PAGELLE INTER-LAZIO (3-0): FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA) - L'Inter vince e convince: nel secondo anticipo della 18^ giornata di Serie A 2016-2017 i nerazzurri battono nettamente e meritatamente la Lazio per 3 a 0, la squadra di Pioli (che si prende una bella rivincita nei confronti della sua ex-squadra) si rilancia anche per le posizioni che contano per le coppe europee. Brusca battuta d'arresto per i biancocelesti che incassano la quarta sconfitta stagionale, sempre con un'altra grande del campionato. Nella prima frazione di gioco la gara è stata piuttosto equilibrata con entrambe le squadre che hanno avuto le loro occasioni, nella ripresa i padroni di casa mettono la freccia con Ever Banega e la doppietta di Mauro Icardi (che sale a quota 14 nella classifica dei marcatori), sul 3 a 0 c'è spazio anche per Gabriel che prova a incantare il pubblico con le sue giocate, la Lazio esce dal campo con la coda tra le gambe dimostrando di calare nettamente alla distanza, un problema che Simone Inzaghi deve arginare al più presto.

VOTO PARTITA 6 - È stata una gara equilibrata fino al primo gol di Banega, dopodiché la Lazio è uscita letteralmente dal campo e l'Inter ha fatto quello che voleva sul terreno di gioco. VOTO INTER 7 - Vittoria larga e meritata contro una squadra completamente allo sbando nella ripresa. Prova di forza da parte dei nerazzurri che se non altro chiudono il 2016 col corriso grazie a un ottimo secondo tempo, ora il terzo posto è distante quattro punti, in attesa che giochino anche le altre. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DELL'INTER VOTO LAZIO 5 - Quarta sconfitta in campionato per i biancocelesti, ancora una volta contro una grande: dopo Juve, Milan e Roma arriva il KO contro l'Inter. La squadra di Simone Inzaghi rimanda nuovamente l'appuntamento per il salto di qualità. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DELLA LAZIO VOTO ARBITRO MAZZOLENI 6,5 - Fa giocare parecchio fischiando il meno possibile e tenendo in tasca i cartellini gialli che userà solamente nella ripresa, non si ricordano decisioni sbagliati o episodi controversi, del resto la partita è rimasta in bilico fino al 50', dopodiché l'hanno decisa Banega e Icardi.

PAGELLE INTER-LAZIO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Al Meazza di Milano si è appena concluso il primo tempo di Inter-Lazio con le due squadre che sono tornate negli spogliatoi per il riposo sul punteggio di 0-0. Partono meglio i biancocelesti che vanno subito vicini al gol con Immobile (6), chiuso dal salvataggio di D'Ambrosio (7) che dà una grossa mano ad Handanovic (6,5). Dall'altra parte del campo ci prova Perisic (6) di testa senza inquadrare la porta di Marchetti (6) che in un paio di occasioni fa buona guardia su Brozovic (6) e Banega (6). Nel frattempo Immobile ci prova per la seconda volta trovando l'opposizione dell'estremo difensore nerazzurro, più tardi Felipe Anderson (7) tenta l'assolo ma il suo tiro viene ribattuto da D'Ambrosio che ancora una volta toglie le castagne dal fuoco alla retroguardia di Pioli. Match che finora si è rivelato molto equilibrato e potrebbe decidersi nella ripresa grazie alla giocata del singolo.

VOTO INTER 6 - Niente partenza arrembante per i nerazzurri che preferiscono lasciar sfogare gli avversari, creando così pochissimi pericoli dalle parti di Marchetti. MIGLIORE INTER: D'AMBROSIO 7 - Con due ribattute decisive nega il gol prima a Immobile e poi a Felipe Anderson. PEGGIORE INTER: BANEGA 5,5 - Per lui potrebbe essere una delle ultime occasioni per mettersi in evidenza, ma finora lo spagnolo non ha convinto in pieno rimediando anche i fischi del pubblico.

VOTO LAZIO 6 - Ottimo inizio con i biancocelesti che vanno subito a pressare i nerazzurri nella loro trequarti, prima dell'intervallo arriva il calo che potrebbe fare da preludio a una ripresa di sofferenza per gli uomini di Simone Inzaghi che tendono sempre ad accusare il colpo alla distanza. MIGLIORE LAZIO: FELIPE ANDERSON 7 - Stasera sembra in palla e lo dimostra in almeno tre occasioni, nell'ultimo per poco non fa venire giù lo stadio (eppure non si gioca in casa della Lazio) e solamente D'Ambrosio gli impedisce di trovare il gol. PEGGIORE LAZIO: PATRIC 5,5 - Non sempre si fa trovare al posto giusto al momento giusto e inoltre sbaglia l'appoggio ai compagni prendendosi anche i rimproveri di Milinkovic-Savic. (Stefano Belli)