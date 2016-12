Pronostici Serie A/ Le scommesse sulle partite della 18^ giornata: blucerchiati favoriti al Ferraris con Quagliarella (oggi 22 dicembre 2016)

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 18^ GIORNATA: (OGGI 22 DICEMBRE 2016) BLUCERCHIATI FAVORITI AL MARASSI CON QUAGLIARELLA - A rendere ancora più emozionate questo giovedi dedicato alla 18^giornata di serie A, è stato messo in programma anche l’incontro tra Sampdoria e Udinese, un match il cui pronostico appare largamente favorevole proprio ai padroni di casa, che tornano a giocare al Ferraris dopo le due sconfitte rimediate contro Lazio e Chievo. Stando alle quote fissate dal portale di scommesse sportive williamhill infatti la vittoria dei liguri padroni di casa è stata data a 2.00, contro il 4.00 assegnato alla compagine friulana, e con il pareggio fissato infine a 3.40. Per quanto riguarda la doppia chance ricordiamo che il successo blucerchiato o l’X è stato dato a 1.25, la vittoria dell’Udinese o il pareggio è stata fissata a 1.70, mentre l’affermazione di una delle due compagini è stata quotata a 1.28. Tra i bomber più attesi all’interno dei 90 minuti, invece tra le file della Sampdoria non possiamo non parlare di Quagliarella, quotato come marcatore per 2.45, con Muriel e Schick, valutati a 2.80 e la coppia Budimir e Bruno Fernandes, che ha ricevuto la valutazione di 3.00. Dalla parte dell’Udinese di Del Neri invece dobbiamo citare come bomber più attesi Thereau, quotato a 3.10, Zapata, valutato a 3.25 oltre a Perica la cui quota è stata fissata a 3.40.

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 18^ GIORNATA: RIPARTENZA GRANATA TRA LE MURA DI CASA (OGGI 22 DICEMBRE 2016) - Dopo la pensate sconfitta contro il Napoli occorsa nella giornata precedete per i granata di Mihajlovic sembra scoccata l’ora del ricatto: l’occasione è il match tra Torino e Genoa, in campo questa sera per questo intenso turno infrasettimanale di Serie A. Stando la pronostico fissato alla viglia, il favore va tutto alla compagine di casa, che per il portale di scommesse betclic è stata quotata al successo per 1.80, sebbene abbia preso in 3 delle ultime 4 partite all’Olimpico: per i liguri la quota però si alza a 4.60, con pareggio fissato a 3.60. Per la doppia chance ricordiamo che la vittoria granata o l’X è stata valutata a 1.20, il successo dei grifoni o il pareggio è stato fissato a 2.05 mentre l’affermazione di una delle due compagino è stata data a 1.30. Per il gol/no gol segnaliamo che il Si è stato quotato a 1.60 mentre il No è stato valutato a 2.30, con fasce gol quotate in maniera interessante: tra 0 a 1 gol la valutazione sale a 4.30, per la fascia 2-3 si scende invece a 2.05, mentre i 4 o più gol sono stati fissati a 2.60.

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 18^ GIORNATA: RILANCIO SARDO AL SANT'ELIA (OGGI 22 DICEMBRE 2016). - Per il match tra Cagliari e Sassuolo, complice forse le troppe assenze di peso che stanno decimando la formazioni di Eusebio Di Francesco, il pronostico dei principali bookmaker arride ampiamente alla formazione sarda, che per il portale di scommesse sportive bet365 è stato quotato alla vittoria per 2.30: per i neroverdi il successo è stato valutato a 3.10, mentre il pareggio è stato fissato a 3.40. Per la doppia chance ricordiamo che la vittoria del Cagliari o il pareggio è stata fissata a 1.38, il successo del Sassuolo o l’X è stato quotato a 1.61, mentre l’affermazione di una delle due compagini è stata valutata a 1.33. Tra i risultati esatti segnaliamo che l’esito più pronosticato rimane il pareggio per 1 a 1 quotato a 6.50, mentre a favore dei colo0ri della formazione di casa ricordiamo il successo per 1 a 0 e 2 a 1 quotati entrambi a 9.00: per i neroverdi emiliani invece le quotazioni si alzano con l’1 a 0 e il 2-1 fisati a 11.00. Infine segnaliamo che per il gol Under/Over con fattore fissato a 2.5 le quote per il “più di” è stato valutato a 1.80, mentre il “meno di “ è stato quotato a 2.00.

