PROBABILI FORMAZIONI/ Inter-Lazio, diretta tv, orario, le ultime notizie live: Murillo e Miranda confermati! (Serie A 2016-2017)

PROBABILI FORMAZIONI INTER-LAZIO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA) LA DIFESA - L'Inter arriva da due partite consecutive senza subire reti. Il reparto difensivo non si è sempre dimostrato impeccabile ma Stefano Pioli sta lentamente trovando il giusto equilibrio, proponendo formazioni più compatte. Nel big match contro la Lazio l'Inter confermerà in blocco i quattro visti a Reggio Emilia con il Sassuolo domenica scorsa. Murillo e Miranda saranno i due centrali, con D'Ambrosio a destra e Ansaldi a sinistra. Pioli ha un solo dubbio: Nagatomo che potrebbe prendere il posto dell'argentino, ma l'ex Genoa al momento è il grande favorito. Nella Lazio Simone Inzaghi è tentato dal cambiare modulo: il 3-5-2 visto nell'ultima partita contro la Fiorentina rischia di trasformarsi in un 4-3-3. In questo caso Radu e Basta sarebbero i due terzini, con De Vrij e Wallace a formare la coppia centrale di difesa. Patric e Bastos dovrebbero partire dalla panchina. Ecco di seguito le ultime news sulle probabili formazioni di Inter Lazio.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-LAZIO



PROBABILI FORMAZIONI INTER-LAZIO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA). L'ATTACCO - Come giocheranno in attacco Inter e Lazio? I nerazzurri riproporanno il solito 4-2-3-1, con Mauro Icardi unica punta. L'argentino sarà supportato da un trio formato da Perisic, Banega e Candreva. L'unico dubbio per Pioli in questo reparto riguarda il ballottaggio tra Perisic ed Eder, con il croato favorito. Gli altri centravanti a disposizione dell'Inter sono Biabiany, Palacio e Gabigol, che si siederanno tutti in panchina, C'è grande curiosità per Gabigol, che dopo gli scampoli di gara in Sassuolo-Inter potrebbe tornare in campo anche contro i biancocelesti. Nella Lazio Simone Inzaghi è orientato a cambiare un elemento del suo tridente offensivo: Keita Balde Diao dovrebbe partire dalla panchina. Al suo posto è pronto Senad Lulic, che abbandonerà il centrocampo e sarà avanzato sulla stessa linea di Ciro Immobile (come abbiamo detto a secco da sei partite) e Felipe Anderson.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-LAZIO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA). LA PANCHINA - Per Inter-Lazio, in questo impegnativo turno infrasettimanale della serie A i due tecnici potranno contare rispettivamente su una buona panchina, da cui potrebbero partire alcuni jolly, in grado di dare la svolta giusta all’incontro nel caso in cui le cose dovessero mettersi male. Pochi gli indisponibili, ma il dubbio di troppa fatica dopo la 17^ giornata che si è giocata solo pochi giorni fa: Pioli comunque nel caso di bisogno potrà contare su Nagatomo e Andreolli in caso di emergenza sulle fasce difensive, oltre che di Gnoukouiri e del solito Banega, ormai panchinaro fisso. Stesse condizioni per Palacio e Jovetic, con Gabigol tenuto ancora ai box (ma del cui esordio in campo si è molto parlato in questi giorni). Inzaghi, con il ritrovato marchetti dovrebbe riportare in panchina l’ottimo Strakosha, preferendo puntare sulla formazione di cartello per la Lazio di questa sera. Spazio quindi in panchina a Hoedt, Wallace e Basta, assieme a Lukaku e a Cataldi, oltre che per Kishna, Lombardi e Djiordjevic eclissati dalle prestazioni di Immobile e Keita Baldè. Leggi le ultime notizie qui sotto sulle probabili formazioni Inter Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-LAZIO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA) LA DIFESA - L'Inter arriva da due partite consecutive senza subire reti. Il reparto difensivo non si è sempre dimostrato impeccabile ma Stefano Pioli sta lentamente trovando il giusto equilibrio, proponendo formazioni più compatte. Nel big match contro la Lazio l'Inter confermerà in blocco i quattro visti a Reggio Emilia con il Sassuolo domenica scorsa. Murillo e Miranda saranno i due centrali, con D'Ambrosio a destra e Ansaldi a sinistra. Pioli ha un solo dubbio: Nagatomo che potrebbe prendere il posto dell'argentino, ma l'ex Genoa al momento è il grande favorito. Nella Lazio Simone Inzaghi è tentato dal cambiare modulo: il 3-5-2 visto nell'ultima partita contro la Fiorentina rischia di trasformarsi in un 4-3-3. In questo caso Radu e Basta sarebbero i due terzini, con De Vrij e Wallace a formare la coppia centrale di difesa. Patric e Bastos dovrebbero partire dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-LAZIO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA) - Inter-Lazio si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 21 dicembre; a San Siro va in scena il secondo anticipo per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Penultima di andata con tanti temi: Stefano Pioli ritrova l’ultima squadra che ha allenato prima dei nerazzurri e che aveva portato al playoff di Champions League, grande ex anche Candreva ma più in generale le due squadre giocano per un posto in Europa, con la Lazio che sta proseguendo la sua marcia verso la terza posizione e l’Inter che appare in netta ripresa, reduce da una vittoria esterna (a Reggio Emilia) che tra campionato e coppa mancava da tre mesi. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio quali sono le probabili formazioni di Inter-Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Stefano Pioli deve fare i conti con le squalifiche in mezzo al campo: mancheranno infatti Joao Mario e Felipe Melo, oltre ovviamente a Gary Medel che, infortunato, potrebbe tornare a disposizione per la prima di gennaio. In mediana dunque, con la conferma di Brozovic, potrebbe esserci Kondogbia; ancora favorito il francese rispetto a Banega, che anche con il nuovo modulo (difesa a tre) dovrebbe essere in panchina dando così la sensazione di essere poco coinvolto nel nuovo progetto tecnico. A completare il reparto con Miranda e Murillo dovrebbe essere D’Ambrosio, ma naturalmente la formazione potrebbe rimanere quella vista domenica dal punto di vista del modulo. Miranda e Murillo in mezzo, D’Ambrosio e Ansaldi che giocano entrambi sulla linea di difesa a protezione di Handanovic. La cerniera di metà campo a questo punto sarebbe quella composta dai due di cui sopra, mentre Perisic sarebbe uno dei due esterni a supporto della prima punta Icardi. A destra ovviamente Candreva, mentre a giocare come trequartista sarebbe Eder che, per l’appunto, rimane in vantaggio su Banega. Con la difesa a tre invece Candreva scalerebbe a centrocampo con Ansaldi che farebbe il passo in più, mentre Eder e Perisic rimarrebbero i due trequartisti in appoggio a Icardi (ma si potrebbe comunque giocare con il tridente classico).

