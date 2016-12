PAGELLE ATALANTA-EMPOLI (2-1): FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA) - Andiamo ad analizzare le pagelle di Atalanta-Empoli: vediamo i voti a tutti i protagonisti dell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A, partita che si è giocata all’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. Dopo due sconfitte e un pareggio torna alla vittoria l'Atalanta che chiude il 2016 al sesto posto in classifica: il primo anticipo della 18^ giornata di Serie A 2016-2017 si chiude con il successo dei padroni di casa sull'Empoli per 2 a 1. Gli uomini di Gasperini si sono imposti in rimonta dopo che a inizio ripresa gli ospiti (decimati dagli infortunati) si erano portati a sorpresa in vantaggio per Mchedlidze (terzo gol in due gare), la reazione degli orobici arriva grazie ai cambi di Gasperini: a segno Kessié (che ha colpito anche la traversa) e, all'ultimo minuto, D'Alessandro, entrambi partiti dalla panchina ed entrati in azione nel secondo tempo, i numerosi tentativi dell'Atalanta alla fine vengono ripagati, beffa atroce per la formazione di Martusciello che per oltre 20 minuti aveva assaporato il primo successo esterno della stagione, e invece esce dal campo a mani vuote, seppur a testa alta.

VOTO PARTITA 6 - Anche stasera l'Atalanta a tratti ha espresso un gran bel gioco senza però concretizzare le tante occasioni create, sulla falsariga di quanto accaduto nella gara contro l'Udinese, solo che stavolta gli uomini di Gasperini compiono l'impresa di rimontare dallo 0-1 e portare - meritatamente - a casa i tre punti. VOTO ATALANTA 6,5 - Decima vittoria in campionato per la banda di Gasperini, meritatissima visto quanto fatto dagli orobici sul terreno di gioco nell'arco dei novanta minuti. Pur creando tante occasioni i padroni di casa si ritrovano sullo 0-1 ma trovano la forza di rimontare e di vincere una gara che sembrava ormai compromessa. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DELL'ATALANTA VOTO EMPOLI 6 - Sconfitta amarissima per gli uomini di Martusciello maturata proprio nel finale quando ormai il club toscano assaporava il punticino che poteva comunque fare molto comodo per la corsa alla salvezza. Nonostante le indisponibilità gli ospiti danno filo da torcere ai padroni di casa passando anche inizialmente in vantaggio prima di subire la rimonta. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DELL'EMPOLI VOTO ARBITRO FABBRI 6 - Non c'era l'ammonizione di Marilungo, il numero 89 dell'Empoli colpisce infatti il pallone e dunque l'intervento è regolare e non falloso. Giusto invece il giallo a Papu Gomez per simulazione, il numero 10 dell'Atalanta si butta in area cercando un improbabile calcio di rigore.

PAGELLE ATALANTA-EMPOLI: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Alla fine della prima frazione di gioco Atalanta ed Empoli sono inchiodate sul punteggio di 0-0. Sul piano del gioco decisamente meglio i padroni di casa che hanno attaccato di più rispetto agli avversari facendo la partita. Da segnalare le accelerazioni di Papu Gomez (6,5) sulla fascia sinistra e le incursioni in area di Petagna (6) che non è riuscito però a gonfiare la porta di Skorupski (6) mentre raramente gli uomini di Martusciello si sono affacciati dalle parti di Sportiello (6) che finora non ha dovuto effettuare grossi interventi per mantenere blindata la propria porta. Prima dell'intervallo l'Atalanta ha battuto un calcio di punizione con Freuler (6), Zukanovic ha provato a staccare di testa senza però inquadrare lo specchio.

VOTO ATALANTA 6,5 - Sono i padroni di casa a fare la partita, il gol non arriva per mancanza di cattiveria sottoporta e per la difesa a oltranza degli ospiti. MIGLIORE ATALANTA: A. GOMEZ 6,5 - Il più pericoloso dei suoi, l'unico in grado di saltare l'uomo e di andare in porta. PEGGIORE ATALANTA: GAGLIARDINI 5,5 - Stasera non sembra particolarmente in palla e non ha ancora ingranato del tutto.

VOTO EMPOLI 5,5 - La formazione di Martusciello conferma di avere i soliti problemi in fase offensiva, se non altro con il catenaccio sta impedendo agli avversari di trovare la via del gol. MIGLIORE EMPOLI: BELLUSCI 6,5 - Non una sola sbavatura per il numero 6 di Martusciello che all'occorrenza si oppone anche con il corpo alle conclusioni degli avversari. PEGGIORE EMPOLI: COSIC 5,5 - Avere a che fare con un cliente scomodo come Papu Gomez metterebbe in difficoltà difensori ben più esperti di lui. (Stefano Belli)