Diretta / Slalom maschile Madonna di Campiglio streaming video e tv: in pista! Risultato live sulla 3Tre (Coppa del Mondo sci oggi 22 dicembre 2016)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, SLALOM MASCHILE MADONNA DI CAMPIGLIO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI GIOVEDI' 22 DICEMBRE 2016). IN PISTA – Mancano pochi minuti alla partenza dello slalom di Madonna di Campiglio, un appuntamento di lusso con la Coppa del Mondo di sci prima del Natale. C’è grande attesa per lo spettacolo che gli specialisti dei pali stretti ci sapranno regalare sulla storica 3Tre illuminata dai riflettori: siamo solo al terzo slalom speciale della stagione e finora hanno vinto una volta a testa Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen, che naturalmente saranno i favoriti anche sul Canalone Miramonti. Il cuore dei tantissimi tifosi che affollano Madonna di Campiglio batte però soprattutto per gli azzurri, in particolare Stefano Gross e Manfred Moelgg, che sembrano quelli in grado di fare meglio in questo momento. Fino a qui però sono le previsioni e le speranze della vigilia: adesso è giunto il momento di fare sul serio e cedere la parola alla pista e al cronometro, perché la prima manche dello slalom speciale maschile di Madonna di Campiglio sta per cominciare!

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LO SLALOM MASCHILE DI MADONNA DI CAMPIGLIO PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (prima manche alle ore 17.45, seconda manche alle ore 20.45)



DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, SLALOM MASCHILE MADONNA DI CAMPIGLIO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI GIOVEDI' 22 DICEMBRE 2016). LA STORIA SULLA 3TRE – Lo slalom di Madonna di Campiglio ha enorme fascino e tradizione: basterebbe dire che già nella prima edizione della Coppa del Mondo di sci si disputò uno slalom sul Canalone Miramonti, vinto dal francese Guy Perillat. Saltuariamente si è gareggiato anche in altre specialità, ma senza ombra di dubbio Madonna di Campiglio vuol dire slalom. Possiamo ricordare i tanti successi azzurri negli anni Settanta con Gustav Thoeni, Roland Thoeni, Piero Gros e Fausto Radici, quest’ultimo in una tripletta nel 1976 davanti a Gros e Thoeni. Poi ci fu l’era di Ingemar Stenmark, che sulla 3Tre ha vinto ben cinque volte; nel 1986 vinse Ivano Edalini e fu un annuncio dell’epoca di Alberto Tomba, che a Madonna di Campiglio vinse tre volte nel 1987, 1988 e 1995 e altre quattro volte è arrivato secondo. In epoca più recente ricordiamo la vittoria nel 2005 e altri due secondi posti di Giorgio Rocca ma anche tanti anni di assenza a causa della volontà della Fis di uniformare e accorpare sempre più le gare. Alla lunga però si è capito che di Madonna di Campiglio non si può fare a meno e negli ultimi anni questo slalom è tornato ad essere una presenza praticamente fissa, con le vittorie di Marcel Hirscher, Felix Neureuther ed Henrik Kristoffersen nelle ultime tre edizioni.

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, SLALOM MASCHILE MADONNA DI CAMPIGLIO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI GIOVEDI' 22 DICEMBRE 2016) – Oggi la Coppa del mondo di sci alpino maschile propone l'ultima gara prima di Natale: lo slalom speciale di Madonna di Campiglio, una delle competizioni più ricche di fascino e tradizione dell'intero Circo Bianco. L'appuntamento dunque è sulla mitica 3Tre, il Canalone Miramonti di Madonna di Campiglio dove attendiamo con ansia questo slalom in notturna che ci farà vivere una serata di grandi emozioni con i migliori specialisti dei pali stretti.

La prima manche avrà inizio alle ore 17.45, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 20.45. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Madonna di Campiglio (www.fis-ski.com).

Gli uomini più attesi in slalom sono naturalmente Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. L'austriaco è il leader della Coppa di specialità grazie alla vittoria di Levi e al secondo posto in Val d'Isere, ma il norvegese in Finlandia era assente per una incredibile questione di sponsorizzazione con la propria Federazione nazionale e in Francia ha debuttato in stagione battendo il grande rivale. La sfida è dunque già lanciata e il difficile pendio di Madonna di Campiglio ci darà una risposta importante sulle gerarchie fra i pali stretti. Di certo non sarà facile la missione del resto del mondo, perché in Val d'Isere hanno accusato tutti distacchi pesantissimi, a partire dal terzo che fu il russo Alexander Khoroshilov. Ci aveva provato Alexis Pinturault, che però uscì nella seconda manche proprio come in seguito gli è successo anche in Alta Badia nel suo amato gigante, passi falsi che stanno pesando tantissimo sulla stagione del francese.

In casa Italia il bilancio in slalom è finora positivo. L’eterno Manfred Moelgg a Levi ci ha regalato uno splendido podio con il terzo posto, in Francia si è confermato ai vertici chiudendo settimo: le qualità e l’esperienza dell’altoatesino sono punti di forza sui quali sappiamo che si può sempre fare affidamento. Stefano Gross dopo l'errore in Finlandia si è sbloccato con un ottimo quinto posto in Francia e dunque anche il trentino può essere grande protagonista; sia Giuliano Razzoli sia Patrick Thaler hanno mostrato segnali di miglioramento dopo gli infortuni di inizio stagione e speriamo naturalmente che la loro progressione possa proseguire anche a Madonna di Campiglio; infine speriamo che anche i giovani possano fare bene, in particolare Tommaso Sala che in Val d'Isere ci ha regalato un ottimo tredicesimo posto nella gara in cui per la prima volta era riuscito a qualificarsi per la seconda manche in Coppa del Mondo.

