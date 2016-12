Cagliari-Sassuolo / Info streaming video e diretta tv: dirige Celi di Bari. Probabili formazioni, quote, risultato live (Serie A 18^ giornata, oggi)

DIRETTA CAGLIARI-SASSUOLO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2016 18^ GIORNATA).L'ARBITRO - La gara del Sant'Elia tra Cagliari e Sassuolo sarà diretta dal signor Domenico Celi della sezione di Bari, coadiuvato dagli assistenti Carbone e De Meo, oltre che dal quarto uomo Del Giovane e dai due addizionali di porta Mariani e Aureliano. Celi ha arbitrato il Cagliari in 14 occasioni e il Sassuolo in 6. Il bilancio tutto sommato sorride ai sardi, che hanno collezionato con il fischietto pugliese 8 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte; per il Sassuolo bilancio di perfetta parità, con 2 vittorie e altrettanti pareggi e sconfitte. Per Celi, un precedente da segnalare in questa stagione con il Cagliari: Lazio-Cagliari dello scorso 26 ottobre, terminato 4-1 per i biancocelesti. Fin qui Celi si è dimostrato arbitro dal cartellino facile, avendo estratto ben 18 targhette gialle in 5 incontri diretti nella massima serie e 2 calci di rigore assegnati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI CAGLIARI-SASSUOLO LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPO REALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

DIRETTA CAGLIARI-SASSUOLO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2016 18^ GIORNATA). I BOMBER - Andiamo a vedere i bomber che scenderanno in campo al Sant'Elia per la gara tra Cagliari e Sassuolo, in programma per la diciottesima giornata di Serie A. L'attaccante Borriello è ancora ai box per infortunio e non potrà essere convocato quindi mister Rastelli si affiderà a Melchiorri: l'attaccante rossoblù ha segnato tre gol in questa stagione sulle ventitré reti messe a segno dal Cagliari, quindi ha una percentuale di realizzazione pari al 13%. Melchiorri si è reso protagonista anche di un assist facendo alzare la percentuale di partecipazioni ai gol fino al 17.4%. Passiamo al Sassuolo che non sta certo passando un bel momento ma mister Di Francesco sa che potrà affidarsi alle giocate di Defrel: l'attaccante ha segnato sei gol in campionato, con una percentuale di realizzazione pari al 28.6%, e con il Sassuolo che ha messo in rete ventuno palloni finora. Defrel ha anche tre assist, la percentuale di partecipazione ai gol è del 42.9%.

DIRETTA CAGLIARI-SASSUOLO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2016 18^ GIORNATA). LE STATISTICHE - Si avvicina Cagliari-Sassuolo, andiamo allora a vedere alcune statistiche relative al campionato di Serie A finora disputato da queste due squadre. Il Cagliari ha segnato leggermente di più, 23 gol contro 21, ma ne ha anche subiti ben 39 contro i 29 del Sassuolo, per cui la differenza reti dei rossoblù sardi è molto peggiore (-16) rispetto a quella dei neroverdi emiliani (-8). Il Sassuolo, pur avendo segnato leggermente meno del Cagliari, ha a dire il vero calciato di più: 156 tiri complessivi di cui 88 nello specchio delle porte avversarie, mentre i sardi non vanno oltre i 128 tiri complessivi, 75 in porta. Spulciando fra le varie statistiche ufficiali fornite dalla Lega di Serie A, possiamo notare che il Cagliari occupa l’ultima posizione per cross riusciti con 54 (ben 98 per il Sassuolo), ma si preferire agli emiliani per il numero di cross, che per i sardi sono stati 40 di cui 14 vincenti contro i 36 del Sassuolo, dei quali poi 10 sono sfociati in gol. Infine, il Sassuolo corre di più: in media 107,615 km a partita sommando il dato di tutti gli uomini in campo contro i 105,615 km del Cagliari.

DIRETTA CAGLIARI-SASSUOLO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2016 18^ GIORNATA) - Cagliari-Sassuolo, diretta dall'arbitro Celi, si gioca alle ore 20.45 di stasera, giovedì 22 dicembre per la diciottesima giornata di Serie A 2016-2017. Nell'ultimo turno di campionato i sardi hanno perso malamente ad Empoli per 2-0 contro la formazione toscana, mentre i neroverdi hanno ceduto in casa 1-0 al cospetto dell'Inter, con i nerazzurri che hanno approfittato dei tanti infortuni che hanno colpito la rosa dei giocatori di mister Di Francesco.