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 18^ GIORNATA: I BOMBER ATTESI AL FRANCHI (OGGI 22 DICEMBRE 2016). -Uno dei match più entusiasmanti di questo turno infrasettimanale di serie A è certamente Fiorentina-Napoli, sfida in cui l’esito sembra favorevole alla compagine campana ma dove i padroni di casa possono sorprendere non poco. Stando al portale di scommesse online williamhill infatti notiamo che la vittoria del Napoli è stata data a 2.10 contro il 3.50 assegnato invece alla formazione di Sousa, con pareggio infine bloccato a 3.60. Per la doppia chance ricordiamo che il successo della Fiorentina o il pareggio è stata valutata a 1.66, con il successo degli azzurri o l’X valutato a 1.28, mentre l’affermazione di una delle di compagini oggi in campo al Franchi data a 1.25. Tanti i protagonisti attesi per questo match, quotati per essere i marcatori dell’incontro entro i 90 minuti regolamentari: tra le file viola dobbiamo considerare Kalinic, quotato come bomber a 2.40, con Babacar valutato a 3.00. Hanno invece ricevuto quotazioni più alte Bernardeschi, Ilicic e Zarate, quotati tutti a 3.25: di fronte però troviamo il temibile Dries Mertens, autore di una bella tripla contro il Torino nel turno precedente, e perciò quotato come marcatore nell’intera durata dell’incontro a 2.15. Valutazione appena più alta e fissata a 2.62 per Callejon con Insigne quotato a 2.80, mentre Gabbiadini e Hamsik sono stati valutati a 2.90.

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 18^ GIORNATA: IL BIG MATCH DI BASSA CLASSIFICA (OGGI 22 DICEMBRE 2016). - Una delle partite più interessanti di questa 18^ giornata di Serie A è certamente quella che troverà di fronte Palermo e Pescara, le due piccole della classifica del campionato, che si giocano questa sera il ruolo di fanalino di coda: cosa ci preannuncia il pronostico? Stando alle quote fissate dal portale di scommesse sportive betclic notiamo che è proprio la compagine rosanera la favorita alla vittoria, che non a casa è stata quotata a 2.10 contro il 3.70 affidato alla formazione di Oddo e con il pareggio valutato a 3.25. Nella doppia chance ricordiamo che il successo del Palermo o il pareggio è stato quotato a 1.28, la vittoria del Pescara o l’X è stata valutata a 1.75, mentre l’affermazione di una delle due compagini è stata data a 1.35. Se però andiamo ad analizzare le quote date pe ril risultato esatto vediamo che l’esito più pronosticato appare il pareggio per 1 a 1 quotato a 5.40, mentre a favore dei siciliani ricordiamo il successo per 1 a 0 valutato a 5.7 e le vittorie per 2-1 e 2-0 quotate rispettivamente a 7.00 e 7.50: a favore dei delfini invece notiamo che il successo per 1 a 0 è stato dato a 7.75, la vittoria per 2-1 è stata quotata a 8.75, mentre il 2-0 è stato fissato a 11.50.

