non appare impossibile, ma dopo l’insuccessi rimediato contro la RB volley è più prudente usare toni più cauti. A presentare l’incontro di questa sera è stato il capitano di Civitanova, Dragan Stankovic, il quale ha affermato qualche giorno fa: “Dopo aver perso la prima gara in Germania, sappiamo che il nostro obiettivo tassativo è la vittoria in questo match di esordio europeo davanti al nostro pubblico. Tutta la pressione sarà dalla nostra parte, ma questo non ci spaventa perché sappiamo di poter contare su un roster molto ampio, che ci permette di trovare la miglior soluzione al momento giusto. Dovremo scendere in campo determinati, contro un avversario certamente alla nostra portata ma mai da sottovalutare. Arriviamo dalla bella vittoria a Piacenza, un'iniezione di fiducia in vista del delicato match di domani”.

DIRETTA CUCINE LUBE CIVITANOVA-DUKLA LIBEREC: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (VOLLEY MASCHILE, CHAMPIONS LEAGUE, OGGI 20 DICEMBRE 2016) – Civitanova-Liberec, diretta dagli arbitri Di Giacomo e Mokry, è la sfida in programma per oggi martedi 20 dicembre 2016 alle ore 20.30 presso l’Eurosuole Forum di Civitanova marche, valida per la fase a girone della Champions League di volley maschile 2016. Nel primo turno la pesante sconfitta riportata dalla Lube Civitanova sul campo della BR Volleys ha demoralizzato non poco i tifosi della formazione marchigiana che davvero non si aspettavano un tale risultato: un 3-1 davvero inaspettato alla vigilia, nonostante il valore dei berlinesi. Una sconfitta che il team marchigiano deve immediatamente riscattare, se non vuole compromettere il suo cammino nella massima competizione continentale.

La gara ha visto la Lube aggiudicarsi facilmente il primo set, per poi crollare di fronte ad una rivale che pure arrivava da otto vittorie nelle otto gare disputate nel suo campionato e che ha confermato di essere squadra in grande crescita.

Dopo il tonfo di Berlino, i ragazzi di Blengini hanno comunque dato vita ad una pronta reazione in campionato, ove hanno travolto la Gi Group Monza, con un 3-0 che non ammette repliche. Una gara senza molta storia, in cui le bocche da fuoco della Lube si sono divise equamente il compito, come dimostra il tabellino finale, che vede Kaliberda e Sokolov autori di 13 punti a testa, uno in più rispetto a Juantorena e Stankovic. Una vittoria che ha consentito ai marchigiani di conservare la testa della classifica e di acquisire morale in vista della seconda gara di Champions League, che li vedrà opposti al Liberec, squadra della Repubblica ceca uscita sconfitta anch'essa nel primo turno, avendo ceduto in casa ai polacchi dell'Asseco Rzeszow, al tie-break.

Il Liberec rappresenta una squadra con grande tradizione alle spalle, tanto da vantare nel proprio palmarés la Coppa dei Campioni vinta nel 1976, oltre a 14 titoli cecoslovacchi, vinti quando si chiamava Dukla, e due titoli cechi. Attualmente è quarta in classifica, nel suo campionato, alle spalle di Kladno, Karlovarsko, a pari punti con il Budéjovice, una posizione che punta però a migliorare nel prosieguo del torneo

I punti di forza del team guidato da Nekola, sono Alex Spravka, Adrian Patucha e Libor Leikep, cui è solitamente affidato il compito di giocare i palloni più importanti. La squadra è formata esclusivamente da giocatori indigeni e se da un lato mancano assi stranieri in grado di far fare al Liberec un salto di qualità, dall'altro essa riesce a far leva proprio sulla consapevolezza di dover puntare sul duro lavoro in palestra per poter far fronte a squadre più dotate tecnicamente. Va peraltro ricordato come tra le due squadre ci sia già il precedente risalente all'anno scorso, quando Civitanova sconfisse il Liberec con un doppio 3-0 nel girone eliminatorio di Champions League, a testimonianza della evidente differenza di valori.

La partita in programma al Eurosuole si presenta quindi con un logico favorito, rappresentato dai padroni di casa, i quali vorranno portare a casa i tre punti, senza lasciare ulteriore spazio alle avversarie di un girone che potrebbe rivelarsi più complicato di quanto non ci si attendesse in un primo momento. Juantorena e compagni dovranno però cercare di evitare pericolosi passaggi a vuoto e soprattutto di sottovalutare un'avversaria che riesce comunque a buttare sul campo tutto quello che ha, indipendentemente dall'avversario che si trova di fronte.

Tra le chiavi della gara, per la Lube, potrebbe farsi sentire in particolare la grande bravura di Juantorena nell'individuare i punti deboli della difesa avversaria. Ogni risultato diverso dal 3-0 costituirebbe comunque una sorpresa non da poco, pure in una Champions League che è consueta sciorinare colpi di scena.

Ricordiamo infine che il match tra Civitanova e Liberec, in programma alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che trasmetterà l’evento sul proprio canale Sky Sport 3, disponibile al numero 3 del telecomando della tv pay-per-view. Sarà altresi confermata anche la diretta streaming video a tutti gli abbonati tramite l’applicazione SkyGo: sarà comunque possibile rimanere aggiornati anche sul sito della federazione, organizzatrice della Champions League, al sito www.cev.lu.

