Diretta/ Fiorentina-Napoli info streaming video e tv: dirige Tagliavento di Terni. Orario, quote, cronaca, risultato live (Serie A 2016 oggi)

GLI ARBITRI - . La caldissima sfida del Franchi tra Fiorentina e Napoli sarà diretta dal signor Paolo Tagliavento della sezione di Terni, coadiuvato dagli assistenti Tonolini e Vuoto, dal quarto uomo Dobosz e dagli addizionali Orsato e Pairetto. Tagliavento non ha bisogno di presentazioni, essendo uno degli arbitri più esperti della Serie A. In stagione ha collezionato 7 direzioni in campionato, con 33 gialli estratti e 3 calci di rigore assegnati. La Fiorentina ha incontrato sul proprio cammino il fischietto umbro in 26 precedenti; il bilancio non sorride ai viola, che ha rimediato 12 sconfitte, 5 pari e 9 vittorie. Per il Napoli 20 precedenti con Tagliavento con 9 vittorie, 6 pareggi e 5 ko. Luca Pairetto ha invece incontrato il Napoli una sola volta in campionato: stagione 2013/2014, Napoli-Verona terminata 5-1 per gli azzurri. L'addizionale Orsato ha invece incontrato Fiorentina e Napoli due volte in stagione: Fiorentina-Milan 0-0 e Napoli-Roma 1-3.

I BOMBER - Una delle partite più interessanti di questa diciottesima giornata di Serie A è senza dubbio Fiorentina-Napoli, vista anche la sfida tra bomber. Partiamo dai padroni di casa con mister Sousa che si affiderà a Nikola Kalinic: l'attaccante viola ha ha segnato otto gol in questa stagione dei venticinque messi a segno dalla Fiorentina finora, con una percentuale di realizzazione pari al 32%. Kalinic si è reso protagonista anche di un assist, quindi la percentuale di partecipazione ai gol sale di poco fino ad arrivare al 36%. Tra le file del Napoli, invece, mister Sarri non può che affidarsi al suo bomber di fiducia Dries Mertens, autore di un poker contro il Torino nell'ultima giornata. Dieci i gol del giocatore belga in campionato, considerando che il Napoli ha segnato trentasette gol finora la percentuale di realizzazione è del 27%. Mertens ha collezionato anche tre assist finora, per una percentuale di partecipazione ai gol pari al 35.1%.

LE STATISTICHE - Si avvicina Fiorentina-Napoli, in attesa del fischio d'inizio andiamo a vedere alcune statistiche relative al campionato di Serie A finora disputato da queste due squadre. Il Napoli ha il miglior attacco del torneo, 37 gol contro 25, ed ha pure meno gol al passivo rispetto alla Fiorentina (18 contro 21), per cui la differenza reti degli azzurri partenopei è molto migliore (+19) rispetto a quella dei gigliati toscani (+4). Non sorprende dunque il fatto che il Napoli abbia calciato molto di più: 252 tiri complessivi di cui 135 nello specchio delle porte avversarie, mentre i viola non vanno oltre i 207 tiri complessivi, 116 in porta. Spulciando fra le varie statistiche ufficiali fornite dalla Lega di Serie A, possiamo notare che il Napoli fa molto meglio della Fiorentina per quanto riguarda gli assist (60-45, 21-12 quelli che hanno portato a gol), mentre la differenza si riduce drasticamente quando si parla di cross utili (120-114). Infine, il Napoli corre pure molto di più: in media 108,710 km a partita sommando il dato di tutti gli uomini in campo contro i 107,324 km della Fiorentina.

Fiorentina-Napoli, diretta dall'arbitro Paolo Tagliavento della sezione di Terni e in programma giovedì 22 dicembre alle ore 20:45, sarà con ogni probabilità la partita di cartello della serata per la diciottesima giornata di Serie A 2016-2017, considerando l'anticipo Inter-Lazio e il fatto che Juventus e Milan rivieranno i loro impegni per disputare la Supercoppa Italiana. Impegno delicatissimo per i viola che iniziano a ritrovarsi sensibilmente attardati in classifica rispetto alle posizioni che contano.