In classifica il Cagliari è quindicesimo a quota 20 punti, 3 in più rispetto al Sassuolo. Il loro vantaggio sulla terzultima è ancora rassicurante. I sardi possono vantare 11 punti sul Crotone, mentre il Sassuolo 8. Ricordiamo che i calabresi hanno perso l'ultimo incontro a Udine (2-0 per la squadra di Delneri). Negli ultimi 5 incontri disputati, il Cagliari ha vinto soltanto una partita, proprio contro l'Udinese (2-1 il risultato finale), successo datato allo scorso 27 novembre. Negli altri incontri sono arrivate 3 sconfitte e 1 pareggio, conseguito a Pescara contro gli abruzzesi. Stesso ruolino di marcia nelle ultime 5 partite per il Sassuolo. La squadra di Di Francesco ha battuto l'Empoli in casa per 3-0, pareggiato a Napoli e perso 3 partite (una in Europa League contro il Genk, le altre due con Fiorentina e Inter).

Il Cagliari si presenta al match del Sant'Elia con il consueto modulo 4-3-1-2. In attacco dovrebbero giocare Sau e Melchiorri, assistiti sulla trequarti dalla mezza punta Joao Pedro. A centrocampo Dessena, Padoin e Munari, con Isla ricordiamo che deve scontare la squalifica di un turno. Ancora indisponibili Barella, Borriello, Murru e Ionita. In difesa Ceppitelli farà coppia con Bruno Alves, mentre come terzini ci saranno Capuano e Pisacane. Nonostante l'ultima sconfitta contro l'Inter (1-0, gol di Candreva), Di Francesco continua ad andare dritto per la sua strada con il 4-3-3. Il tridente d'attacco sarà composto da Ragusa, Defrel e Ricci. Ancora assente Berardi, che potrebbe tornare disponibile a partire da gennaio. A centrocampo giocheranno i giovanissimi Sensi e Mazzitelli, con a fianco l'esperto Missiroli. In difesa si fa largo la linea a 4 composta dai centrali Acerbi e Antei ed i terzini Lirola e Peluso.

Al Cagliari mancherà l'attuale capocannoniere della squadra Marco Borriello, primo con 6 reti segnate, anche se molte delle quali siglate ad inizio campionato. Sau e Melchiorre, 3 reti a testa ciascuno, possono comunque sopperire all'assenza dell'ex attaccante di Milan, Juventus e Roma. Riflettori accesi anche su Dessena, che al suo ritorno in campo dopo un lungo infortunio siglò una memorabile doppietta. Il Sassuolo risponde con il francese Defrel, anche lui come Borriello a quota 6 gol, ma Di Francesco può contare su tanti finalizzatori, come ad esempio Ragusa e Ricci, ciascuno a quota 2 reti. Due gol anche per Berardi e Politano, un gol per Iemmello e Matri. Le reti possono arrivare però anche dalla difesa. Un giocatore chiave in questo senso è Acerbi, ex Milan, che ha totalizzato fino ad oggi in stagione 2 gol.

Nonostante l'ottimo ruolino di marcia casalingo fin qui tenuto dal Cagliari nella prima parte di stagione, consigliamo di puntare sul segno 2 a favore del Sassuolo, visto anche l'andamento non proprio esaltante della squadra rossoblu, che dalle trasferte di Empoli e Pescara ha totalizzato un solo punto. Il segno 1 è dato a 2.45, la vittoria del Sassuolo a 2,45, il pareggio a 3.20 (fonte Bwin).

Cagliari-Sassuolo sarà un'esclusiva Sky, che la trasmetterà in diretta tv su Sky Calcio 4; gara dunque riservata agli abbonati al pacchetto Calcio, ma per gli altri sarà a disposizione la trasmissione Diretta Gol Serie A, che su Sky Super Calcio mostra highlights e gol in tempo reale da tutti i campi. In entrambi i casi la programmazione potrà essere seguita anche in diretta streaming video, grazie all'applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI CAGLIARI-SASSUOLO LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPO REALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A