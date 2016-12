Probabili formazioni/ Roma-Chievo: Dzeko e Gobbi, gli stakanovisti. Diretta tv, ultime notizie live e orario (Serie A 2016-2017, 18^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-CHIEVO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA). CHI GIOCA DI PIU' – In attesa di Roma-Chievo, è interessante valutare le due formazioni dal punto di vista dei minuti accumulati dai singoli giocatori. Nella Roma domina Wojciech Szczesny, sempre in campo e dunque con 1530 minuti accumulati; alle sue spalle troviamo Edin Dzeko con 1428, e poi c'è solo un altro giocatore (Kostas Manolas) che raggiunge i 1300 minuti. Gli altri, a cominciare dai 1296 minuti di Federico Fazio (sorprendentemente uno dei più utilizzati), hanno già saltato un totale di quattro partite; in questo la Roma ha sicuramente pagato gli infortuni. Un dato su Francesco Totti: per lui 223 minuti in campo, sono già 163 meno di quelli che aveva sommato in tutto lo scorso campionato. Vediamo ora il Chievo, dove il solo Stefano Sorrentino ha sempre giocato; alle sue spalle il terzino sinistro Massimo Gobbi (1350) e il centrocampista Lucas Castro, che precede di poco (1338 contro 1315) il collega di reparto Ivan Radovanovic, a dimostrazione di come i due siano sostanzialmente insostituibili. Sembrava esserlo anche Valter Birsa, che però ha giocato 1265 minuti (è comunque quinto nella rosa); per quanto riguarda l'attacco, il più utilizzato è Riccardo Meggiorini con 977 minuti; alle sue spalle Roberto Inglese con 791, sta risalendo la corrente anche Sergio Pellissier (643) che ha trovato tanto spazio nelle ultime giornate ed è riuscito a superare Antonio Floro Flores (509 minuti per 11 presenze). CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-CHIEVO

L'ATTACCO - Come giocheranno in attacco Roma e Chievo nella serata di giovedì? Nella Roma Luciano Spalletti deve sciogliere diversi dubbi. L'unica certezza è rappresentata dalla presenza di Edin Dzeko, titolare davanti a un tridente di trequartisti ancora da definire. Radja Nainggolan non ci sarà, perciò come abbiamo già detto Diego Perotti andrà a giocare alle spalle di Dzeko e, con Mohamed Salah che si riprende il posto dal primo minuto a destra, la corsia mancina sarà occupata da Stephan El Shaarawy che avrà un'altra occasione per aumentare, nel lungo periodo, il suo minutaggio in campo. Tutto piuttosto definito, invece, nel Chievo, dove il capitano Sergio Pellissier partirà dalla panchina. Rolando Maran si affiderà alla coppia offensiva formata da Riccardo Meggiorini e Roberto Inglese, mentre Antonio Floro Flores e Vittorio Parigini sono le altre due cartucce nella pistola del tecnico dei clivensi Maran.

IL CENTROCAMPO - Ad un giorno da Roma-Chievo, scopriamo come si schiereranno le due mediane nelle formazioni messe in campo da Luciano Spalletti e Rolando Maran. In mezzo al campo la Roma si troverà con diverse assenze, tra cui l'ultima: quella di Daniele De Rossi, che non andrà neppure in panchina. Nel 4-2-3-1 di Spalletti, i due posti in mediana dovrebbero essere ricoperti da Kevin Strootman e Leandro Paredes, con l'argentino al rientro dopo l'infortunio. Mancherà anche Radja Nainggolan: sarà Perotti a giocare da trequartista e dunque in mediana sarà in campo ancora Gerson, che nonostante la brutta prova contro la Juventus sarà giocoforza riproposto anche se in ruolo diverso rispetto a quello di sabato sera. Nel Chievo Maran non ha grossi problemi formazione a centrocampo: i tre titolari saranno Ivan Radovanovic, Nicola Rigoni e Jonathan De Guzman, con Valter Birsa dietro le due punte. Il dubbio del tecnico clivense è chi schierare dal 1' tra Rigoni e Lucas Castro: l'italiano al momento parte favorito.