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - Cambia poco anche nella Lazio, che però ritrova Parolo: Simone Inzaghi dunque torna ad avere il suo centrocampo titolare, quello in cui il nazionale azzurro gioca da mezzala destra con Lucas Biglia (a lungo oggetto dei desideri nerazzurri) che sarà il playmaker e Milinkovic-Savic schierato sul centrosinistra. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-3: Bastos si allarga sulla corsia destra con Radu che, dovendo lasciare spazio a Lulic, che tornerà a disimpegnarsi come terzino sinistro, stringe al centro andando ad affiancare De Vrij, il cui rientro dall’infortunio ha dato nuova solidità alla difesa della Lazio. Detto del centrocampo, anche il tridente offensivo non dovrebbe subire variazioni: Immobile non segna da quasi due mesi (sei giornate) ma chiaramente rimane il punto di riferimento imprescindibile per i compagni vista la capacità di fare reparto da solo. Sugli esterni giocheranno invece Keita Balde Diao, che ha ritrovato il gol dopo quattro turni di astinenza (il quinto nel suo campionato) e Felipe Anderson che sta segnando meno rispetto alle altre stagioni con la Lazio (a parte la prima, dove però ha giocato poco) ma è fondamentale con i suoi movimenti e i suoi assist (è uno dei migliori del campionato da questo punto di vista).

INTER-LAZIO: DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA TV - Inter-Lazio, valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, nello specifico su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1; e sui canali della pay tv del digitale terrestre, in particolare su Premium Sport e Premium Sport HD. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-LAZIO