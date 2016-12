PAGELLE FIORENTINA-NAPOLI (3-3): FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA) - Le pagelle finali di Fiorentina-Napoli: i voti a tutti i giocatori scesi in campo all'Artemio Franchi per la diciottesima giornata di Serie A. Dopo una partita tra le più belle del 2016 che va a chiudersi calcisticamente proprio dopo questo turno, Fiorentina e Napoli si spartiscono un punto e gli applausi per una sfida entusiasmante e viva dal primo all'ultimo minuto, al Franchi! Finisce 3-3 tra viola e azzurri, in vantaggio grazie a Insigne prima e Mertens poi, raggiunti e superati però dalla doppietta di Bernardeschi e dal fantastico gol di Zarate. Nel recupero rigore trasformato da Gabbiadini, in quello che sembra il sigillo sul suo addio a Napoli, con situazione finale di parità che ben rispecchia i valori espressi sul campo dalle squadre. Adesso sosta, mercato e nuovi colpi di scena già in agguato, nella corsa all'Europa in Serie A!

VOTO FIORENTINA 7 – Le manca la freddezza per congelare la partita nel finale e portarsi a casa un bell'8 pieno nell'ultima dell'anno. Ma tanti sono i motivi per sorridere per Sousa, nonostante il mal di denti... CLICCA QUI PER LE PAGELLE DELLA FIORENTINA VOTO NAPOLI 7 – Come la Fiorentina evidenza soprattutto la grande condizione di alcuni singoli di qualità e si merita il pari, arrivato però quando sembrava ormai fatta per gli avversari CLICCA QUI PER LE PAGELLE DEL NAPOLI VOTO SIG. TAGLIAVENTO (ARBITRO) 5,5 – Inizia ad ammonire qua e là già nei primi secondi di partita ed è un miracolo che si finisca la sfida con 22 elementi in campo. Tante le decisioni da rivedere, dal fuorigioco di Insigne al mancato secondo giallo a Kalinic... la sensazione però è che non influenzi l'andamento della sfida

PAGELLE FIORENTINA-NAPOLI: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco le nostre pagelle del primo tempo di Fiorentina-Napoli, con i voti per i migliori ed i peggiori giocatori scesi in campo finora. Dopo i primi 50 minuti (ben 5 di recupero!) al Franchi, il Napoli è in vantaggio sulla Fiorentina grazie ad un fantastico gol di Lorenzo Insigne. Match aperto e a fasi alterne, con buon avvio della squadra di Sarri, vicina al vantaggio proprio con Insigne (voto 7,5), respinto con grande difficoltà da Tatarusanu (voto 6) al minuto 7. Poi ritorno prepotente della Viola, pericolosa con Kalinic (voto 6): fallo molto dubbio fischiato al croato al quarto d'ora, che toglie alla punta la possibilità di presentarsi tutto solo davanti a Reina (voto 6). Poi destro largo di Vecino (voto 6) e diverse offensive di Chiesa (voto 6,5) palla al piede, a mettere in crisi la difesa azzurra. Ma quando il Napoli gioca e trova gli spazi giusti, soprattutto vista la forma dei singoli, è uno spettacolo: Insigne consegna un altro destro alla storia di questo campionato, dopo quello in pallonetto di Mertens di domenica. Tiro imprendibile all'incrocio dei pali al minuto 25 e vantaggio ospite. Poi proprio Mertens (voto 6) si è visto annullare il gol dello 0-2 per giusto fuorigioco, dopo tiro di Zielinski (voto 6,5) respinto corto dal portiere. Croce e delizia Kalinic, nel finale: prima un mancino fuori di poco oltre il palo, poi una simulazione clamorosa, che fa imbizzarrire Reina... Già ammonito, il numero 9 viola ha rischiato pesantemente il doppio provvedimento, graziato però da Tagliavento. Fuori proprio nel finale Chiriches, infortunato, dentro Maksimovic.

PAGELLE FIORENTINA-NAPOLI - PRIMO TEMPO: VOTO FIORENTINA 5,5 – Qualche buona trama ma troppo sporadica, non ha trovato con continuità il suo gioco e i suoi ritmi, la squadra di Sousa. MIGLIORE FIORENTINA CHIESA VOTO 6,5 – Mezzo voto in più degli altri singoli viola per la capacità di creare pericoli sulla destra. In sofferenza quando deve ripiegare su Ghoulam, molto bene però dalla metà campo in su. PEGGIORE FIORENTINA ASTORI VOTO 5,5 – I piccoletti del Napoli gli fanno girare la testa, non è sembrato molto in partita finora. VOTO NAPOLI 6,5 – Sull'onda dell'entusiasmo per il recente rendimento sfodera un primo tempo non trascendentale ma positivo, nobilitato dal destro di Insigne. MIGLIORE NAPOLI INSIGNE VOTO 7,5 – Il gol è davvero una perla, balisticamente perfetto. Come Mertens sprizza salute e energia, un piacere vederlo giocare. PEGGIORE NAPOLI GHOULAM VOTO 5,5 – Non particolarmente continuo nelle discese a sinistra, in difficoltà su Chiesa in difesa. Primo tempo complicato. (Luca Brivio)