Diretta / Roma-Chievo info streaming video e tv: l'arbitro è Calvarese. Orario, quote, risultato live, cronaca (Serie A 2016 oggi 22 dicembre)

L'ARBITRO - Roma-Chievo sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, che sarà coadiuvato dagli assistenti Fiorito e Alassio, dal quarto uomo La Rocca e dagli addizionali di porta Giacomelli e Saia. Calvarese è un arbitro esperto e navigato, e conta 81 gettoni in Serie A nei quali ha estratto 374 volte il cartellino giallo e 7 il rosso diretto; ben 21 i calci di rigore assegnati. La Roma ha incontrato Calvarese sul proprio cammino per 9 volte, rimediando 6 vittorie e 3 sconfitte: l'ultimo precedente risale a Roma-Palermo dello scorso 23 ottobre (4-1 per i giallorossi). Da brividi, invece, il ruolino del Chievo con il fischietto abruzzese: in 7 precedenti nella massia serie è arrivata una sola vittoria (Chievo-Bologna della stagione 2012/2013); poi 2 pari e 3 ko (il più recente Lazio-Chievo 4-1 dello scorso gennaio). L'addizionale Giacomelli conta invece rispettivamente 7 e 10 precedenti con Roma e Chievo. Ottimo il bilanco dei giallorossi, con 2 pari e 5 successi, due dei quali in questa stagione (Roma-Bologna 3-0 e Roma-Sampdoria 3-2); per il Chievo, invece, 5 vittorie e altrettanti ko con Giacomelli a dirigere.

I BOMBER - La Roma affronterà il Chievo per la diciottesima giornata di Serie A, vediamo quali saranno i bomber che scenderanno in campo allo stadio Olimpico. Partiamo dai giallorossi di Luciano Spalletti che si affiderà come sempre ad Edin Dzeko: l'attaccante bosniaco ha segnato dodici gol in questa prima parte di stagione, delle trentasei reti messe a segno dalla Roma finora. La percentuale di realizzazione di Dzeko è del 33.3%, che si alza se aggiungiamo anche gli assist, ben quattro finora, per una percentuale di partecipazione ai gol del 44.4%. Tra le file del Chievo, invece, il bomber finora si è rivelato Walter Birsa: il centrocampista ha segnato quattro gol finora in campionato, delle diciotto reti messe a segno dal club gialloblù. Una percentuale di realizzazione pari al 22.2% per il giocatore gialloblù, ma Birsa ha collezionato anche quattro assist in campionato quindi la percentuale di partecipazione ai gol sale fino al 44.4%.

LE STATISTICHE - Si avvicina Roma-Chievo, andiamo allora a vedere alcune statistiche relative al campionato di Serie A finora disputato da queste due squadre. I numeri sono comprensibilmente molto diversi: la Roma ha segnato esattamente il doppio dei gol rispetto al Chievo (36 contro 18), anche se curiosamente entrambe le compagini hanno subito 17 gol. La differenza reti di conseguenza è +19 per la Roma, mentre il Chievo vanta un +1 che permette comunque ai gialloblù veneti di restare in territorio positivo. La Roma logicamente ha calciato molto di più: 243 tiri complessivi di cui 121 nello specchio delle porte avversarie, mentre i veneti non vanno oltre i 133 tiri complessivi, 59 in porta. Spulciando fra le varie statistiche ufficiali fornite dalla Lega di Serie A, possiamo notare che la Roma è prima per il numero di assist (72, di cui 18 vincenti), statistica nella quale il Chievo vanta invece 43 passaggi di cui 7 convertiti in gol. Il Chievo però corre di più rispetto ai giallorossi: in media 107,680 km a partita sommando il dato di tutti gli uomini in campo contro i 105,159 km della Roma.

Roma-Chievo, diretta dall'arbitro Gianpaolo Calvarese e si gioca giovedì 22 dicembre alle ore 20.45, sarà la sfida di chiusura anno per il club capitolino e quello scaligero, nella diciottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Per i giallorossi la prima parte della stagione si è risolta nel solito 'vorrei ma non posso'. Squadra competitiva, dall'attacco atomico e ricca di individualità, probabilmente in pole position nella corsa al secondo posto.

