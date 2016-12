Matera-Taranto / Info streaming video, diretta Sportube: i bomber del match, probabili formazioni, quote, risultato (oggi Lega Pro 2016 girone C)

DIRETTA MATERA-TARANTO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO GIRONE C). I BOMBER - Una sfida tra bomber quella che si giocherà allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno, per la gara tra Matera e Taranto, nel Girone C di Lega Pro. Tra le file dei padroni di casa ci sarà Maikol Negro, ala sinistra che si ritrova al primo posto nella classifica marcatori con dodici gol in attivo. Una percentuale del 27.3% di realizzazione di gol, considerando che il Matera è la squadra che ha segnato di più in questo girone C di Lega Pro con quarantaquattro reti. Sei assist per Negro, la percentuale di partecipazione ai gol sale fino al 40.9%. Per il Taranto invece mister Prosperi si affiderà ad Alessio Viola, punta centrale che ha segnato cinque gol in questa prima parte di stagione. Il Taranto aveva cominciato bene la stagione, poi la situazione è precipitata e l'attaccante Viola ha una percentuale del 31.3% di realizzazione gol che coincide con la percentuale di partecipazione ai gol visto che non ha collezionato alcun assist.

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (20^GIORNATA)



DIRETTA MATERA-TARANTO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO GIRONE C). I TESTA A TESTA - Pochi ma recenti i testa a testa recenti tra Matera e Taranto, questa sera attesi in campo al Franco Salerno: oltre al match di andata di questa stagione della Lega Pro, si contano anche due incontri della regular season della serie D negli anni 2013-2014. Il precedente più recente chiaramente rimane il match di andata di questo campionato, dove l’incontro era terminato sul punteggio di 1-1. Le reti decisive erano state realizzate da Mariano stendardo per gli ionici e da Saveriano Infantino per i lucani. Nel corso del campionato di serie D si contano invece una vittoria per parte, con il Matera vittorioso in casa per 2 a 1 nel girone di andata e il Taranto capace di affermarsi in patria con il risultato di 1 a 0. Il match di oggi appare il classico scontro tra testa e coda del girone C: la classifica alla vigilia della 20^ giornata di campionato infatti vede i biancazzurri primi con 39 punti, mentre i rossoblu sono bloccati al 14^ gradino della graduatoria.

DIRETTA MATERA-TARANTO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO GIRONE C) - Matera-Taranto, diretta dall'arbitro Vincenzo Valiante della sezione di Salerno, si gioca giovedì 22 dicembre 2016 alle ore 20.30 e sarà uno degli incontri più attesi nella prima giornata di ritorno del girone C di Lega Pro. Match che vedrà i lucani scendere in campo da primi della classe dopo una lunga rincorsa coronata con la conquista del titolo d'Inverno diviso con il Lecce. Mentre la squadra di Auteri, nell'ultima giornata d'andata, viveva l'ennesima goleada esaltante inflitta al Melfi nel derby lucano, i salentini venivano infatti fermati dell'Andria e raggiunti a quota trentanove punti al primo posto in classifica.

Una situazione che i tifosi materano sognavano ma che non sapevano se si sarebbe potuta concretizzare, considerando che questo era il terzo anno in cui il club partiva con importanti ambizioni a fine stagione. La volata per il primo posto al momento riguarda quattro squadre, con Foggia e Juve Stabia che incalzano alle spalle con due soli punti di ritardo.

Il Matera dovrà fornire un segnale di continuità contro un Taranto che sembra essersi improvvisamente ritrovato dopo un lunghissimo periodo di crisi. Dopo la doppia vittoria contro Melfi e Vibonese, punti vitali perché ottenuti contro dirette concorrenti per la salvezza, i rossoblu pugliesi hanno ottenuto un pari importante sul caldissimo campo della Juve Stabia, dimostrandosi di ben altro spessore rispetto alla squadra molle vista per quasi tutto l'autunno.

Le probabili formazioni che si confronteranno giovedì sera: il Matera giocherà con la confermatissima difesa a tre composta da Mattera, Ingrosso e Di Franco davanti all'estremo difensore Alastra. Iannini e Armellino si vedranno consegnate le chiavi del centrocampo e si muoveranno per vie centrali, con Meola esterno destro e Casoli esterno sinistro sulla mediana. In attacco tridente a briglie sciolte con Negro, Carretta e Strambelli autori di cinque dei sei gol realizzati dal Matera al Melfi nell'ultimo match di campionato. Il Taranto opporrà Maurantonio tra i pali, con Stendardo ed Altobello difensori centrali, De Giorgi esterno laterale difensivo di destra e Balzano impiegato invece come laterale mancino. Lo Sicco, Sampietro e il gambiano Bobb presidieranno il centrocampo a tre, con Paolucci, Magnaghi e Viola confermati invece nel tridente offensivo pugliese.

3-4-3 champagne per il Matera di Auteri, ormai completamente identificato nel modulo del suo tecnico, per la seconda volta nella stagione, dopo la partita contro la Reggina, capace di realizzare sei gol nella stessa partita e capace di vantare il migliore attacco del girone C con ben quarantaquattro reti realizzate alla fine del girone d'andata. Compito davvero arduo per il Taranto di Prosperi, che ha chiuso però l'andata a due punti di distanza dalla zona play out. Risultato davvero notevole considerando la crisi vissuta dai rossoblu, ritrovatisi con il 4-3-3 del tecnico che nelle ultime partite è riuscito ad offrire ampie garanzie anche dal punto di vista difensivo.

Matera col vento in poppa ed agenzie di scommesse convinte delle qualità della squadra di Auteri, quotata 1.48 da Bwin per la conquista dei tre punti, mentre Paddy Power moltiplica per 4.00 quanto investito sul pareggio e Bet365 quota invece 7.50 la possibilità che il Taranto possa sbancare la Lucania.

Per vedere in diretta streaming video Matera-Taranto, giovedì 22 dicembre 2016 alle ore 20.30, sarà necessario un abbonamento al portale sportube.tv ed una connessione per usufruire dello streaming via internet del match.

