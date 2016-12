PROBABILI FORMAZIONI / Cagliari-Sassuolo: Farias fa le veci di Borriello. Diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2016-2017)

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-SASSUOLO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA). I PROTAGONISTI - Cagliari e Sassuolo si sfideranno nel turno infrasettimanale di Serie A prima della sosta natalizia, andiamo a vedere quali saranno i protagonisti che scenderanno in campo al sant'Elia. Mister Rastelli, visto l'infortunio di Borriello, si affiderà a Diego Farias in attacco ed il giocatore potrebbe essere proprio il protagonista contro i neroverdi. Farias ha segnato soltanto un gol in questa stagione con la maglia del Cagliari, visto che ha disputato soltanto sette partite finora, ma i suoi numeri parlano di nove occasioni da gol, tre assist e otto tiri totali. Per il Sassuolo, invece, il protagonista potrebbe essere Lorenzo Pellegrini: il centrocampista sta facendo vedere ottime cose in questa stagione con i sue due gol e le diciassette occasioni da rete. Pellegrini ha destato l'interesse di diverse squadre, questo perchè cerca sempre di fare la differenza in campo con i suoi venti tiri ed i sette assist collezionati finora. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-SASSUOLO

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-SASSUOLO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA). GLI ASSENTI - Sembra un bollettino di guerra quello relativo agli indisponibili di Cagliari e Sassuolo, impegnati nel turno infrasettimanale della 18^ giornata di Serie A. Fra i sardi, reduci dalla sconfitta contro l'Empoli, oltre allo squalificato Isla mancheranno per infortunio anche Borriello, per un problema alla caviglia, Murru, che soffre di alcuni fastidi al ginocchio sinistro, e il lungodegente Ionita. Da valutare a ridosso della gara le condizioni di Di Gennaro (vittima di una contusione alla gamba sinistra), Barella per un trauma cervicale e Federico Melchiorri, che deve affrontare un'altra rottura del legamento crociato del ginocchio. Non è messo meglio il Sassuolodi Di Francesco: assenti certi al Sant'Elia saranno Gazzola e Cannavaro, a disposizione per la 19esima giornata. Rientreranno solo nel 2017 anche Duncan, Letschert, Magnanelli, Biondini, Politano e soprattutto Domenico Berardi, vero uomo in più della formazione emiliana.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-SASSUOLO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA). IL DUELLO - Parlando di Cagliari-Sassuolo, vi proponiamo adesso la sfida a distanza fra i due portieri, Marco Storari e Andrea Consigli. Storari è un veterano, classe 1977, tornato a Cagliari nell'estate 2015 dopo una breve esperienza nel 2008. La scorsa stagione ha regalato una bellissima promozione, quest'anno invece le cose sono più difficili per i sardi, che hanno la peggior difesa del campionato con 39 gol subiti, dato ovviamente pesante per un portiere anche se chiaramente la responsabilità non può essere scaricata solo su Storari, il cui contributo anche in termini di esperienza è anzi molto importante per una squadra che nonostante tutto ha un buon margine di vantaggio sulla zona retrocessione. Anche per il Sassuolo è una stagione difficile, anche se ha subito 10 gol in meno: la continua emergenza infortuni obbliga i neroverdi a pensare solamente alla salvezza dopo stagioni ben più piacevoli coronate dalla qualificazione in Europa League. La terza stagione in Emilia si annuncia dunque la più difficile per Consigli, che passò dall'Atalanta al Sassuolo nell'estate 2014 e che da allora è uno dei punti fermi della squadra di Eusebio Di Francesco.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-SASSUOLO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA) - Cagliari-Sassuolo si gioca giovedì 22 dicembre, con calcio d’inizio alle ore 20:45; è una delle partite che rientrano nel programma della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Si tratta di due squadre in difficoltà, separate da tre punti in classifica; il passo lento della zona calda fa sì che i pericoli di retrocessione non siano immediati, ma sia gli isolani che i neroverdi hanno bisogno di mettere punti in cascina per non dover essere costretti al rush finale che si preannuncia molto complicato. Andiamo subito a dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Cagliari-Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI - Massimo Rastelli ha ritrovato Joao Pedro, ma perde Isla per squalifica e potrebbe non avere a disposizione Borriello, le cui condizioni saranno valutate fino all’ultimo. La difesa dunque viene modificata: tra Capuano e Bittante è ballottaggio per un posto sulla corsia, a seconda di chi giocherà Pisacane sarà impiegato a destra (nel primo caso) o a sinistra, potendo ricoprire entrambi i ruoli. Centrali come sempre Ceppitelli e Bruno Alves, a protezione di Storari. A centrocampo dovrebbe essere scelto Munari come mezzala; si giocherà il posto con uno tra Padoin e Dessena, da valutare invece chi sarà il playmaker basso con Barella e Di Gennaro che sono usciti malconci dalla partita contro l'Empoli e dunque potrebbero anche non farcela. Joao Pedro giocherà come trequartista ed è favorito su Diego Farias qualora le condizioni fisiche lo sostengano, mentre Melchiorri lascerà spazio a Sau perchè, sfortunatissimo, è incappato nella rottura del legamento crociato.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO - Continua l’emergenza in casa Sassuolo: nel 4-3-3 di Eusebio Di Francesco le scelte sono quasi obbligate, se non altro torna a disposizione Peluso che si riprende il posto da terzino sinistro dopo la squalifica. A destra giocherà Lirola, in mezzo coppia formata da Antei e Acerbi vista l’indisponibilità di Paolo Cannavaro (difficile invece che sia titolare Terranova). A centrocampo Pellegrini potrebbe essere utilizzato dal primo minuto: si gioca una maglia con Missiroli e Mazzitelli, mentre a fare da schermo davanti alla difesa in qualità di playmaker sarà Sensi. In mediana come noto sono fuori sia Duncan che Biondini oltre a capitan Magnanelli, dunque di fatto ci sono solo quattro giocatori a disposizione; situazione leggermente migliore in attacco, dove è sempre ai box Domenico Berardi che non gioca da fine agosto. Defrel sarà probabilmente titolare al centro del tridente, sulle corsie invece ci saranno Federico Ricci e Ragusa che non hanno alternative, a meno di allargare Defrel e dunque far giocare Matri come prima punta.

CAGLIARI-SASSUOLO: DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA TV - Cagliari-Sassuolo, valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, nello specifico su Sky Calcio 4; non sarà invece trasmessa sulla pay tv del digitale terrestre. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-SASSUOLO