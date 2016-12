PAGELLE PALERMO-PESCARA (1-1): FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA) - Ecco le pagelle finali di Palermo-Pescara: i voti a tutti i protagonisti della delicatissima sfida per la salvezza allo stadio Barbera. Finisce 1-1 lo scontro salvezza fra Palermo e Pescara al Renzo Barbera di Palermo, valido per la 18^ giornata di Serie A 2016/17. Sblocca la gara nel primo tempo Quaison con un bellissimo gol su azione personale, ma il Pescara acciuffa il pareggio in Zona Cesarini con un rigore realizzato in maniera perfetta da Biraghi.

VOTO PARTITA 7: È stata una partita piacevole e ricca di emozioni, giocata a ritmi alti e con due squadre che hanno dato tutto in campo offrendo un degno spettacolo al suo pubblico. VOTO PALERMO 7: I ragazzi di Corini giocano una buona partita in attacco soffrendo pochissimo in fase difensiva per più di 80 minuti. Peccato per il black-out nei minuti finali che concede al Pescara la possibilità di acciuffare il pareggio. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DEL PALERMO VOTO PESCARA 6: Con un ruggito finale la squadra di Oddo dimostra di non essersi ancora arresa dopo questa prima metà di campionato senza vittorie ma restano ancora grosse problematiche nel reparto offensivo. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DEL PESCARA VOTO SIG. MASSA (ARBITRO) 6: Dirige bene e con decisione una gara maschia e molto sentita da entrambe le squadre.

PAGELLE PALERMO-PESCARA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco le nostre pagelle del primo tempo di Palermo-Pescara, con i voti per i migliori ed i peggiori giocatori scesi in campo finora. Si conclude sul risultato di 1-0 il primo tempo allo Stadio Renzo Barbera. Decide fin qui uno splendido gol di Quaison al 33° minuto. La gara comincia con buoni ritmi ma fatica a decollare con poche occasioni da gol. La prima vera occasione da gol la crea il Pescara al 16° minuto su calcio d’angolo con il cross di Caprari e il consecutivo colpo di testa di Memushaj sul primo palo, ma il tentativo del capitano del Pescara termina di poco alto sopra la traversa. Il Palermo si ricompatta e riesce ad attaccare con maggiore insistenza rispetto agli avversari. Al 29° minuto la squadra di Corini va vicino al gol con uno splendido cross su punizione di Diamanti ma Gonzalez non inquadra lo specchio di porta incredibilmente da posizione ravvicinata. Passano pochi minuti e i padroni di casa passano in vantaggio con Quaison. Minuto 33, Diamanti- ancora zoppicante da una botta rimediata precedentemente – serve Quaison sulla trequarti avversaria con lo svedese che riceve e con un’improvvisa accelerazione fa fuori metà difesa ospite, prima di lasciare un tiro potente e preciso dal limite dell’area. Palla nell’angolino alto e lo stadio esplode di gioia dopo lo splendido gol del calciatore svedese in scadenza di contratto a giugno. Nel finale di partita le squadre si innervosiscono e succede ben poco in termini di occasioni. Vedremo se nella ripresa il Palermo saprà conservare o addirittura ampliare il vantaggio o se dovremo attenderci una rimonta quasi insperata dei ragazzI allenati da Oddo.

MIGLIORE IN CAMPO PALERMO : DIAMANTI 7 - PEGGIORE IN CAMPO PALERMO: GAZZI 5,5 - MIGLIORE IN CAMPO PESCARA: MEMUSHAJ 6,5 - PEGGIORE IN CAMPO PESCARA: CAMPAGNARO 5 (Paolo Zaza)