DIFESA - In Roma-Chievo i giallorossi dovranno fare i conti con un reparto arretrato inedito. A meno di recuperi lampo dell'ultim'ora, non dovrebbe esserci Manolas (neppure tra le riserve), che sarà sostituito da Vermaelen. Il belga formerà la coppia centrale con Fazio, ormai titolare fisso nell'undici di Luciano Spalletti. A destra confermato Rudiger, mentre sull'out opposto potrebbe scoccare il momento di Mario Rui, all'esordio stagionale dopo aver recuperato da un infortunio. A disposizione di mister Spalletti, in panchina troviamo Juan Jesus, Bruno Peres (non al top della forma) e il giovane Seck. Se la Roma ha importanti problemi di uomini in difesa, lo stesso non può dirsi per il Chievo. Maran potrà contare sulla classica linea a quattro, che sarà formata da Cacciatore, Cesar, Dainelli e Frey, nettamente favorito su Sardo. Mancheranno all'appello soltanto Gobbi e Gamberini.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-CHIEVO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA) - Roma-Chievo, ultima partita dell'anno solare per le due squadre, si gioca allo stadio Olimpico giovedì 22 dicembre, alle ore 20:45. Siamo alla diciottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017; una partita che rappresenta un'immediata occasione di riscatto per una Roma che ha perso la sfida diretta contro la Juventus ed è scivolata a sette punti dalla vetta, facendo un passo indietro rispetto alle prestazioni precedenti. Il Chievo invece sta volando, e ancora una volta sembra aver chiuso i conti con la salvezza con largo anticipo; per Rolando Maran e i suoi ragazzi un altro importante esame di maturità. Andiamo quindi a vedere in maniera più ravvicinata le probabili formazioni di Roma-Chievo.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Difficile mandare in campo una formazione per Luciano Spalletti: Paredes è tornato a disposizione ma non è ancora al meglio, inoltre sono da verificare le condizioni di De Rossi e Manolas che sono usciti malconci dalla partita contro la Juventus. Non ce la fanno nemmeno De Rossi e Nainggolan: a centrocampo sarà dunque Gerson ad affiancare Strootman (Paredes è ancora infortunato), Rudiger invece sarebbe pronto a traghettare al centro della difesa (in compagnia di Fazio) con Bruno Peres che è tornato a disposizione e ha giocato uno spezzone contro la Juventus. Rientrato anche Salah, che sarà certo del posto sulla corsia destra; Perotti scala al centro dello schieramento a supporto di Edin Dzeko, con El Shaarawy che sarà titolare e ricoprirà il ruolo di esterno sinistro che solitamente compete al collega argentino. Anche Totti non è sicuro di esserci, dunque anche la panchina giallorossa potrebbe essere corta e senza tante alternative.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO - Anche il Chievo non se la passa troppo bene: ai box rimane Perparim Hetemaj, insieme al finlandese potrebbero dare forfait Gamberini, Castro e Gobbi. Questo chiaramente crea non pochi problemi a Maran, che si troverebbe senza due delle sue mezzali: da una parte giocherebbe certamente De Guzman portato a centrocampo, dall’altra sarebbe ballottaggio tra Izco, che rimane favorito, e Nicola Rigoni che, utilizzato da titolare, farebbe venir meno un’alternativa a Radovanovic in qualità di regista. In difesa invece sarà Spolli - più di Bostjan Cesar - a prendere il posto di Gamberini; conferma per Dainelli, Nicolas Frey si terrà il posto a destra con Cacciatore che tornerà in campo occupando però la fascia mancina, una posizione che in ogni caso ha già ricoperto in passato. Birsa a questo punto giocherà ancora alle spalle delle due punte; certo del posto Meggiorini che garantisce un lavoro imprescindibile come raccordo tra i reparti e pressing senza palla, Pellissier invece rimane in vantaggio su Inglese che però, non avendo giocato la partita contro la Sampdoria, rimane fino all’ultimo in corsa per una maglia, e potrebbe spuntarla.

ROMA-CHIEVO: DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA TV - Roma-Chievo, valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, nello specifico su Sky Calcio 2; e sulla pay tv del digitale terrestre, precisamente su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD.