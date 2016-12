Diretta / Juve Stabia-Catania info streaming video Sportube.tv: i bomber del match. Probabili formazioni, quote, risultato live (Lega Pro 2016 oggi)

DIRETTA JUVE STABIA-CATANIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO GIRONE C). I BOMBER - Analizziamo i bomber in vista di Juve Stabia-Catania, nel campionato di Lega Pro, Girone C. Per i padroni di casa il tecnico Fontana si affiderà a Francesco Ripa, attaccante che ha segnato sette gol in questa prima parte di campionato. La Juve Stabia in stagione ha siglato in totale trentatré gol, Ripa in quindici partite disputate ha una percentuale di realizzazione pari al 21.2% che è al pari della percentuale di partecipazione ai gol visto che l'attaccante non ha collezionato alcun assist con la maglia della Juve Stabia. Per il Catania, invece, mister Mazzarani schiererà in campo bomber Di Grazia, ala sinistra autore di cinque gol in campionato, nel Girone C di Lega Pro, proprio al pari di Andrea Mazzarani, trequartista con cinque gol in attivo. La percentuale di realizzazione è del 20.8%, entrambi i giocatori del Catania hanno collezionato un assist ciascuno, quindi la percentuale di partecipazione ai gol è del 25%. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (20^GIORNATA)

PARLA FONTANA - Le vespe di Fontana si approcciando la match Juve Stabia-Catania di questa 20^ giornata di campionato, con il desiderio di tre punti che potrebbero riportarli in cima alla classifica del girone C. E' questo l'obbiettivo che ha messo in evidenza il tecnico gialloblu Fontana, che alla vigilia dell'incontro di questa sera con gli etnei ha dichiarato: "Il Catania è una squadra di indubbio valore, che sta confermando quanto si diceva ad inizio stagione. Una formazione costruita per risalire la china che lo sta facendo con grande merito, puntando ai play-off. Da parte nostra c'è rispetto, ho detto ai miei ragazzi che è una squadra che sta andando a mille, compatta, con un'impronta ben precisa e con giocatori di categoria superiore. C'è da stare molto attenti, ma la partita dipenderà anche da quello che riusciremo a fare noi. L'attacco etneo? Hanno giocatori offensivi di grande valore. Non credo che questi cambi nel settore avanzato indichino come non sia stata trovata la quadratura del cerchio ma che invece si utilizzino alcuni elementi piuttosto che altri in base all'avversario. Sarà fondamentale da parte nostra puntare sulle nostre caratteristiche, in primis l'organizzazione del gruppo".

I TESTA A TESTA - Tra poche ore avrà inizio l'incontro tra Juve Stabia e Catania, uno dei match più attesi di questa 20^ giornata di Lega Pro: la sfida chiaramente non è inedito visto il passato delle due compagni oggi protagoniste, ma farne un bilancio appare abbastanza complesso, visto che i testa a testa recenti sono pochi, mentre i più rimangono molto datati e perciò poco significativi per la partita di questa sera. L'ultimo faccia a faccia fra le due squadre è stato quello della gara d'andata di questa stagione del girone C, vinto dai catanesi 3-1 (reti di Caetano Calil, Michele Paolucci e Domenico Di Cecco, per gli stabiesi in gol Francesco Lisi). Nella scorsa stagione della terza serie calcistica si registrano un pareggio e un successo da parte dei campani: l'affermazione della Juve stabia avvenne tra le mura di casa con il risultato di 2 a 1, con reti di Contessa e Bombagi per i padroni di casa e di Calil per gli etnei: al ritorno invece il tabellone fu fissato per 1 a 1 da Bombagi per il Catania e da Diop per la Juve Stabia.

DIRETTA JUVE STABIA-CATANIA - Juve Stabia-Catania, diretta dall'arbitro Matteo Proietti della sezione di Terni, giovedì 22 dicembre 2016 alle ore 18.30, può essere considerata senza dubbio nel girone C di Lega Pro la partita di cartello della prima giornata del girone di ritorno. Tanta acqua è passata sotto i ponti rispetto al match d'andata, quando gli etnei inflissero una severa lezione ai campani, battuti tre a uno. La situazione di classifica vede però le Vespe al momento in piena lotta per il salto in Serie B, a braccetto in classifica con il Foggia a quota trentasette punti, a due sole lunghezze di distanza dalla coppia delle prime composta da Lecce e Matera.

Complice anche la penalizzazione di sette punti con la quale ha dovuto convivere sin dall'inizio della stagione, il Catania si è fermato per il momento a dieci lunghezze indietro, a quota ventisette e comunque in piena lotta per i play off. Senza l'handicap i punti di distanza tra le due compagini sarebbero però solo tre, valutazione tecnica da non dimenticare considerando poi che i rossoazzurri hanno chiuso l'andata con un'importante vittoria interna contro la Casertana, mentre la Juve Stabia si è dovuta accontentare di un pareggio esterno senza reti a Taranto che le ha impedito di condividere il titolo d'Inverno con Lecce e Matera.

Si fronteggeranno queste probabili formazioni allo stadio Menti di Castellammare di Stabia. Padroni di casa in campo con Danilo Russo a difesa della porta, Camigliano ed il bulgaro Atanasov confermati come coppia centrale della retroguardia, mentre il terzino destro sarà Cancellotti e il terzino sinistro sarà Liotti. Capodaglio in cabina di regia avrà al suo fianco a centrocampo lo sloveno Zibert e Mastalli, mentre ci sarà il senegalese Kanouté con Lisi e Ripa nel tridente offensivo delle Vespe. Risponderà il Catania con Pisseri estremo difensore, Bastrini e Bergamelli coppia centrale di difesa, il serbo Djordjevic esterno mancino e Di Cecco esterno destro a completare la linea a quattro della retroguardia. L'argentino Scoppa con Biagiani e Bucolo presidierà la zona di centrocampo, nel tridente offensivo rossoazzurro ci sarà invece spazio per Russotto, il brasiliano Calil e per Mazzarani, autore del gol decisivo contro la Casertana.

Una formula efficace quella della Juve Stabia di Fontana finora, un 4-3-3 che non perde di vista l'applicazione tattica in fase difensiva e che ha permesso ai tifosi delle Vespe di coltivare il sogno della Serie B, inaspettato ad inizio stagione. Forse si poteva osare di più in partite come quella di Taranto, ma va detto che l'inesperienza ha giocato brutti scherzi ai campani, come in occasione del match contro il Lecce, ed è giusto dunque a volte avere un atteggiamento più prudente.

Prosegue la sua corsa anche il Catania di Pino Rigoli, stesso modulo degli avversari di turno e classifica comunque ottima nonostante il peso della penalizzazione. Se gli etnei riusciranno a presentarsi nel migliore dei modi ai play off, potrebbero diventare a sorpresa i favoriti per la B alla luce di un tasso tecnico decisamente mortificato dal -7 inflitto ad inizio stagione.

Quote limpidamente a favore della Juve Stabia quelle rilasciate dai bookmaker, con la vittoria delle Vespe quotata 1.95 da Betfair, mentre il successo esterno etneo moltiplica per 4.00 quanto scommesso secondo Bet365, mentre Paddy Power assesta a 3.30 la quota relativa all'eventuale pareggio. Su sportube.tv sarà possibile seguire in diretta streaming video, per tutti gli abbonati al portale, Juve Stabia-Catania giovedì 22 dicembre 2016 alle ore 18.30.