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 18^ GIORNATA: FOCUS SU ROMA CHIEVO (OGGI 22 DICEMBRE 2016). - La Serie A vive oggi le ultime sei partite della sua diciassettesima giornata, in attesa dei due recuperi. Andiamo ad approfondire i nostri pronostici per questo turno: la Roma affronta il Chievo allo stadio Olimpico e deve riscattare la sconfitta maturata sul campo della Juventus, che l’ha fatta scivolare a -7 dalla vetta. Possiamo allora andare a vedere quali sono stati i risultati della formazione giallorossa dopo una sconfitta. In questo campionato era già accaduto tre volte: la prima il 21 settembre, a soli tre giorni dalla caduta sul campo della Fiorentina. La Roma incrociò il Crotone e lo spazzò via con un perentorio 4-0, frutto dei gol di Stephan El Shaarawy e Mohamed Salah e della doppietta di Edin Dzeko. Subito dopo la Roma aveva perso ancora, sconfitta 3-1 dallo scintillante Torino di Sinisa Mihajlovic e dell’ex Iago Falque, che aveva segnato due gol; la reazione si era concretizzata nel 2-1 all’Inter, gol di Dzeko e autorete di Mauro Icardi sul colpo di testa di Kostas Manolas (per l’Inter aveva pareggiato Banega). La terza sconfitta è arrivata il 20 novembre a Bergamo, contro l’Atalanta; la settimana seguente la Roma ha battuto 3-2 il Pescara, soffrendo ma prendendosi i tre punti con due gol del solito Dzeko (finora gli ultimi del bosniaco in campionato) e il rigore di Diego Perotti, subendo invece gol da Ledian Memushaj e da un altro ex, Gianluca Caprari.

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 18^ GIORNATA (OGGI 21 DICEMBRE 2016). INTER-LAZIO, I NERAZZURRI PRIMA DEL NATALE - Nell’analizzare i pronostici di Serie A, con riferimento a Inter-Lazio, è utile sondare ogni tipo di informazione riguardo le due squadre per avere un quadro più completo della situazione. Per esempio, il dato che balza all’occhio è quello relativo alle volte in cui i biancocelesti sono passati in svantaggio nel corso del campionato: quando è accaduto la Lazio non ha mai vinto. Nel dettaglio, la squadra di Simone Inzaghi ha raccolto pareggi contro Chievo (1-1), Bologna (1-1) e Torino (2-2); ha invece perso contro Juventus (0-1), Milan (0-2) e Roma (0-2). Una timida eccezione se vogliamo è rappresentata dalla partita contro i granata, quando la Lazio era passata da 0-1 a 2-1; poi però era arrivato il gol del pareggio del Torino. Una statistica molto interessante: ci dice che la formazione allenata da Simone Inzaghi va in difficoltà quando è costretta a inseguire e, se pure a volte è riuscita a ottenere un punto, non ha la forza necessaria per ribaltare del tutto la situazione andando a prendersi la vittoria. Come in tutte le cose, tuttavia, c’è sempre una prima volta: l’Inter, che in questo campionato ha già effettuato rimonte importanti (soprattutto contro la Juventus, ma anche contro il Pescara), potrebbe essere ripagata questa sera con la stessa moneta. Staremo a vedere…

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 18^ GIORNATA (OGGI 21 DICEMBRE 2016). INTER-LAZIO, I NERAZZURRI PRIMA DEL NATALE - Si avvicina sempre più il momento di Inter-Lazio e si sprecano i pronostici: approfondiamo ancor più il capitolo dei pronostici legati a questa partita. Andiamo a vedere quali sono i risultati che l’Inter ha ottenuto negli ultimi dieci precedenti nelle partite che ha giocato appena prima di Natale: si contano sette vittorie, due pareggi e una sconfitta. La quale, come abbiamo già ricordato, era arrivata contro la Lazio lo scorso anno, quando i biancocelesti si erano imposti per 2-1 a San Siro. Nelle ultime stagioni a dire il vero i risultati pre-sosta dell’Inter sono peggiorati: la vittoria nel derby contro il Milan, grazie a un gol di tacco di Rodrigo Palacio negli ultimi minuti, è stata l’unica negli ultimi quattro campionati, vista la sconfitta di cui sopra, il pareggio ancora contro la Lazio (2-2) e quello interno contro il Genoa (1-1). L’Inter è alla quinta partita prima del Natale tra le mura amiche; l’ultima volta in cui ha giocato in trasferta è stato al Manuzzi di Cesena, vittoria per 1-0 con gol realizzato da Andrea Ranocchia. Era l’ottava vittoria in fila in partite prima della sosta; striscia iniziata nel 2004 con un 1-0 al Brescia. L’ultimo stop prima del filotto? Ovviamente contro la Lazio: gol di Christian Vieri, ribaltone biancoceleste con Bernardo Corradi e Luciano Zauri. La Lazio era stata affrontata a fine dicembre anche nel 2009, stagione del Triplete: a risolvere, sul campo ghiacciato del Meazza, un gol di Samuel Eto’o.

