Probabili formazioni/ Fiorentina-Napoli: Callejon e Kalinic sempre in campo. Diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 18^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-NAPOLI: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA). CHI GIOCA DI PIU' – Chi gioca di più in Fiorentina e Napoli? Andiamo subito a dare uno sguardo alle statistiche relative ai minuti in campo nelle formazioni di queste due squadre. Nessun giocatore della Fiorentina ha giocato tutti i minuti a disposizione; Ciprian Tatarusanu ne ha 1480, e ne ha dunque lasciati 50 al suo secondo Luca Lezzerini. A seguire, il primo giocatore di movimento più utilizzato è Nikola Kalinic (1393), poi abbiamo Davide Astori che ha trovato ottima continuità ed è rimasto in campo per 1350 minuti, risultando il migliore tra i difensori a causa dei problemi fisici di Gonzalo Rodriguez (1094). Tra i centrocampisti domina Milan Badelj (1190), quasi sparito Carlos Sanchez che ha giocato 748 minuti, molti dei quali all'inizio della stagione. Nel Napoli le gerarchie sono sostanzialmente definite: Pepe Reina ha giocato sempre, dietro di lui il più presente è José Callejon con 1436 minuti, a conferma di come lui e Kalidou Koulibaly (1392, terzo) siano i veri insostituibili di Maurizio Sarri. Insieme a Marek Hamsik (1362) che però spesso e volentieri lascia il campo a partita in corso. Tra Lorenzo Insigne e Dries Mertens ha giocato molto più il primo (1131 minuti contro 913), a centrocampo Piotr Zielinski (876) ha già soppiantato Allan (818) ma ha giocato ancora meno di Jorginho (883), mentre Amadou Diawara ha messo insieme tanti minuti nelle ultime giornate ma è ancora a quota 501, ancora quattordicesimo della rosa (ha davanti anche Raul Albiol e Vlad Chiriches). CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA-NAPOLI

