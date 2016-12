Palermo-Pescara/ Info streaming video e diretta tv: dirige Massa di Imperia. Probabili formazioni, quote, risultato live (Serie A 18^ giornata oggi)

DIRETTA PALERMO-PESCARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2016 18^ GIORNATA). L'ARBITRO - La sfida salvezza tra Palermo e Pescara del Renzo Barbera sarà diretta dal signor Davide Massa della sezione di Imperia, che sarà coadiuvato dagli assistenti Ranghetti e Gava, dal quarto uomo Vivenzi e dagli addizionali di porta Irrati e Chiffi. Sono 3 i precedenti del Palermo con Massa, con i rosanero che hanno collezionato 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta: l'ultimo match lo scorso 10 settembre, Palermo-Napoli 0-3. La vittoria dei siciliani arrivò invece in un Palermo-Lecce 2-0 della stagione 2011/2012; il pareggio un anno fa in Empoli-Palermo 0-0. Per il Pescara 2 soli precedenti, positivi, con il fischietto ligure: nel 2012/2013 Pescara-Roma 1-1 e Pescara-Parma 2-0. L'addizionale di porta Chiffi ha diretto 4 gare del Pescara, tutte in Serie B, combaciate con 2 pareggi e 2 ko per il Delfino; nessun precedente nei campionati nazionali con il Palermo. Per quanto riguarda Irrati, l'arbitro toscano ha incontrato il Palermo 5 volte in carriera: in quelle occasioni i rosanero hanno raccolto 3 vittorie, 1 pari e 1 solo ko (il 31 ottobre contro il Cagliari, 2-1 in favore dei sardi). Sono invece 8 i precedenti complessivi di Irrati con il Pescara, tra Lega Pro, Serie B e Serie A. Il bilancio per gli abruzzesi è negativo: 3 sconfitte, 3 pareggi e 2 sole vittorie. Piccola curiosità: c'è già un Palermo-Pescara sul curriculum di Irrati: Palermo-Pescara 1-1 della stagione 212/2013. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI PALERMO-PESCARA LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPO REALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

DIRETTA PALERMO-PESCARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2016 18^ GIORNATA). I BOMBER - Palermo e Pescara si sfideranno al Barbera nel turno infrasettimanale di Serie A prima della sosta natalizia, quali saranno i bomber che scenderanno in campo? Tra le file dei padroni di casa ci sarà il solito Nestorovski: il macedone ha segnato sette gol in questo campionato dei quindici totali messi a segno dal Palermo. Una percentuale di realizzazione pari al 46.7%, che coincide con la partecipazione ai gol visto che Nestorovski non ha collezionato alcun assist finora. Passiamo al Pescara, con mister Oddo che si affiderà a Gianluca Caprari, autore di tre gol in questa stagione 2016/2017. L'attaccante ha una percentuale di realizzazione gol pari al 23,1% contando il fatto che il Pescara ha segnato tredici gol in questo campionato, una delle squadre che ha segnato meno finora. Nessun assist per Caprari, la percentuale di realizzazione è pari a quella di partecipazione ai gol quindi al 23.1%.

DIRETTA PALERMO-PESCARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2016 18^ GIORNATA). LE STATISTICHE - Si avvicina Palermo-Pescara, in attesa di questa delicata sfida salvezza andiamo a vedere alcune statistiche relative al campionato di Serie A finora disputato da queste due squadre. I numeri non sono esaltanti a partire da quelli relativi ai gol: per il Palermo sono 15 all’attivo e 34 al passivo, mentre il Pescara ne ha segnati 13 e subiti 32, per cui curiosamente entrambe le squadre hanno una differenza reti di -19, molto negativa. Il Pescara, pur avendo segnato leggermente meno del Palermo, ha a dire il vero calciato di più: 154 tiri complessivi di cui 79 nello specchio delle porte avversarie, mentre i siciliani non vanno oltre i 125 tiri complessivi, 64 in porta. Spulciando fra le varie statistiche ufficiali fornite dalla Lega di Serie A, possiamo notare che le due squadre condividono uno scomodo ultimo posto per il numero degli assist, che sono stati 27 sia per i siciliani sia per gli abruzzesi, anche se il Palermo ne ha trasformati in gol 10 contro gli 8 del Pescara. Infine, gli ospiti corrono un poco di più: in media 107,346 km a partita sommando il dato di tutti gli uomini in campo contro i 106,944 km del Palermo.