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 18^ GIORNATA (OGGI 21 DICEMBRE 2016). INTER-LAZIO, QUANDO SI SEGNA? - Inter-Lazio colorerà la serata di Serie A, e dunque anche per i nostri pronostici ci rifacciamo alla partita del Meazza per andare a valutare alcune delle possibili scommesse. Prendiamo ad esame William Hill, che propone quote interessanti riguardo i minuti in cui si potrebbe segnare: la probabilità maggiore, con una quota di 2,90, è quella di un gol tra il primo e il quindicesimo minuti di gioco. La curiosità? La quota è tanto più alta quanto più andiamo verso la fine della partita, dunque tra il 76' e il 90' siamo addirittura a 13,00 che è un'unità in più della possibilità che la partita finisca 0-0. Quota interessante per quanto riguarda la possibilità che si segni nel recupero del secondo tempo: il Sì vale 5,50 e si potrebbe tentare un azzardo trattandosi di due squadre che cercano sempre e comunque la via della rete, meno appetibile il NO (1,12). C'è anche, naturalmente, l'eventualità che a segnare possa essere solo una delle due squadre: per esempio, l'eventualità che l'Inter non riesca a segnare vale 4,40, siamo invece a 3,30 se dovesse essere la Lazio a chiudere senza reti questa partita di San Siro. In caso invece venga fischiato un calcio di rigore, la quota è di 3,75 contro un più “povero” 1,25 se il rigore non ci sarà.

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 18^ GIORNATA (OGGI 21 DICEMBRE 2016). INTER-LAZIO, CHI SEGNA PER PRIMO? - Parlando dei pronostici di Serie A, naturalmente continuiamo a concentrare la nostra attenzione su Inter-Lazio, l'unica partita in programma oggi. L'anticipo di San Siro è molto atteso, vediamo dunque adesso chi potrebbe essere il primo marcatore della sfida di San Siro secondo l'agenzia di scommesse Bwin. Il nome più caldo è quello di Mauro Icardi, il capitano e goleador nerazzurro, che è quotato a 5,00 come autore del gol che sbloccherà la partita. Curiosamente al secondo posto troviamo Gabigol a 5,75, anche se difficilmente il brasiliano dell'Inter sarà titolare. A 6,50 troviamo l'altro nerazzurro Eder, ma anche Ciro Immobile che è il più considerato nella Lazio. Ben quattro giocatori sono quotati a 7,50: per l'Inter troviamo il grande ex Antonio Candreva, Ivan Perisic e Rodrigo Palacio, stesso quota anche per Keita Balde Diao della Lazio. E se la partita finisse 0-0, dunque senza marcatori? Questa ipotesi è quotata a 9,25.

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 18^ GIORNATA (OGGI 21 DICEMBRE 2016). PIOLI E LE EX - Per i pronostici di Serie A analizziamo oggi Inter-Lazio, la sola partita in programma: Stefano Pioli affronta la sua ex squadra, con la quale aveva raggiunto il playoff di Champions League al termine di uno splendido campionato. La prima volta in cui Pioli si è trovato ad allenare contro una delle sue ex è stato nella stagione 2008-2009, quando con il Piacenza in Serie B ha sfidato Modena, Grosseto e Salernitana: contro gli emiliani ha ottenuto una sconfitta esterna e una vittoria, contro i toscani due sconfitte (subendo sei gol) e contro i campani una sconfitta e una vittoria. Esperienza ripetuta con il Sassuolo l’anno seguente: questa volta Pioli si trovò ad affrontare lo stesso Piacenza - che aveva salvato - perdendo 2-1 in casa ma vincendo 3-1 in trasferta. Poi l’arrivo in Serie A: con il Bologna tre stagioni, contro la sua ex più recente (il Palermo) sconfitta interna ed esterna, sempre per 1-3. L’ultima esperienza con la Lazio, quando nella stagione 2015-2016 il tecnico emiliano ha affrontato i felsinei: ha vinto alla prima giornata per 2-1, pareggiando 2-2 al Dall’Ara. Il bilancio non è negativo, ma ci sono alcune sconfitte casalinghe che possono far sperare la Lazio; l’Inter arriva da un buon momento e i favori dei pronostici sono in equilibrio, visto che anche la Lazio sta esprimendo un ottimo calcio e sogna la Champions League.

