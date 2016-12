Diretta / Minsk-Piacenza (risultato finale 1-3): 25-23, 14-25, 21-25, 20-25. Bella vittoria della LPR (Cev Cup 2016 volley maschile oggi 20 dicembre)

DIRETTA STROITEL MINSK-LPR PIACENZA (RISULTATO FINALE 1-3): 25-23, 14-25, 21-25, 20-25. BELLA VITTORIA DELLA LPR (VOLLEY MASCHILE, CEV CUP 2016, OGGI 20 DICEMBRE) PARLA ZLATANOV – Tra poche ore si giocherà a Minsk la sfida di ritorno tra Piacenza e la formazione bielorussa, protagoniste del chiesa fase della Cev Cup 2016 di volley maschile. La formazioni di Giuliani si è preparata alla trasferta europea, affrontando in campionala temibile Lube Civitanova, prima in classifica in Superlega, e tra le formazioni presto protagoniste anche on Champions League (il torno superiore del circuito continentale). Il match purtroppo ah visto la vittoria della formazione marchigiana, a cui però i biancorossi sono riusciti a strappare un set. Al termine del match e in vista dell’impegno di questa sera è intervenuto il capitano Zlatanov, di nuovo in campo dopo una lunga assenza per infortunio, il quale ha dichiarato: “Dobbiamo trovare un pizzico di costanza di gioco in più. Abbiamo degli ottimi picchi di rendimento ma dobbiamo mantenerli per un tempo più lungo. La differenza che c’è in questo momento fra noi e le formazioni migliori della Superlega sta tutta qui. Sinceramente sono contento. Era da tanto tempo che non giocavo, ho avuto anche dei problemi fisici e finalmente sono riuscito a ritagliarmi un po’ di spazio. Mi manca ancora un po’, ma a livello personale da questo punto posso solamente crescere”.

DIRETTA STROITEL MINSK-LPR PIACENZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISUTLATO LIVE (VOLLEY MASCHILE, CEV CUP 2016, OGGI 20 DICEMBRE) – Minsk-Piacenza, diretta dal duo arbitrale Janik e Hangstrom è la sfida in programma per oggi martedi 20 dicembre alle ore 18.00 presso il Palace of Sport di Minsk, valida come match di ritorno dei 32^ di finale della Cev Cup 2016. La gara di andata è stata giocata nella città emiliana e ha visto Piacenza battere gli avversari con un 3-1 che però non testimonia a sufficienza le difficoltà incontrate dal team allenato da Alberto Giuliani. I primi due set sono stati infatti estremamente combattuti e hanno visto la vittoria in volata di Papi e compagni, che però hanno poi dovuto cedere abbastanza nettamente la terza frazione di gioco. Il quarto set è stato ancora una volta molto tirato e ha visto di nuovo la vittoria della squadra di casa soltanto nel convulso finale.

Il miglior realizzatore della gara è stato ancora una volta Fernando Hernandez Ramos, lo schiacciatore cubano che ha messo in mostra tutta la sua devastante potenza mettendo a terra la bellezza di 29 palloni, sobbarcandosi così buona parte del carico offensivo degli emiliani. Oltre a lui si sono distinti Clevenot, autore di 17 punti e Samuele Papi in veste di libero, ove ha collezionato un ottimo 50% di ricezioni perfette. Nelle file bielorusse vanno invece rimarcate le prestazioni dello schiacciatore Akulich, autore di 15 punti, e di Radziuk in banda, che ha messo da parte sua 11 punti a referto. In particolare lo Stroitel Minsk ha però potuto contare sull'ottimo rendimento del muro, con ben 15 punti in questo fondamentale.

Per la sfida di questa sera gli emiliani partono forti del risultato acquisito e soprattutto stavolta faranno sicuramente a meno degli esperimenti che hanno contrassegnato la gara di andata, in cui Giuliani ha cercato di trovare nuove soluzioni. La gara vede naturalmente favorito il team emiliano, che probabilmente punterà con maggior decisione sulle armi che gli hanno consentito di vincere a Piacenza, ovvero il servizio, comprese le battute float che hanno notevolmente infastidito la ricezione di Minsk e uno straordinario Hernandez Ramos, contro il quale il muro bielorusso ha potuto fare ben poco all'andata. Proprio ai due centrali dello Stroitel, Burau e Pranko, è invece affidato il compito di cercare di limitare gli schiacciatori piacentini. Tra le chiavi della gara anche il duello in cabina di regia tra Coric e Hierrezuelo, chiamati a leggere nel modo più adeguato lo svolgimento del gioco e a cercare di scegliere di volta in volta la soluzione più appropriata.

Considerato l'equilibrio della gara di andata, non è comunque da escludere l'ipotesi di una partita decisa al quinto set, un risultato che consentirebbe peraltro a Piacenza di proseguire il suo cammino europeo. Ricordiamo che il match tra Minsk e Piacenza, valido per la Cev Cup 2016, non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti uno streaming video ufficiale dell’evento. Sarà comunque possibile seguire gli aggiornamenti sul risultato dell’incontro tramite il portale ufficiale della competizione europeo, al sito www.cev.lu.

