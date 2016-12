SUPERCOPPA 2016 / Juventus-Milan, parla Marotta: arrivare un giorno prima non sarà un vantaggio (oggi, 21 dicembre 2016)

SUPERCOPPA 2016, JUVENTUS-MILAN: LE PAROLE DI CLAUDIO MARCHISIO (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Tra i protagonisti della Supercoppa Italia 2016 ci sarà senza dubbio Claudio Marchisio. Il centrocampista bianconero ha recuperato al cento per cento dopo il brutto infortunio che lo aveva costretto a saltare gli Europei con la maglia azzurra. Marchisio ha parlato a Jtv del momento dei bianconeri: "Le sensazioni sono buone perchè arriviamo a questa gara con sensazioni positive. In campionato siamo riusciti a battere la Roma e a creare un buon distacco, fondamentale per venire qui perchè salteremo il match contro il Crotone. Pensando a Doha sappiamo di avere una grande opportunità perchè questo trofeo metterebbe veramente un bel sigillo a un 2016 super positivo per la Juventus. Dopo il ko contro il Genoa c'era stata una grande reazione e non solo per i risultati. Abbiamo migliorato l'attenzione e il gioco oltre alla voglia messa in campo. Questo deve continuare ad esserci soprattutto durante questi novanta o più minuti contro il Milan. Le finali non sono partite che in un attimo si sbloccano e vanno in discesa. Certo che lo auguriamo, cercheremo di farlo però sappiamo non sarà facile. Sarà una gara equilibrata e dovremo mantenere alta l'attenzione".

SUPERCOPPA 2016, JUVENTUS-MILAN: LE PAROLE DI BEPPE MAROTTA (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Juventus-Milan, meno due. In attesa delle dichiarazioni “ufficiali” per la Supercoppa Italiana 2016, l’Amministratore Delegato della Juventus Beppe Marotta ha rilasciato qualche commento ai microfoni di Premium Sport circa la partita di venerdì pomeriggio. Come noto la Juventus è già a Doha da un giorno mentre il Milan, bloccato da problemi tecnici, partirà solo oggi pomeriggio: “capisco il disagio di Adriano Galliani” ha confessato Marotta “ma penso che arrivare un giorno prima del Milan non rappresenti un vantaggio significativo. Anzi” ha aggiunto “ci sono allenatori che preferiscono arrivare in loco soltanto a poche ore dalla partita”. Il dirigente della Juventus ha anche commentato le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, riportate più sotto: “Sono parole certamente ironiche; noi pensiamo soltanto a vincere”. Di sicuro la Juventus potrebbe vincere l’ottava Supercoppa Italiana della sua storia, e per Massimiliano Allegri l’eventuale vittoria in Qatar rappresenterebbe il sesto trofeo in due anni e mezzo sulla panchina bianconera. “Vogliamo mettere un altro trofeo in bacheca” ha detto Marotta, che ha affermato con decisione come la Juventus farà di tutto per conquistare l’ennesimo titolo.

SUPERCOPPA 2016, JUVENTUS-MILAN: NEL POMERIGGIO I ROSSONERI VOLANO A DOHA (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Sale l'attesa per Juventus-Milan; come sappiamo però la Supercoppa Italiana 2016 è ancora in bilico, almeno a sentire quanto dichiarato nella giornata di ieri da Adriano Galliani. Abbiamo già parlato dei problemi che il Milan ha incontrato nel trasferimento aereo: un problema al charter che avrebbe dovuto portare i rossoneri a Doha ha costretto la squadra a posticipare la partenza. Dunque il Milan ha iniziato poco fa il suo ultimo allenamento: lo fa a Milanello, mentre nei piani questa mattina si sarebbe dovuto allenare in Qatar (da qui la "polemica" di Galliani che ha parlato di un allenamento in condizioni climatiche più rigide rispetto a quelle che troverà la Juventus). In ogni caso, se non ci saranno altri problemi, oggi pomeriggio il Milan volerà a Doha: l'aereo dovrebbe partire alle ore 15 come da ultime informazioni. Speriamo che questa volta non ci siano inconvenienti a frenare la partenza della squadra rossonera, e che la Supercoppa Italiana si possa regolarmente svolgere.

