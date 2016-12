PAGELLE CAGLIARI-SASSUOLO (4-3): FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA) - Ecco le pagelle finali di Cagliari-Sassuolo, con i voti a tutti i protagonisti della partita del Sant'Elia per la diciottesima giornata di Serie A. Termina in uno scoppiettante 4-3 la partita del Sant'Elia tra Cagliari e Sassuolo. A segno Sau, Borriello e doppio Farias per il Cagliari, Adjapong, Pellegrini e Acerbi su rigore per il Sassuolo.

VOTO CAGLIARI 7,5 Riesce a trasformare il clima di protesta in un clima di grande gioia dopo una grandissima partita. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DEL CAGLIARI VOTO SASSUOLO 5,5 Sfortunata la squadra di Di Francesco che meritava la vittoria ma per colpa di Pellegrini ha subito per tutto il secondo tempo. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DEL SASSUOLO VOTO SIG. CELI 6,5 Partita a ritmi bollenti quella del Sant'Elia. L'espulsione, che poteva sembrare esagerata, è in realtà esatta. Rigore netto nel contatto tra Pisacane-Ragusa.

PAGELLE CAGLIARI-SASSUOLO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Vediamo le pagelle di Cagliari-Sassuolo e i voti specifici a migliori e peggiori delle due squadre in campo al Sant'Elia. Cagliari e Sassuolo si giocano, questa sera al Sant'Elia, una grande opportunità di ripartire e di farsi, visto il periodo, un bel regalo di Natale. Tutte e due le formazioni arrivano da un momento molto difficile, Rastelli ha portato addirittura i suoi in ritiro. Meno insicura la posizione in panchina di Di Francesco che di sicuro ha come maggiore scusa la lunga lista degli infortunati. Un buon momento per ripartire per il Cagliari davanti ai propri tifosi. Pubblico che ha assistito a grandi prestazione della squadra, tralasciando le due giganti sconfitte con Fiorentina e Napoli. Non bene invece il Sassuolo che l'unica partita vinta in trasferta risale alla prima giornata, contro il Palermo. Il risultato di fine primo tempo è di 1-2. Segna Sau al quattordicesimo e poi in quattro minuti la ribalta il Sassuolo con Adjapong e Pellegrini. Quest'ultimo espulso pochi secondi dopo per un'entrataccia su Di Gennaro. Rastelli schiera Rafael (voto 5,5) in porta al posto di un febbricitante Storari. Difesa a quattro con Pisacane (voto 5,5), Alves (voto 5,5), Salamon (voto 5,5) e Capuano (voto 5). In mezzo al campo Dessena (voto 5), sostituito al quarantesimo da Borriello, Di Gennaro (voto 6,5) e Padoin (voto 6). Davanti, dietro la coppia Farias (voto 5,5) - Sau (voto 6,5), il giovane Barella (voto 5,5). Risponde Di Francesco con il solito 4-3-3 con Consigli (voto 6) dietro la linea composta da Lirola (voto 6), Acerbi (voto 6), Antei (voto 6) e Peluso (voto 5,5). In mezzo al campo recuperato Mazzitelli (voto 6,5) al fianco di Sensi (voto 5,5) e Pellegrini (voto 5). Davanti Ragusa (voto 5,5), Defrel (voto 5,5) e Adjapong (voto 6,5).

VOTO CAGLIARI 5,5 Brava a passare in vantaggio ma la difesa dorme nel finale di tempo. Deve dare certezze nella ripresa. MIGLIORE CAGLIARI DI GENNARO 6,5 Uomo in più del centrocampo. Velocità di pensiero e di giocate. PEGGIORE CAGLIARI M. CAPUANO 5 Tagliato completamente fuori al gol di Adjapong. Errore elementare.

VOTO SASSUOLO 6,5 Grande ripartenza emotiva con il gol di Adjapong. Secondo tempo in dieci uomini. MIGLIORE SASSUOLO MAZZITELLI 6,5 Palla geniale la sua a servire Adjapong. PEGGIORE SASSUOLO LO. PELLEGRINI 5 Segna il gol del ribaltamento ma che ingenuità nel farsi espellere. (Francesco Gallo)