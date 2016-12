PROBABILI FORMAZIONI / Sampdoria-Udinese: Fernandes cerca il gol dell'ex. Le ultime notizie live, diretta tv, orario (Serie A 2016-2017, 18^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-UDINESE: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA). I PROTAGONISTI - La Sampdoria si prepara a chiudere il suo 2016 ospitando l'Udinese a Marassi; quali saranno i protagonisti attesi di questa gara? Tra le file dei padroni di casa il tecnico dovrebbe affidarsi ancora una volta a Bruno Fernandes a centrocampo: il giocatore potrebbe essere protagonista contro i bianconeri visto che ha segnato tre gol con la maglia della Sampdoria in questa stagione, con ventuno tiri complessivi, nove assist e quindici occasioni da gol che lo rendono sempre pericoloso quando viene chiamato in causa. Per l'Udinese invece Delneri schiererà in campo Duvan Zapata al fianco di Cyril Thereau: l'attaccante di proprietà del Napoli potrebbe fare la differenza a Marassi contando il fatto che ha segnato già cinque reti con la maglia dell'Udinese. I numeri parlano chiaro: trenta occasioni da gol per l'attaccante, con quattro assist e ventinove tiri nello specchio di porta per Duvan Zapata in questa prima parte di stagione. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAMPDORIA-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-UDINESE: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA). GLI ASSENTI - Questa giornata di Serie A vedrà il confronto tra Sampdoria e Udinese: dal punto di vista degli indisponibili il confronto che andrà in scena a Marassi non dovrebbe presentare particolari insidie ai due allenatori. Per quanto riguarda i blucerchiati gli infortunati che non faranno parte dell'elenco dei convocati di mister Marco Giampaolo sono Emiliano Viviano (problema al polso, con rientro fissato per il 2017) e Carbonero (fastidio al ginocchio, recuperabile per gennaio); a questi potrebbe aggiungersi anche l'argentino Matias Silvestre: il difensore è alle prese con alcune noie muscolari. Pochissimi problemi in fatto di assenti per l'Udinese: mister Gigi Del Neri dovrà rinunciare esclusivamente a Penaranda, vittima di una piccola lesione al retto femorale destro, il cui rientro è stato per il momento fissato per il prossimo turno di campionato, ovvero la prima giornata del 2017 dove i friulani affronteranno in casa l’Inter di Pioli.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-UDINESE: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA). IL DUELLO - In Sampdoria-Udinese vi proponiamo il duello fra Fabio Quagliarella e Felipe. Il difensore bianconero dovrà contenere l'attaccante blucerchiato in una partita che per Quagliarella non potrà mai essere come le altre, visto che ad Udine visse due stagioni fondamentali per la sua carriera dal 2007 al 2009, entrambe chiuse in doppia cifra in campionato e nella seconda pure con l'aggiunta di otto gol in Coppa Uefa, che gli spalancarono le porte del Napoli prima e della Juventus poi, le due squadre più prestigiose della sua carriera. In quelle due stagioni ormai abbastanza lontane Felipe era già all'Udinese e dunque chissà quante volte i due si affrontarono in allenamento. Il brasiliano è ormai a tutti gli effetti una bandiera dell'Udinese, in particolare da quando nel 2015 ha deciso di tornare a giocare con la squadra dove aveva già militato per otto stagioni: adesso è atteso dallo stuzzicante confronto con l'ex compagno di squadra. Sampdoria e Udinese ci arrivano in una tranquilla posizione di classifica, ma naturalmente entrambe sperano di passare un tranquillo Natale.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-UDINESE: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA) - Sampdoria-Udinese va in scena a Marassi nella serata di giovedì 22 dicembre: calcio d’inizio alle ore 20:45 per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Una Sampdoria che gioca bene ma non fa risultato: sconfitta al Bentegodi la formazione blucerchiata va in cerca di riscatto, ma si troverà di fronte un’Udinese che, allenata dall’ex Gigi Delneri, è tornata a vincere tre partite consecutive in campionato dopo due anni e sta facendo i passi decisivi verso la salvezza. Andiamo dunque a dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Sampdoria-Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA - Dubbio Viviano nella Sampdoria: il portiere è sulla via del recupero, ma la sensazione è che anche giovedì sera sarà tenuto a riposo permettendogli così di sfruttare la sosta natalizia per tornare a pieno regime nel 2017. Out anche Carbonero, Marco Giampaolo se la gioca con il consueto 4-3-1-2: Praet e Linetty si sfidano come sempre per il ruolo di mezzala sinistra, per il resto la squadra anti-Udinese dovrebbe essere confermata con Jacopo Sala che, recuperato, gioca sulla corsia destra e Regini occupa quella opposta, in mezzo da valutare il possibile recupero di Silvestre con Palombo pronto dunque a giocare la seconda partita consecutiva al fianco di Skriniar. A centrocampo Lucas Torreira giocherà come regista, alla sua destra avrà Edgar Barreto fondamentale nel tenere gli equilibri a centrocampo. Sulla zona offensiva invece Bruno Fernandes si trova di fronte la sua ex squadra e dovrebbe partire dal primo minuto prendendo il posto di Ricky Alvarez; Quagliarella e Muriel - anche loro ovviamente sono ex - sono confermati come punte, ma attenzione alla grande crescita di Schick che sta trovando continuità sotto porta e dunque potrebbe essere una validissima alternativa per sparigliare le carte anche da subito, e non solo a partita in corso.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE - Delneri ha trovato la formula vincente e non la dovrebbe cambiare: sarà ancora 4-3-3 con Rodrigo De Paul che giocherà da esterno destro con facoltà di svariare lungo il fronte offensivo, al pari di Thereau e dunque con una sorta di albero di Natale che si formerà a partita in corso e grazie ai movimenti dei giocatori. Duvan Zapata rimane il riferimento per l’attacco; a centrocampo si parla di un possibile avvicendamento tra Hallfredsson e Jankto ma il ventenne ceco, in gol domenica, è in fiducia e dunque dovrebbe essere ancora una volta in campo dal primo minuto, affiancando Kums che sarà il playmaker al quale dare il pallone per impostare l’azione. Sicuro del posto anche Seko Fofana, una delle rivelazioni di questo campionato; in difesa Widmer agirà come terzino destro avendo invece Felipe dall’altra parte, in mezzo c’è capitan Danilo che torna dalla squalifica (prende il posto di Angella) mentre Samir, che Delneri aveva già lanciato a Verona nello scorso campionato, ha ormai soppiantato Molla Wague e Heurtaux (prevalentemente utilizzato sulla fascia) come secondo centrale.

SAMPDORIA-UDINESE: DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA TV - Sampdoria-Udinese, valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, nello specifico su Sky Calcio 5; non sarà invece trasmessa sulla pay tv del digitale terrestre.