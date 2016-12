PAGELLE TORINO-GENOA (1-0): FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA) - Vediamo le pagelle di Torino-Genoa, con tutti i voti ai giocatori scesi in campo a Marassi per la diciottesima giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico il Torino saluta i propri tifosi prima della pausa ottenendo un successo sul Genoa per 1 a 0. Nel primo tempo i rossoblu di Juric si dimostrano più aggressivi della squadra di Mihajlovic che fatica invece a costruire la manovra, giocando meglio in ripartenza. Tuttavia, i liguri sono poco precisi ed Hart evita il peggio su Simeone al 40' prima dell'intervallo. Nella ripresa la situazione si ribalta ed il Torino si impone da subito tanto da trovare immediatamente il vantaggio al 49' con la rete di Belotti, libero di colpire al centro dell'area avversaria sulla punizione battuta da Ljajic sulla corsia mancina. Il Genoa risente psicologicamente del colpo subito e si disunisce, poco aiutato dai subentrati Pandev, Gakpé ed il classe 2001 Pellegri, permettendo dunque al Torino di amministrare e controllare senza particolari affanni, fino a mancare anzi la rete del raddoppio con il solito Belotti nel recupero al 92'. Altra sconfitta quindi per il Genoa mentre la formazione del presidente Cairo ottiene il secondo successo casalingo consecutivo.

VOTO PARTITA 6 Gara poco emozionante a causa dei tanti errori commessi dai vari giocatori in campo, specialmente in costruzione di manovra ed in fase offensiva. VOTO TORINO 6,5 Ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo confermando la verve realizzativa del proprio talentuoso numero 9 oltre alla voglia di mantenere una posizione alta in classifica. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DEL TORINO VOTO GENOA 5 Tiene in mano il Torino per gran parte del primo tempo ma si auto condanna a causa della mancanza di precisione sotto porta e di convinzione nella ripresa. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DEL GENOA VOTO ARBITRO: Maresca (sezione di Palermo) 5 Gestione di gara da dimenticare con diversi fischi mancati ed altre chiamate poco convincenti.

PAGELLE TORINO-GENOA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco le nostre pagelle del primo tempo di Torino-Genoa, con i voti per i migliori ed i peggiori giocatori scesi in campo finora. Allo Stadio Olimpico le formazioni sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sullo 0 a 0. Nel corso del primo tempo le due squadre si affrontano a viso aperto creando però le occasioni più pericolose in corso d'opera, quando cioè si aprono più spazi. I granata faticano ad orchestrare una manovra prolungata e si affidano agli spunti dei singoli lasciano in difficoltà Belotti. Gli ospiti di Juric invece schiacciano gli avversari per gran parte della frazione ricacciandoli nelle retrovie e sfiorando in particolare la rete con il tiro di prima intenzione di Simeone al 40', parato in angolo da Hart.

VOTO TORINO (PRIMO TEMPO): 5,5 Attacca bene in ripartenza ma solo con i singoli e subisce troppo la squadra ospite. MIGLIORE TORINO (PRIMO TEMPO): ROSSETTINI 6 Copre bene il suo settore di competenza. PEGGIORE TORINO (PRIMO TEMPO): BENASSI 5 Confusionario e falloso, è il più deludente nel mezzo. VOTO GENOA (PRIMO TEMPO): 6,5 Isola bene Belotti e respinge le giocate di Iago Falque mantenendo alto il proprio baricentro e creando diverse occasioni. MIGLIORE GENOA (PRIMO TEMPO): COFIE 6,5 Offre un buon aiuto ai compagni con un tentativo centrale e soprattutto le diverse palle recuperate. PEGGIORE GENOA (PRIMO TEMPO): OCAMPOS 5 Fa visibilmente spazientire il proprio allenatore a causa delle sue giocate. (Alessandro Rinoldi)