Ma la Juventus sembra ancora lontana, come dimostrato dall'ultimo scontro diretto vinto dai bianconeri sabato scorso. Una partita di difficile lettura per Spalletti, che comunque nel 2017 punterà anche sulle Coppe per provare ad alzare un trofeo a fine stagione in giallorosso, condizione che a detta del tecnico toscano sarebbe importante anche per la sua permanenza futura nella Capitale.

Per quanto riguarda il Chievo, la squadra di Maran si è confermata agli ottimi livelli della passata stagione. La salvezza sembra ormai già ipotecata da quella che resta una realtà importante del massimo campionato, ed il girone di ritorno servirà per capire se i gialloblu riusciranno a coltivare anche ambizioni in chiave Europa League: per riuscirci serviranno imprese importanti, proprio in partite come quelle sul campo di grandi come la Roma.

La Roma si è trovata ad affrontare un periodo caldissimo in calendario presentandosi alla supersfida allo Juventus Stadium nel migliore dei modi. Due scontri difficilissimi come il derby contro la Lazio e la sfida al Milan che appaiava i giallorossi al secondo posto in classifica al momento del match dell'Olimpico. Due sfide sofferte ma che hanno fruttato sei punti fondamentali per presentarsi in casa dei bianconeri con la prospettiva di arrivare a meno uno dalla vetta in caso di vittoria. La rete di Gonzalo Higuain ha invece chiuso i conti per il titolo d'Inverno, con la squadra di Spalletti ora chiamata a respingere gli assalti delle varie pretendenti al secondo posto. Il Chievo dalla sua sta attraversando un ottimo momento. Dopo il pareggio interno senza reti contro il Genoa, i veronesi hanno sbancato Palermo per poi ripetersi allo stadio Bentegodi nell'ultimo match disputato contro la Sampdoria. Sette punti in tre partite che hanno permesso ai gialloblu di agganciare il Torino a quota venticinque punti e di insediarsi nella parte sinistra della classifica.

Roma e Chievo si sono ritrovate di fronte per l'ultima volta allo stadio Olimpico in campionato l'8 maggio scorso, con le reti di Nainggolan, Rudiger e Pjanic che hanno deciso la sfida in favore dei giallorossi. Al 7 maggio 2013 risale invece l'ultimo successo clivense nella Capitale, vittoria firmata da un gol di Thereau all'ultimo minuto. Al 3 maggio del 2009 risale invece l'ultimo pareggio tra le due compagini a Roma, col punteggio di zero a zero.

Spalletti ha analizzato con attenzione la sconfitta dei suoi contro la Juventus. Secondo il tecnico non è giusto darsi già per vinti in chiave scudetto, ma va comunque sottolineato come serva ancora tempo per la Roma per colmare una distanza che verso la Juventus si è andata a formare anno dopo anno, così come per le altre pretendenti allo scudetto. I sette punti attuali non sono comunque una distanza ancora incolmabile, a patto di ripartire subito contro il Chievo nonostante le assenze, con De Rossi e Manolas out e Nainggolan uscito malconcio da Torino. Secondo Maran la prestazione del Chievo contro la Sampdoria è stata di grande impressione, con i gialloblu che stanno riuscendo ad esprimersi nel segno di una continuità fondamentale per puntare in alto in classifica, oltre che per garantirsi una salvezza assolutamente tranquilla.

Le quote dei bookmaker indicano chiaramente come ci si attenda una pronta reazione da parte della Roma dopo il ko di Torino, deludente soprattutto perché ha di nuovo dimostrato il gap tra le due formazioni di testa in chiave scudetto. Unibet quota 1.35 la vittoria degli uomini di Spalletti, mentre si alza fino a 5.50 la quota per il pareggio secondo Bet365 e con Tipico.it che moltiplica per 10.00 quanto scommesso sul blitz clivense all'Olimpico.

Diretta tv sul canale 252 di Sky (ovvero Sky Calcio 2 HD) per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare per seguire Roma-Chievo, giovedì 22 dicembre 2016 alle ore 20.45. Ci sarà anche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, collegandosi sul sito skygo.sky.it. Per i clienti Mediaset Premium l'appuntamento è sul canali 372 e 381 del digitale terrestre (Premium Calcio 1) con diretta streaming video su Premium Play; su Sky Super Calcio andrà in onda il programma Diretta Gol Serie A, con highlights e gol in tempo reale da tutti i campi.