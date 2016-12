RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA / Diretta gol livescore quarti di finale: Roma a valanga, Entella corsara, tutti i finali (oggi 21 dicembre 2016)

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: DIRETTA GOL LIVESCORE, QUARTI DI FINALE (OGGI 21 DICEMBRE 2016). TUTTI I FINALI – Roma, Inter, Virtus Entella e Fiorentina: sono queste le quattro squadre che si qualificano per le semifinali di Coppa Italia. Partite davvero interessanti quelle dei quarti che si sono giocate nel pomeriggio: sicuramente il risultato più sorprendente è il 5-0 con cui la Roma di Alberto De Rossi ha letteralmente spazzato via la Lazio dal campo, grazie alla tripletta di Edoardo Soleri e ai gol di Marco Tumminello e Davide Frattesi. Roma che dunque torna a volare dopo due sconfitte in campionato, e si candida a essere la grande favorita per il titolo; attenzione però all’Inter campione in carica, che parte male contro l’Atalanta subendo gol al 9’ ma con Xian Emmers, Loris Zonta e Rigoberto Rivas gira la partita e consente alla squadra di Stefano Vecchi di superare il turno. Vince in trasferta la Virtus Entella, che supera 2-1 il Torino; gol di Ganea in apertura di secondo tempo, raddoppio di Mota nel finale, Filippo Berardi sbaglia il rigore e insacca la respinta ma il gol serve soltanto a rendere meno amaro il risultato a favore dei liguri. L’ultima partita a chiudersi in ordine di tempo è il derby toscano: dopo 18 minuti la Fiorentina passa in vantaggio con Pinto, viene ripresa da un rigore di Olivieri ma ad un secondo dall’inevitabile conclusione ai calci di rigore Mosti trova la rete sfruttando la torre di Diakhaté e mandando la Fiorentina in semifinale. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI COPPA ITALIA PRIMAVERA

Mentre stanno ormai avendo inizio i tanto attesi quarti di finale della Coppa Italia Primavera ed in attesa di conoscere i risultati che consacreranno le quattro semifinaliste andiamo a veder cosa il tabellone della scorsa edizione aveva regalato a tutti gli appassionati. Per i quarti di finale della Coppa Italia Primavera 2015-2016 il programma aveva visto lo scontro tra Lazio e Palermo, in campo anche oggi: all'epoca però nel 9 gennaio la fortuna aveva arriso ai biancocelesti, acceduti alla fase successiva con il risultato di 1 a 0. Altri due protagonisti di oggi allora in campo erano Roma e inter, trovatisi di fronte ai quarti nella scorsa edizione, dove furono i nerazzurri ad avere la meglio per 2 a 0. Anche la Fiorentina all'epoca fu protagonista: i quarti di finale la vide affrontare e vincere per 4 a 3 il Milan. A chiudere il tabellone della coppa Italia 2015-2016 vi fu il match tra Genoa e Juventus, dove furono i bianconeri (già eliminati in questa edizione) a vincere per 3 a 0.

In attesa di conoscere le quattro semifinaliste della Coppa Italia Primavera, che chiaramente saranno svelate solo al termine dei quarti di finale oggi in campo, facciamo un passo indietro e a andiamo a vedere cosa era successo agli ottavi di finale del torneo giovanile. Gli ottavi di Coppa Italia Primavera ebbero svolgimento lo scorso30 novembre, meno di un mese fa e hanno chiaramente designato il tabellone dei quarti di oggi: la Roma, in campo tra poco con la Lazio era riuscita a passate il turno contro il Crotone con il risultato di 1 a 0 grazie a ua magia su rigore di Marchizza, mentre i biancocelesti avevano superato per 1 a 0 il Palermo grazie alla rete di Miceli. L'Atalanta aveva strappato il pass per i quarti trovando il successo per 2 a 1 contro il Chievo, grazie ai gol di Gasperoni e Szabo (rispose per i clivensi solo Miranda: il suo avversario di oggi, l'Inter aveva trovato la sua affermazione per 4 a 1 ai tempi supplementari contro l'Udinese (con Vanheuseden, Pinamonti e Bakayoko in doppietta). L'Entella agli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera batté il Bologna per 2 a 1, mentre il Torino, di fronte alla Sampdoria realizzò con Berardi in doppietta, Tobaldo e D'Alena un fantastico 4 a 0. A chiudere ricordiamo cosa era successo a Empoli e Fiorentina, atteso derby toscano: ai primi era andato il successo per 2 a 1 contro il Novara ai tempi supplementari, mentre i secondi dilagarono contro la Juventus con il risultato di 4 a 1.

La Coppa Italia Primavera 2016-2017 torna, a più di un mese di distanza, presentandoci le partite dei quarti di finale: si giocano tutte nel primo pomeriggio di mercoledì 21 dicembre e prevedono ancora una volta un turno in gara secca. Il programma ci dice che alle ore 14 si partirà con Roma-Lazio, mentre alle 14:30 andranno in scena le altre due sfide e cioè Torino-Virtus Entella, Inter-Atalanta e Empoli-Fiorentina.

Stiamo entrando nel vivo della Coppa Italia: non ci sono più alcune protagoniste (Juventus e Chievo, ma anche Milan e Sampdoria) ma ci sono otto squadre che vanno a caccia del trofeo. Sono previsti tempi supplementari in caso di parità dopo i novanta minuti, ed eventualmente calci di rigore; questo naturalmente contribuisce a rendere ancora più incerto il quadro delle sfide e i relativi pronostici.

Sicuramente a spiccare è il derby della capitale: Lazio e Roma sono sempre state grandi protagoniste nel panorama giovanile italiano e vanno a caccia di un altro trofeo, con i giallorossi che dopo una serie di 15 vittorie hanno perso le ultime due partite e i biancocelesti che dunque sono pronti ad approfittarne. Sarebbe però sbagliato limitarsi alla stracittadina: un altro derby è quello tra Empoli e Fiorentina, ben più di un derby regionale.

La Fiorentina naturalmente parte favorita, ma in questa stagione l’Empoli sta dimostrando tutto il valore del suo settore giovanile che ha sempre prodotto giocatori in grado di arrivare fino in Serie A, e dunque la sfida si preannuncia più equilibrata del previsto. Rischia tanto anche l’Inter, campione in carica: la Beneamata ha ritrovato il suo allenatore Stefano Vecchi e si è aggiudicata il primo round in campionato, ma l’Atalanta arriva dalla vittoria contro la Roma in campionato e come sempre è una brutta gatta da pelare su chiunque voglia mettere le mani su un trofeo.

Da non sottovalutare la partita tra Torino e Virtus Entella, due realtà ai vertici del campionato: i granata sono in fase di ricostruzione dopo l’addio dell’allenatore Moreno Longo, i liguri stanno esprimendo un ottimo calcio da almeno due stagioni e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ci aspettano insomma quattro partite infuocate: staremo a vedere quello che succederà, oggi pomeriggio avremo il quadro completo delle squadre qualificate alle semifinali e dunque faremo un passo in più nel tabellone di questa Coppa Italia Primavera. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI COPPA ITALIA PRIMAVERA