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA DICIASSETTESIMA GIORNATA (17-18 DICEMBRE 2016) I BOMER DELL'ANTICIPO - Questa sera sarà il match tra Atalanta e Empoli ad aprire il turno infrasettimanale del campionato di Serie A: il pronostico della sfida appare ben disposto verso i padroni di casa e non altrettanto verso i toscani, nonostante la bella vittorie ottenuta nella precedente giornata di Serie A contro il Cagliari. Stando infatti alle quote fissate dal portale di scommesse sportive William Hill il successo dei nerazzurri è stato valutato a 1.50 contro la quota di 7.50 data alla compagine di Martusciello, con il pareggio valutato a 4.20. Per la doppia chance ricordiamo che il successo bergamasco o il pareggio ha ricevuto la valutazione di 1.07, mentre la vittoria dell’Empoli o l’X è stata valutata a 2.45, con l’affermazione di una delle due protagoniste è data a 1.20. Trai marcatori più accreditati nell’interno dei 90 minuti tra le file dell’Atalanta di Gasperini troviamo Pesic, Petagna e Pinilla valutati a 2.30, mentre Paloschi e Kessiè sono stati quotati a 2.50. Per l’Empoli le quotazioni dei bomber nell’intero arco dell’incontro sono chiaramente maggiori, con Gilardino e Maccarone pronosticati per 3.80, mentre Pucciarelli e Saponara sono stati quotati a 4.20.

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA DICIASSETTESIMA GIORNATA (17-18 DICEMBRE 2016) - Gare importanti in programma nella diciottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, ma anche un programma particolarmente strano, con tanto di due partite rinviate per la Supercoppa Italiana: sicuramente gli highlights sono l'anticipo di mercoledì Inter-Lazio e poi Fiorentina-Napoli, fra le sei partite di giovedì. Il turno inizierà però già alle ore 20.45 di stasera, martedì 20 dicembre, con Atalanta-Empoli. Per i pronostici sulla diciottesima giornata partiamo allora da queste tre partite, andando poi a studiare anche i sette incontri che sono in programma domani, domenica 18 dicembre.

PRONOSTICO ATALANTA-EMPOLI (martedì ore 20.45) - L’Atalanta torna a giocare davanti al proprio pubblico dopo aver fermato la striscia negativa dopo il pareggio con il Milan e Gasperini sembra intenzionato a mettere in campo al via proprio la formazione che ha ottenuto il risultato contro il Milan, ma deve valutare le condizioni fisiche di Paloschi. Di fronte si trova un Empoli molto carico dopo il successo contro il Cagliari che vuole continuare a macinare punti, e con il pronostico per il pareggio.

PRONOSTICO INTER-LAZIO (mercoledì ore 20.45) - Una bella sfida tra due formazioni in forma, ed entrambe con sei punti conquistati nelle ultime due gare. Pioli si gioca la partita dell’ex ed in casa vuole continuare a far punti contro il suo successore sulla panchina biancoceleste. Sarà gara dell’ex anche per Candreva, uno dei più in forma della formazione nerazzurra. Per la Lazio c’è grande voglia di restare in alto dopo aver raggiunto la terza posizione insieme con il Napoli, ed il pronostico di questa gara vede come risultato più probabile il pareggio.