L'anno scorso la squadra di Paulo Sousa aveva vissuto una vigilia di Natale da sogno, con la formazione viola in piena lotta per il titolo d'inverno. Stavolta la Juve ha già preso il largo in vetta ed i toscani faticano anche a tenere il passo della zona Europa League.

Anche in Napoli rispetto all'anno scorso, quando riuscì a laurearsi campione d'inverno, guarda da lontano la capolista, ma dopo un momento di sbandamento dovuto anche all'infortunio di Milik e alla mancanza di una vera punta centrale, sembra essersi ritrovato, anche grazie alle strepitose performance di Dries Mertens, col belga che è riuscito ad andare a segno per tre volte contro il Cagliari e per ben quattro contro il Torino, realizzando di fatto sette gol in campionato nel giro di otto giorni.

Dopo aver battuto il Sassuolo in casa, successo che ha fatto seguito alla vittoria in Azerbaijan contro il Qarabag, che aveva garantito il primo posto nel girone di Europa League, la Fiorentina è incappata in una doppia sconfitta in trasferta molto pesante in campionato. Prima il Genoa ha piegato i viola nel recupero della partita rinviata nello scorso mese di settembre, quindi la Lazio ha avuto la meglio sugli uomini di Paulo Sousa al termine di una sfida molto combattuta, in cui nonostante una grande pressione offensiva viola nel secondo tempo, la supremazia laziale è stata evidente anche nel numero delle occasioni da gol create.

Il Napoli è reduce invece da quattro vittorie consecutive. Dopo aver travolto l'Inter in casa e sbancato Lisbona per guadagnarsi il primo posto nel girone di Champions League, i biancocelesti sono andati a segno dieci volte (di cui sette come detto con Mertens) nei successivi impegni, con cinquine rifilate al Cagliari e al Torino che sono valse il balzo al terzo posto a braccetto con la Lazio, ad una sola lunghezza dalla Roma seconda in classifica.

Lo scorso 29 febbraio Fiorentina e Napoli hanno pareggiato uno a uno allo stadio Franchi: botta e risposta firmato Marcos Alonso ed Higuain. Al 9 novembre del 2014 risale invece l'ultimo successo azzurro in Toscana in campionato, vittoria firmata neanche a dirlo da Gonzalo Higuain. La Fiorentina non riesce a battere il Napoli in casa in Serie A dal 28 gennaio del 2009, praticamente otto anni fa. Le reti di Santana e Montolivo furono decisive per i viola, col Napoli che riuscì solamente a pareggiare i conti in maniera provvisoria con Vitale.

Paulo Sousa dopo la sconfitta a Roma contro la Lazio ha comunque elogiato l'atteggiamento dei suoi. Secondo il tecnico portoghese nonostante le assenze importanti a centrocampo (i viola erano privi di Badelj e Borja Valero) la squadra è stata competitiva, e proverà a continuare ad esserlo in campionato e nelle Coppe in tutte le sfide all'orizzonte. Una carezza e uno schiaffetto ai suoi da parte di Sarri dopo il cinque a tre al Napoli: soprattutto la prima mezz'ora è stata spettacolare per i partenopei, ma nel secondo tempo sono arrivati tre gol granata nati da quelle che il tecnico ha definito senza mezzi termini stupidaggini.

E' il Napoli ad essere considerato favorito dalle agenzie di scommesse per il confronto di domenica, con gli azzurri che vengono come detto da un momento decisamente positivo rispetto a quello attraversato dai toscani. Vittoria azzurra quotata 2.10 da Bwin, mentre William Hill offre a 3.75 la quota per l'eventuale pareggio e Unibet a 3.55 la quota per il ritorno alla vittoria degli uomini di Paulo Sousa dopo due sconfitte.

Sui canali 106 (Sky Sport Mix HD) e 251 (Sky Calcio 1 HD) sarà possibile seguire per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare Fiorentina-Napoli, giovedì 22 dicembre 2016 alle ore 20.45, con diretta streaming video che sarà trasmessa sul sito skygo.sky.it; sul digitale terrestre il match andrà in onda sui canali 371 e 381 di Premium Sport 2 e diretta streaming video con Premium Play. Ricordiamo anche la possibilità di seguire Diretta Gol Serie A, che su Sky Super Calcio trasmette highlights e gol in tempo reale da tutti i campi.