PAGELLE ROMA-CHIEVO (3-1): FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA) - Al termine di Roma-Chievo, vediamo quali sono i voti a tutti i protagonisti della partita dell'Olimpico con le nostre pagelle.Dopo il KO contro la Juventus, la Roma torna immediatamente alla vittoria battendo in rimonta il Chievo per 3 a 1 e portandosi a -4 dai bianconeri che non hanno giocato perché impegnati nella Supercoppa Italiana in programma domani a Doha. Nella prima frazione di gioco ad aprire le danze sono gli ospiti con De Guzman che su assist di Izco porta a sorpresa in vantaggio la formazione clivense, la reazione della Roma arriva nel recupero con il gol di El Shaarawy direttamente da calcio di punizione. Nella ripresa i giallorossi mettono la freccia con Dzeko che completa la rimonta, a legittimare il successo della formazione di Spalletti ci pensa Perotti che guadagna e trasforma un calcio di rigore proprio allo scadere. In classifica la Roma sale a 38 punti mentre si ferma la corsa del Chievo dopo due vittorie e un pareggio.

VOTO PARTITA 6,5 - Onore e merito al Chievo di essere rimasto in partita per tutto il primo tempo, con la Roma incapace di chiudere la pratica prima del novantesimo e con un calcio di rigore. Ma il successo dei giallorossi è sicuramente meritato, avendo creato molte più occasioni rispetto ai clivensi. VOTO ROMA 6,5 - Com'era prevedibile sono i giallorossi a fare la partita e rimontano lo svantaggio iniziale grazie a un ispiratissimo El Shaarawy che prima manda al gol se stesso e poi Dzeko risolvendo la contesa. Nonostante le tante assenze i giallorossi chiudono il 2016 con il sorriso. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DELLA ROMA VOTO CHIEVO 5,5 - Per quasi due terzi di gara il Chievo rimane pienamente in partita portandosi anche inizialmente in vantaggio, ma sull'1-2 i clivensi si disuniscono e rinunciano a pressare sui portatori di palla giallorossi consegnando di fatto i tre punti agli avversari. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DEL CHIEVO VOTO ARBITRO CALVARESE 6,5 - Corretta la segnalazione di fuorigioco nei confronti di Inglese al 7'. Giusta la decisione di non concedere il rigore alla Roma quando Dzeko cade da solo in area al 35'. Convalidato giustamente il gol di Dzeko al 52' con il Altrettanto valida la scelta di non dare il rigore ai giallorossi sull'intervento regolare in area di Costa su Bruno Peres al 72'. Nulla da dire sul penalty in favore della Roma quando Costa travolge Perotti dentro l'area nel recupero.

PAGELLE ROMA-CHIEVO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Eccoci al consueto appuntamento con le pagelle del primo tempo di Roma-Chievo. Parità all'Olimpico dopo i primi quarantacinque minuti tra Roma e Chievo, 1 a 1 il punteggio quando Calvarese manda tutti negli spogliatoi per l'intervallo. Partono bene i giallorossi che cercano la porta di Sorrentino (6,5) con Dzeko (6) ed El Shaarawy (7), dall'altra parte del campo De Guzman (7) a pochi passi da Szczesny (6) non riesce a gonfiare la rete. Dopo un altro intervento decisivo di Sorrentino su Nainggolan (6), la Roma colpisce anche il palo con Bruno Peres (5,5) su calcio piazzato, e a sorpresa sono gli ospiti a sbloccare la contesa con l'assist di Izco (6,5) per De Guzman che stavolta non sbaglia e realizza la rete dell'1 a 0. Il vantaggio del Chievo dura 9 minuti, nel recupero El Shaarawy, sempre su calcio di punizione, ristabilisce la parità con una traiettoria a scavalcare Sorrentino che questa volta non può fare nulla per evitare il gol.

VOTO ROMA 6 - I giallorossi fanno la fatica ma impiegano praticamente un tempo per trovare il gol dopo tante occasioni create, complice anche Sorrentino che sta facendo più del possibile per tenere blindata la propria porta. MIGLIORE ROMA: EL SHAARAWY 7 - Si procura da solo la punizione che poi trasformerà alla perfezione pareggiando i conti. PEGGIORE ROMA: BRUNO PERES 5,5 - Ok, colpisce il palo, ma sbaglia spesso la misura dei cross e in fase difensiva è un po' troppo distratto.

VOTO CHIEVO 6 - Gli uomini di Maran sanno soffrire e al secondo affondo passano in vantaggio con De Guzman, peccato per il gol preso in pieno recupero. MIGLIORE CHIEVO: DE GUZMAN 7 - Nelle fila del Chievo è lui il protagonista della serata con un gol fatto e uno sbagliato a pochi passi da Szczesny. PEGGIORE CHIEVO: DAINELLI 5,5 - Con il fallo su El Shaarawy, che gli costa anche l'ammonizione, provoca la punizione con la quale la Roma pareggia i conti. (Stefano Belli)