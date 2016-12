PROBABILI FORMAZIONI / Palermo-Pescara: Memushaj suona la carica abruzzese. Diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 18^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-PESCARA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA). I PROTAGONISTI - Palermo e Pescara scenderanno in campo al Barbera per il turno infrasettimanale di Serie A, ecco quali saranno i protagonisti per questa gara. Tra le file dei padroni di casa il protagonista potrebbe essere Robin Quaison: il giocatore ha segnato due gol in questa stagione con la maglia rosanero, è diventato uno dei punti fermi per mister Eugenio Corini ed i suoi numeri danno ragione al giocatore. Undici tiri, tre assist e trentuno attacchi complessivi per il centrocampista del Palermo che potrebbe fare la differenza tra le mura casalinghe. Per il Pescara, invece, il protagonista potrebbe essere Ledian Memushaj: il mediano ha segnato un solo gol nella squadra di Massimo Oddo in questo campionato, ma ha collezionato venti tiri, tre assist e trentaquattro attacchi complessivi che lo rendono sicuramente uno dei più pericolosi tra le file del Pescara. Quattordici invece le occasioni da gol per Memushaj nell'attuale stagione. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO-PESCARA

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-PESCARA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA). GLI ASSENTI - Sfida salvezza tra Palermo e Pescara nel turno infrasettimanale della 18^ giornata della Serie A 2016-2017, dove però saranno pochi gli assenti già definiti. Alla Favorita, dopo la rocambolesca vittoria contro il Genoa, mister Corini dovrà fare a meno di schierare Rajkovic e Marson, entrambi alle prese con delle lesioni muscolari, il cui rientro è stato fissato rispettivamente per fine febbraio e gennaio. Rimane però in dubbio la disponibilità di Cionek, che soffre di un trauma contusivo alla coscia destra: rimane possibile un suo rientro dalla panchina. Più complessa la situazione per mister Oddo, costretto a trovare la chiave giusta per risollevare le sorti del suo Pescara in crisi di gioco e risultati. Sono infatti diversi gli indisponibili nelle fila dei biancoazzurri: oltre a Valerio Verre, squalificato nell'ultima partita contro il Bologna, non saranno della partita l'attaccante ex Psg Bahebeck per lesione muscolare e il centrocampista Simone Pepe. Le lesioni muscolari che interessano due dei giocatori qualitativamente migliori della rosa di Massimo Oddo verranno smaltite non prima del nuovo anno. Assieme a loro sarà out per il match contro il Palermo anche Mitrita, fermo per un problema muscolare e rientrate solo nella prossima giornata, la 19^ di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-PESCARA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA). IL DUELLO - Parlando di Palermo-Pescara, vi proponiamo un confronto fra Alessandro Diamanti e Valerio Verre, i due trequartisti chiamati a portare qualità nel gioco di due squadre che stanno vivendo un campionato decisamente difficile e ad oggi sarebbero entrambe retrocesse. Dunque per entrambe sarà quasi obbligatorio vincere e per farlo si dovranno affidare anche alla fantasia di Diamanti e Verre. Il primo è arrivato a Palermo come nuova tappa di una carriera da giramondo, con esperienze pure al West Ham, al Watford e addirittura in Cina oltre che un po' ovunque per l'Italia. Negli ultimi tre anni ha giocato in sei squadre e per ora a Palermo non è riuscito a lasciare il segno in una squadra che avrebbe bisogno come il pane della sua qualità. Anche Verre, uscito dal vivaio della Roma, ha già girato parecchio per essere un classe 1994, compreso un anno al Palermo che lo rende un ex della partita. A Pescara questa per lui è la seconda stagione, ma se l'anno scorso fu uno dei protagonisti di una bellissima promozione, in questo campionato sta soffrendo l'impatto con la Serie A come tutta la squadra di Massimo Oddo, che spesso gioca bene ma quasi mai ottiene risultati.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-PESCARA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA) - Palermo-Pescara, che si gioca alle ore 20:45 di giovedì 22 dicembre, è un delicatissimo incrocio per la salvezza nella diciottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Il Palermo ci arriva con il vantaggio in classifica, grazie alla clamorosa vittoria in rimonta sul campo del Genoa che ha spezzato la serie di sconfitte e fatto abbandonare ai rosanero l’ultima posizione. Fanalino di coda è ora il Pescara, che sul campo non ha mai vinto raccogliendo appena 5 punti in diciassette partite; al Delfino, che ha perso otto delle ultime nove partite, serve una decisa inversione di tendenza per non essere già spacciato al termine del girone di andata. Andiamo allora a studiare in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Palermo-Pescara.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO - Finalmente in fiducia, il Palermo vuole ora proseguire su questa strada: Eugenio Corini conferma il modulo con tre difensori nel quale Goldaniga si posiziona davanti a Posavec e sarà supportato da Thiago Cionek e Andelkovic, mentre Giancarlo Gonzalez potrebbe rientrare a gennaio. A centrocampo il duo che sarà schierato come schermo del reparto arretrato dovrebbe essere composto da Bruno Henrique e Gazzi; panchina dunque sia per Hiljemark che per Jajalo, ma non è detto che all’ultimo il tecnico rosanero decida di stravolgere le carte e aprire ad altri giocatori (anche Chochev si gioca una maglia). Sulle corsie esterne Rispoli e Aleesami sono titolari indiscutibili; lo sta diventando anche Robin Quaison che domenica sera ha dato il via all’incredibile rimonta di Marassi. Diamanti, giocatore di talento ed esperienza, si candida ad essere il trascinatore nella seconda parte di stagione, abituato a lottare in queste zone della classifica; il fantasista di Prato agirà al fianco del giovane svedese, mentre da prima punta naturalmente agirà Nestorovski che non trova il gol da quattro partite (finora la striscia più lunga senza reti in questo campionato per il macedone).

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA - Massimo Oddo deve fare a meno dello squalificato Verre, espulso subito domenica; al suo posto in mediana dovrebbe giocare Cristante, che si occuperà della parte sinistra del campo mentre dall’altra parte sarà confermato Memushaj, con Brugman che si gioca la maglia di regista con Aquilani e dovrebbe avere la meglio. Qualche dubbio anche nel reparto offensivo: possibile che Manaj, tolto presto dal campo contro il Bologna, possa avere un’altra possibilità come prima punta, spostando quindi Caprari sulla linea della trequarti dove giocherebbe insieme a Benali, uno degli insostituibili di questa squadra (almeno questo ha detto il girone di andata). A disposizione c’è anche Stefano Pettinari che però dovrebbe partire dalla panchina; Zampano e Biraghi (che è in vantaggio su Crescenzi) sono destinati a giocare come terzini, non dovrebbe cambiare la coppia che giocherà a protezione di Bizzarri, ovvero quella composta da Gyomber e Campagnaro con Fornasier, rientrato dall’infortunio, che aspetta il suo momento per tornare ad avere una maglia da titolare.

PALERMO-PESCARA: DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA TV - Palermo-Pescara, valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, nello specifico su Sky Calcio 6; non sarà invece trasmessa sulla pay tv del digitale terrestre.