PRONOSTICO SAMPDORIA-UDINESE (ore 20.45) - A Marassi arriva un’Udinese su di giri per le tre vittorie consecutive conquistate. L’ex Del Neri, alla guida dei friulani sta facendo un’ottima stagione e nel turno precedente la sua squadra ha superato in classifica proprio i blucerchiati di Giampaolo. Il Momento di forma delle due squadre porta a preferire proprio la squadra ospite nel pronostico.

PRONOSTICO PESCARA-PALERMO (ore 20.45) - Grande scontro diretto al Barbera, nel quale la squadra diretta da Eugenio Corini cerca di bissare davanti al suo pubblico l’ottimo risultato ottenuto a Marassi. Di fronte un Pescara che con un’altra sconfitta potrebbe anche decidere di sostituire il suo tecnico. Corini ha certamente più certezze del suo rivale Oddo riguardo alla formazione e mette in campo gli stessi che hanno fatto il colpaccio nel turno precedente, con la formula con il solo Nesterovski in avanti e due mezze punte alle sue spalle. Nel Pescara scambio tra lo squalificato Verre ed il rientrante Aquilani. Pronostico favorevole per il Palermo.

PRONOSTICO CAGLIARI-SASSUOLO (ore 20.45) - Al Sant’Elia si affrontano due formazioni deluse dagli ultimi risultati, con sconfitte in serie ed alle prese con diversi problemi. I rossoblù sardi dopo le 7 reti al passivo nelle due ultime gare devono provvedere innanzitutto a blindare la difesa e Rastelli dovrebbe avere lavorato su questo nel ritiro di Assemini. Nel Cagliari mancherà Isla per squalifica. Il Sassuolo dal canto suo è sempre alle prese con i numerosi infortuni che non permettono a Di Francesco di schierare la squadra voluta, e ritrova Peluso dopo il turno in tribuna per squalifica, ma il pronostico è per il pareggio.

PRONOSTICO TORINO-GENOA (ore 20.45) - Occasione di riscatto all’Olimpico di Torino sia per la formazione granata che per il Genoa. Gli uomini di Mihajlovic hanno subito 5 reti al Napoli, ma hanno mostrato di poter segnare con facilità mettendone a segno 3, lo stesso numero di reti messe a segno dal Genoa, ma che non sono bastate a portare a cada il risultato con il Palermo che ha espugnato Marassi. Il Genoa sarà in campo senza lo squalificato Perin, mentre il tecnico serbo del Torino potrebbe escludere dall’undici di partenza Ljajc. Pronostico dalla parte dei padroni di casa.

PRONOSTICO FIORENTINA-NAPOLI (ore 20.45) - Dopo aver subito due sconfitte nel giro di quattro giorni, la Fiorentina deve darsi una scossa nell’ultima gara del 2016, ma l’avversario è uno dei più difficili che potesse capitare, il Napoli di Sarri e soprattutto di Mertens, che dopo la tripletta a Cagliari ha fatto poker contro il Torino. La Fiorentina dopo la vittoria con il Sassuolo sembra essersi "seduta", e le tante varianti di formazioni di Paulo Sousa non sembrano aver dato tranquillità alla squadra, per cui il pronostico della gara del Franchi è per un successo del Napoli.

PRONOSTICO ROMA-CHIEVO (ore 20.45) - Formazione abbastanza in alto mare per Spalletti in questo scontro con il Chievo che i giallorossi devono vincere per conservare il secondo posto dall’attacco della concorrenza. Dopo la gara con la Juventus a Torino preoccupano il tecnico romanista le condizioni di uomini importanti come il capitano De Rossi e Manolas, mentre potrebbe rivedersi in campo Mario Rui. Per quanto riguarda il Chievo, la formazione guidata da Maran, dopo due successi nel giro di sette giorni viene all’Olimpico per cercare uno sgambetto che chiuderebbe nel migliore dei modi il 2016 degli scaligeri. Nonostante le assenze il pronostico della gara vede favorita la Roma.