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-NAPOLI: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA). L'ATTACCO - Gli attacchi di Fiorentina e Napoli sono due reparti in grado di cambiare le sorti di qualsiasi partita. I padroni di casa si affidano ai gol di Nikola Kalinic, capocannoniere della squadra con 12 reti all'attivo distruibuite tra Serie A (8) ed Europa League (4). A sostenere il croato ci saranno Federico Bernardeschi e Federico Chiesa (in vantaggio su Tello), due giovani promesse del club viola. In mezzo spazio a Josip Ilicic, giocatore fondamentale per il gioco di Paulo Sousa ma altamente discontinuo. Zarate e Babacar partiranno dalla panchina, pronti a entrare in campo nel caso ce ne fosse bisogno. Dall'altra parte il Napoli ha trovato la panacea a tutti i suoi mali: Dries Mertens. Il belga verrà schierato nuovamente come falso nueve, posizione in cui Mertens ha segnato un poker al Torino domenica scorsa e una tripletta al Cagliari nel turno precedente. Accanto al goleador a sorpresa degli azzurri agiranno José Maria Callejon a destra e Lorenzo Insigne a sinistra. Nessun dubbio per Sarri, che si affida ai suoi tre tenori.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-NAPOLI: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA). IL CENTROCAMPO - In Fiorentina-Napoli, senza Borja Valero, la Viola perde qualità e fosforo a centrocampo: lo si è visto al Ferraris contro il Genoa ma soprattutto a Roma con la Lazio. Con lo spagnolo out, Paulo Sousa dovrebbe lanciare in tandem l'accoppiata composta da Vecino e Milan Badelj. Saranno loro i due mediani viola incaricati di respingere gli assalti avversari e impostare l'azione. Entrambi saranno aiutati nel loro compito dai due esterni alti, Bernardeschi e Chiesa, con quest'ultimo in vantaggio su Tello. Nel Napoli Sarri conferma due terzi del centrocampo proposto nel match contro il Torino: dentro Marek Hamsik e Ptior Zielinski, fuori Jorginho. Al posto dell'italo-brasiliano dovrebbe partire titolare l'ex Bologna Diawara, attualmente in netto vantaggio. Allan partirà dalla panchina, anche se il brasiliano spererà fino all'ultimo di partire titolare: le chance, ad oggi, sono ridotte al lumicino. Si accomoderanno in panchina la stellina Rog e il jolly Giaccherini, giocatore che può essere utilizzato in più posizioni.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-NAPOLI: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA). LE DIFESE - La Fiorentina deve rialzare la testa dopo il doppio ko rimediato con Genoa e Lazio. In casa contro il Napoli, i viola dovranno affidarsi a una difesa collaudata nei minimi dettagli. L'incubo Mertens fa venire i brividi, e allora Paulo Sousa si affiderà ai suoi fedelissimi. Nel probabile e duttile 4-2-3-1 dei toscani, la linea difensiva sarà guidata dal capitano Gonzalo Rodriguez e dall'ex Roma Davide Astori. A destra verrà confermato il messicano Salcedo dopo la buona prestazione offerta all'Olimpico mentre a sinistra si giocano la fascia Milic e Olivera, con il polacco attualmente favorito. Tomovic, uscito mal concio dalla sfida con i bianconcelesti, partirà dalla panchina. Nel Napoli Sarri spera nel recupero lampo di Koulibaly ma nell'ipotesi più reale gli azzurri dovrebbero puntare ancora una volta sull'affidabile Chiriches, in coppia con l'esperto Raul Albiol. Attenzione all'eventuale mossa Maksimovic, a prendere il posto di no dei due centrali. Sugli esterni spazio a Hysaj e Ghoulam.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-NAPOLI: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA) - Fiorentina-Napoli può facilmente essere considerato il big match della diciottesima giornata di Serie A 2016-2017: le due squadre scendono in campo all’Artemio Franchi giovedì 22 dicembre alle ore 20:45. La Fiorentina era in un ottimo periodo ma ha perso le ultime due partite e sembra essere ripiombata nei vizi di inizio stagione, allontanandosi dalle posizioni che qualificano alle coppe europee; momento d’oro per il Napoli, che non perde da quasi due mesi e ha vinto le ultime tre partite segnando un totale di 13 gol (dieci nelle ultime due), aspirando ora al ruolo di terzo incomodo nella lotta allo scudetto. Andiamo subito a dare uno sguardo più ravvicinato alle probabili formazioni di Fiorentina-Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - Buone notizie per Paulo Sousa, che ritrova Borja Valero e Babacar oltre a Gonzalo Rodriguez, che rientra dalla squalifica; per il tecnico portoghese dovrebbe essere confermato il 4-2-3-1 con l’argentino al fianco di Astori in difesa, mentre a sinistra ci sarà ancora Maxi Olivera e dall’altra parte si va verso la titolarità di Salcedo visto che Tomovic è uscito malconcio dalla sfida contro la Lazio; Borja Valero sarà sicuramente in campo in mediana, con lui dovrebbe agire Badelj che rientra dalla squalifica e dunque tornano in panchina Matias Vecino e soprattutto Carlos Sanchez, che era stato impiegato dal primo minuto nelle ultime due partite (compreso il recupero contro il Genoa). Cristian Tello dovrebbe avere la maglia sulla corsia destra nella linea di trequartisti, Ilicic centrale e con il compito di riscattare il rigore sbagliato contro la Lazio. A sinistra ovviamente Bernardeschi, come prima punta invece quel Nikola Kalinic che il Napoli ha inseguito nel corso dell’estate, e che ora è stato blindato dalla Fiorentina con una clausola rescissoria da 50 milioni di euro (cosa che ovviamente lo rende semi-incedibile).

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Maurizio Sarri ovviamente non ha motivo di cambiare una squadra che gira a mille: Mertens è l’uomo del momento, da 21 anni nessun giocatore in Serie A era riuscito a segnare una tripletta in due partite consecutive e lui ha fatto anche meglio, realizzando un poker contro il Torino. Callejon e Lorenzo Insigne come sempre gli faranno compagnia nel tridente offensivo; molto probabile che al Franchi si riveda Amadou Diawara dal primo minuto, con Hamsik naturalmente al suo posto sulla mezzala sinistra e Zielinski che dovrebbe avere la meglio su Allan dall’altra parte del campo. Sarri come sempre cambia poco, anche se in questa stagione ha sicuramente ruotato di più i suoi uomini; i risultati si vedono ora perchè il Napoli è tornato a essere la macchina da gol che avevamo conosciuto nello scorso campionato. In difesa bisogna ancora fare i conti con l’indisponibilità di Koulibaly: sarà Chiriches - in gol domenica pomeriggio - a prenderne il posto affiancando Raul Albiol, rientrato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo. In porta ci sarà Pepe Reina, invariate anche le corsie laterali: Hysaj sarà il terzino destro, Ghoulam agirà invece a sinistra.

FIORENTINA-NAPOLI: DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA TV - Fiorentina-Napoli, valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, nello specifico su Sky Sport Mix, Sky Sport 1 e Sky Calcio 4; e sulla pay tv del digitale terrestre, in particolare dai canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA-NAPOLI