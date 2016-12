PROBABILI FORMAZIONI / Torino-Genoa: Iago Falque sfida il passato. Diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 18^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-GENOA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA). I PROTAGONISTI - Torino e Genoa si sfideranno per la diciannovesima giornata di Serie A all'Olimpico, vediamo quali potrebbero essere i protagonisti di questa gara. Tra le file dei padroni di casa il protagonista potrebbe essere ancora una volta Iago Falque, reduce da un gol contro il Napoli e con otto gol in attivo in questa stagione. Iago Falque ha iniziato benissimo questa stagione in maglia granata con diciannove occasioni da gol non concretizzate, sette assist e ventiquattro tiri nello specchio di porta, una vera e propria garanzia per Sinisa Mihajlovic. Per quanto riguarda invece il Genoa il protagonista potrebbe essere Lucas Ocampos che verrà schierato in attacco in coppia con Giovanni Simeone: due gol con la maglia rossoblù per l'attaccante del Genoa nelle dieci presenze disputate finora in stagione. Sei occasioni da rete, nessun assist e quattordici tiri per Ocampos che potrebbe fare la differenza all'Olimpico. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-GENOA

Fra Torino e Genoa sono i rossoblu a dover convivere con una situazione più complicata dal punto di vista degli indisponibili in vista di questo 18^ turno di campionato, l'ultimo prima della sosta per le feste natalizie. Sinisa Mihajlovic infatti in vista della partita contro i grifoni deve fare a meno soltanto di Cristian Molinaro, il cui rientro è previsto soltanto per marzo dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. In casa Genoa pesano invece le squalifiche di Mattia Perin e Luca Rigoni, entrambi sanzionati nell'ultima sfida interna a Marassi contro il Palermo. Tra gli assenti per infortunio invece contiamo Miguel Veloso (problema muscolare, la cui gravità e tempi di recupero sono ancora da valutare dallo staff medico della formazione ligure) e Leonardo Pavoletti (distorsione al ginocchio sinistro, il cui rientro era già stato fissato per la 19^ giornata di campionato, la prima nel 2017). Riuscirà a sopperire a queste assenze l'allenatore del Grifone, Ivan Juric?

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-GENOA: I BALLOTTAGGI. La gara Torino-Genoa si gioca tra due squadre rivelazione di questa stagione non tanto per la classifica ma per le idee di calcio espresse. Sono diversi i ballottaggi che hanno animato le ore precedenti il match. Sinisa Mihajlovic deve decidere per prima cosa se schierare Leandro Castan ancora al centro della difesa oppure se far ruotare i suoi effettivi mandando in campo Moretti. Così come in mezzo al campo dove Baselli rimane comunque favorito su Acquah. Calano le quotazioni di Adem Ljajic per il quale abbiamo sentito le parole nel post gara contro il Napoli del suo allenatore, al suo posto potrebbe giocare Boye. Dall'altra parte anche Ivan Juric potrebbe fare un pò di turnover. E' così che salgono le quotazioni di Fiamozzi ed Edenilson che potrebbero prendere il posto rispettivamente di Lazovic e Diego Laxalt.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-GENOA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA) - Torino-Genoa si gioca per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: le due squadre sono in campo alle ore 20:45 di giovedì 22 dicembre per l'ultimo turno prima della sosta natalizia. Entrambe sono reduci da sconfitte: la terza consecutiva per i granata che hanno pagato anche un calendario poco favorevole in questo periodo, clamorosa quella del Genoa che, in vantaggio 3-1 in casa sul Palermo, si è fatto rimontare subendo tre gol. Adesso c'è un'occasione di riscatto per chiudere al meglio l'anno solare; andiamo dunque a dare uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni di Torino-Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO - Sinisa Mihajlovic dovrebbe riproporre la formazione-tipo, rimettendo in campo Leandro Castan al fianco di Rossettini e schierando Iago Falque nel tridente offensivo. I due ex della Roma tornano dunque titolari dopo la panchina del San Paolo; lo spagnolo ha comunque trovato il modo di segnare l’ottavo gol in campionato domenica pomeriggio, e insegue il record in Serie A che aveva centrato proprio con la maglia del Genoa, nella sua migliore stagione da quando ha fatto ritorno in Italia. Per il resto la squadra che giocherà giovedì è la stessa: Hart in porta, Zappacosta e Barreca sulle corsie esterne con Valdifiori che, uscito presto al San Paolo, dovrebbe essere comunque in campo domani sera. A supporto del regista ci saranno Benassi e Baselli; Ljajic sulla corsia sinistra in attacco, prima punta Belotti che ha già segnato 12 gol in campionato ed è entrato in questa giornata da capocannoniere, affiancando Dzeko e Icardi rimasti all’asciutto nella diciassettesima giornata. In panchina ci sono anche Josef Martinez e Boyé che potrebbero essere utili nel secondo tempo se i ritmi si alzeranno e ci sarà bisogno di forze fresche.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA - Il Genoa perde due pedine importanti: Perin paga la clamorosa ingenuità nel finale della gara contro il Palermo ed è squalificato, Miguel Veloso uscito in barella per un problema fisico non dovrebbe recuperare. Ivan Juric cambia: in porta naturalmente ci sarà Lamanna, a centrocampo invece il giocatore designato a sostituire Veloso è Cofie, con Rincon che dovrebbe essere confermato anche se Ntcham si gioca un posto dal primo minuto. Izzo e Munoz saranno in difesa ai fianchi di Burdisso; Lazovic e Diego Laxalt giocheranno come sempre sulle corsie laterali. In attacco la nuova certezza si chiama Giovanni Simeone: il Cholito sarà ancora titolare, anche perchè Pavoletti è sempre ai box e inoltre il suo passaggio al Napoli sembra cosa fatta. A far compagnia all’argentino dovrebbero essere Luca Rigoni e Ocampos, ma Ninkovic sta rapidamente scalando le gerarchie e non è escluso che sia ancora lui a occupare la seconda posizione di trequartista in questa partita molto delicata (soprattutto per il morale).

TORINO-GENOA: DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA TV - Torino-Genoa, valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, nello specifico su Sky Calcio 3; e sulla pay tv del digitale terrestre, precisamente su Premium Calcio 2.