SUPERCOPPA 2016, JUVENTUS-MILAN: ANCHE PJACA TRA I CONVOCATI DI ALLEGRI (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - C’è anche Marko Pjaca nell’elenco dei convocati di Massimiliano Allegri per Juventu-Milan. Il fantasista croato torna a disposizione per la Supercoppa Italiana 2016: pian piano i bianconeri stanno ritrovando tutti i loro giocatori, potendo contare anche su Andrea Barzagli (che ha già giocato contro la Roma) e avendo già salutato il rientro in campo di Paulo Dybala. Pjaca non gioca una partita con la Juventus dallo scorso 2 ottobre: a Empoli entrò a 17 minuti dal 90’ per sostituire Dybala, poi ha subito un’infiammazione al perone che lo ha tenuto lontano dai campi per più di due mesi e mezzo. Contro la Roma il croato era in panchina ma Allegri non lo ha fatto entrare; un po’ per la condizione ancora non perfetta, un po’ perchè come sappiamo il tecnico della Juventus gestisce i giovani centellinandone i minuti. In questa stagione la partita in cui Pjaca è rimasto più a lungo sul terreno di gioco è stata quella contro la sua ex Dinamo Zagabria, in Champions League: 22 minuti, mentre in campionato il record è rappresentato dai 18 contro il Cagliari. Pjaca insomma attende ancora la prima da titolare con la maglia della Juventus: non sarà venerdì in Supercoppa, ma a Doha Allegri potrà contare su un giocatore in più nelle sue rotazioni e nel secondo tempo il giovane talento croato potrebbe comunque risultare utile alla sua squadra.

SUPERCOPPA 2016, JUVENTUS-MILAN: GRANDE ACCOGLIENZA A DOHA PER I BIANCONERI (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - In vista della Supercoppa Italiana 2016 che metterà di fronte Juventus e Milan continua a tenere banco il ritardo del volo dei rossoneri, che di conseguenza sbarcheranno a Doha, sede della partita di venerdì, solamente oggi. Dunque al momento è arrivata in Qatar solamente la Juventus, che però è stata accolta in modo davvero eccellente dai suoi tifosi locali. A Doha ha pure sede un Juventus Club Doc con circa cento associati, che lavora da due mesi per preparare l'accoglienza migliore possibile per Buffon e compagni, con l'obiettivo di vederli festeggiare un trofeo "sul nostro suolo". Il club ha spesso organizzato trasferte per vedere la Juventus dal vivo allo Stadium, ma stavolta i suoi membri potranno seguire i ragazzi di mister Allegri in un modo molto più comodo per loro, anche se c'è da sfatare il ricordo della sconfitta di due anni fa ai rigori contro il Napoli di un certo Gonzalo Higuain, che adesso però è con i bianconeri, anche se l'idolo numero 1 (in tutti i sensi) resta Gigi Buffon. Non mancheranno pure iniziative di beneficenza in questa occasione speciale per i tifosi mediorientali della Juventus e diversi eventi collaterali: per Doha questo è davvero un grande evento.

SUPERCOPPA 2016, JUVENTUS-MILAN: SILVIO BERLUSCONI PROVOCA, COME REAGIRANNO I BIANCONERI? (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Siamo molto vicini alla Supercoppa Italiana 2016 che assegnerà il primo trofeo della stagione nel nostro paese. Si giocherà venerdì 23 dicembre infatti Juventus-Milan, gara che attira davvero molta attenzione in tutto il mondo. La gara viene scaldata dal Silvio Berlusconi che sottolinea come riportato da Repubblica.it: "Per fermare la Juventus si devono cambiare tutti gli arbitri e tutti i giudici". Come la prenderanno alla Juventus? Probabile che nella giornata di oggi arriveranno delle risposte da parte dei bianconeri che di fronte a queste parole non possono di certo essere felici. Intanto la partenza per Doha del Milan diventa altro argomento di polemica con Adriano Galliani che ieri ha fatto sentire per bene le sue idee e con il volo che è programmato per oggi. Arrivano anche delle novità sull'alloggio che come riporta MilanNews sarà all'Aspire Academy all'hotel Movenpick. Staremo a vedere quali saranno le novità in merito anche a questo.

SUPERCOPPA 2016, JUVENTUS-MILAN, MAROCCHI SENZA DUBBI: I BIANCONERI HANNO FATTO QUALCOSA DI INCREDIBILE (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Si gioca tra pochi giorni Juventus-Milan a Doha, gara valida per la Supercoppa Italiana 2016. Sicuramente sarà molto interessante vedere come se la caveranno le due squadre nel secondo scontro diretto della stagione. Va ricordato poi che i rossoneri sono stati tra le poche squadre in grado di fermare i bianconeri in campionato. L'ex calciatore della Juventus Giancarlo Marocchi non sembra però avere dei dubbi in merito, ecco le sue parole durante la trasmissione Tutti Convocati su Radio 24: "La Juventus sta facendo qualcosa che va anche al di là di quanto hanno fatto gli invincibili del Milan di Fabio Capello che hanno vinto quattro Scudetti in cinque anni. I giocatori bianconeri stanno trovando delle motivazioni incredibili anche nelle cose più piccole. E parliamo di gente che ha sempre vinto tanto nella sua carriera". Staremo a vedere poi cosa ci racconterà il campo.

© Riproduzione Riservata.