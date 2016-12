PAGELLE SAMPDORIA-UDINESE (0-0): FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA) - Ecco i voti della partita di Sampdoria-Udinese: le pagelle finali della sfida di Marassi. Finisce in parità e senza reti una partita piuttosto deludente tra due formazioni che, pur trovandosi in una situazione di classifica tutto sommato tranquilla, non sono riusciti a creare grandi emozioni e nonostante il forcing dei padroni di casa nel corso della ripresa quando l'Udinese ha deciso di abbassare il baricentro della squadra.

VOTO SAMPDORIA 5,5: Il pubblico di casa, dopo due sconfitte consecutive, si aspettava probabilmente i tre punti da questa sfida che invece è stata un pò deludente visto che i blucerchiati non sono riusciti a creare grosse occasioni da gol anche nella ripresa quando l'Udinese ha abbassato notevolmente il baricentro. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DELLA SAMPDORIA VOTO UDINESE 6: Un punto importante in una trasferta difficile che consente ai friulani di proseguire la striscia positiva delle tre vittorie consecutive. Nella ripresa la squadra di Delneri si è voluta accontentare del punto visto l'atteggiamento molto più remissivo rispetto alla prima frazione di gioco. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DELL'UDINESE VOTO SIGN. GAVILLUCCI (ARBITRO) VOTO 6: Direzione di gara tutto sommato tranquilla per l'arbitro che non ha mai dovuto prendere decisioni complicate nel corso del match che è stato assolutamente corretto.

PAGELLE SAMPDORIA-UDINESE: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco le pagelle del primo tempo di Sampdoria-Udinese con i voti a migliori e peggiori delle due squadre. Marco Giampaolo ha schierato la sua Sampdoria col classico 4-3-1-2 con Puggioni (voto 6) confermato tra i pali al posto dell'infortunato Viviano con Skriniar (voto 6) ed il rientrante Silvestre (voto 6) come coppia di centrali che questa sera sono affiancati da Sala (voto 5.,5) e Regini (voto 6). Torreira (voto 6,5) è confermatissimo in cabina di regia, con Barreto (voto 6) e Linetty (voto 5,5) interni di centrocampo. Il grande ex dell'incontro è Fernandes (voto 5,5) che ha vinto il ballottaggio per il posto di trequartista dietro alla solita coppia di attaccanti Muriel (voto 5,5) e Quagliarella (voto 5) preferito all'ultimo a Schick. Luigi Delneri punta sempre sul suo tradizionale 4-3-3 con Karnezis (voto 6) protetto da una linea a quattro che da destra a sinistra è formata da Faraoni (voto 6) che sostituisce l'indisponibile Widmer, il rientrante Danilo (voto 6), Felipe (voto 6) e Samir (voto 6,5). I tre centrocampisti sono Fofana (voto 5), Hallfredsson (voto s.v.), sostituito dopo solo 12 minuti per un problema di stomaco da Kums (voto 6) e Badu (voto 5,5) che ha vinto il ballottaggio con Jankto. Davanti conferma per il tridente visto contro il Crotone formato dagli imprescendibili Thereau (voto 6,5) e Zapata (voto 6) affiancati anche questa sera da De Paul (voto 5,5).

VOTO SAMPDORIA 5,5: La squadra blucerchiata ha assoluta necessità di ritrovare i tre punti dopo due sconfitte consecutive ma finora è sicuramente mancata soprattutto nella coppia di attaccanti che non stanno assolutamente agevolando il lavoro della formazione di Giampaolo. MIGLIORE SAMPDORIA TORREIRA VOTO 6,5: L'uruguaiano sfurtta al meglio la libertà che i friuliani gli concedono riuscendo a dirigere al meglio la manovra blucerchiata. Spettacolare l'azione personale nata da un suo recupero palla e conclusa con una conclusione che è finita fuori dallo specchio. PEGGIORE SAMPDORIA QUAGLIARELLA VOTO 5: L'esperto attaccante viene preferito ancora una volta a Schick ma uno dei tanti ex della sfida ma delude le attese visto che, quando ha potuto ricevere il pallone nell'area friuliana non è mai riuscito a gestire al meglio le occasioni sprecandole regolarmente.

VOTO UDINESE 6: La squadra di Delneri si sta difendendo alla grande con ordine ed intensità sono riusciti a contenere la voglia di tornare alla vittoria della Sampdoria ed inoltre stanno cercando di sfruttare al meglio gli spazi che i padroni di casa stanno lasciando. MIGLIORE UDINESE THEREAU VOTO 6,5: L'uomo più importante della squadra friuliana anche questa sera non sta deludendo le attese visto che dimostra sempre di poter incidere sull'incontro come quando al 17' ha concluso un magistrale contropiede con un tiro che è finito fuori di non molto. PEGGIORE UDINESE FOFANA VOTO 5: Il centrocampista francese delude le tante attese su di lui visto che si è praticamente fatto notare solamente quando ha perso ingenuamente un pallone che per poco non innescava la rete degli avversari con Muriel. (Marco Guido)