DIRETTA PALERMO-PESCARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2016 18^ GIORNATA) - Palermo-Pescara, diretta dall'arbitro Massa, si gioca alle ore 20.45 di stasera, giovedì 22 dicembre, e sarà un crocevia fondamentale nella diciottesima giornata di Serie A 2016-2017. Il turno pre-natalizio vedrà infatti queste due squadre affrontarsi al Barbera in quello che è stato ribattezzato come match da ultima spiaggia per entrambe le compagini. I rosanero arrivano dall'importantissima quanto insperata vittoria a Marassi contro il Genoa, mentre gli abruzzesi dalla pesante sconfitta casalinga contro il Bologna, che ha passeggiato sui resti della squadra di mister Oddo per 3-0, acuendo così una crisi che prosegue da tempo immemore (il Pescara è l'unica squadra che non ha ancora mai vinto al termine dei 90 minuti, se si esclude il successo a tavolino conseguito contro il Sassuolo, partita che gli abruzzesi avevano sul campo perso).

In classifica il Palermo è a quota 9 punti, ed ha agganciato al terzultimo posto il Crotone, anche lui reduce da un ko (2-0 a Udine). Il Pescara invece è ultimo, a quota 8 punti (una vittoria e 5 pareggi, a fronte di 11 sconfitte). Senza i 3 punti conquistati a tavolino, gli abruzzesi sarebbero a 5 punti in classifica a ridosso di Natale. Nonostante ciò la dirigenza continua ad avere fiducia sull'allenatore Oddo, che ha portato la squadra in Serie A dopo gli ultimi play off dello scorso anno.

Eugenio Corini presenta il suo Palermo, vincitore a Marassi contro il Genoa nel posticipo serale della 17^ giornata, con un accorto 3-4-2-1. In porta il giovane Posavec. Linea a 3 difensiva composta da Cionek, Goldaniga e Andelkovic. A centrocampo i rosanero schierano Henrique e Gazzi in posizione centrale, con Rispoli e Aleesami sulle corsie esterne. In posizione di trequartista rimane Diamanti, che assisterà le due punte Quaison e Nestorovski.

Il Pescara risponde con il consueto 4-3-2-1. In porta Oddo si affida a Bizzarri. In difesa Zampano e Biraghi terzini con Gyomber e Campagnaro difensori centrali. A centrocampo agiranno Cristante, Brugman e Memushaj. In posizione di trequartisti ci saranno invece Benali e Manaj, con Caprari unica punta. Anche dalla formazione che il Pescara può schierare si evince come la squadra abruzzese sia profondamente in crisi, visto che calciatori del talento di Cristante, Capari e Manaj non meritano l'ultima posizione in cui stazionano.

Per distacco il miglior calciatore del Palermo è il macedone Nestorovski, che ha segnato 7 gol fin qui in stagione. Un bottino di tutto rispetto, che lo posiziona nei vertici alti della classifica marcatori di Serie A. Tra gli attaccanti del Palermo l'unico ad aver segnato un gol è il connazionale più giovane Trajkovski, che ha timbrato 3 punti pesantissimi nel posticipo di domenica 18 dicembre a Marassi contro il Genoa, con i rossoblu che vincevano 3-2 fino a pochi minuti dal novantesimo. Un autentico capolavoro per Corini.

Nel Pescara l'uomo migliore è l'ex Primavera della Roma Caprari, promesso all'Inter. Il talentuoso attaccante ha firmato per il momento 3 gol, che rappresentano un bottino più che discreto all'interno di una formazione che fatica anche a vincere una sola partita in campionato dopo 17 giornate, a dicembre inoltrato. Un altro attaccante dal sicuro talento ma che ha giocato con il freno a mano tirato è l'albanese Manaj, stella della sua Nazionale ma che ancora fatica a decollare in Serie A, nonostante le tante partite disputate, con Oddo che ha mostrato grande fiducia su di lui.

Quanto al possibile pronostico della partita, diamo la nostra preferenza al Palermo, che può realmente raddrizzare il campionato in due sole partite. La prima, contro il Genoa, è stata vinta (3-4), mentre la seconda, in casa davanti ai propri tifosi, è se vogliamo ancora più semplice, anche perché il Pescara di queste ultime settimane non regala certezze ai suoi sostenitori. Il segno 1 è dato a 2.15, la vittoria esterna del Pescara a 3.40, il pareggio a 3.20 (fonte Bwin).

Palermo-Pescara sarà un'esclusiva Sky, che la trasmetterà in diretta tv su Sky Calcio 6; gara dunque riservata agli abbonati al pacchetto Calcio, ma per gli altri sarà a disposizione la trasmissione Diretta Gol Serie A, che su Sky Super Calcio mostra highlights e gol in tempo reale da tutti i campi. In entrambi i casi la programmazione potrà essere seguita anche in diretta streaming video, grazie all'applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI PALERMO-PESCARA LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPO REALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A