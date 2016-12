RISULTATI LEGA PRO / Livescore in diretta e classifica aggiornata: Reggina e Akragas respirano (girone C, 20^ giornata, 22-23 dicembre 2016)

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA, CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, B, C (20^ GIORNATA, 22-23 DICEMBRE 2016). I PRIMI VERDETTI - Sono arrivati i primi risultati della ventesima giornata del girone C di Lega Pro, naturalmente quelli relativi alle cinque partite del girone C che erano iniziate alle ore 14.30. Pareggio per 1-1 nel derby calabrese fra Cosenza e Catanzaro, colpaccio molto importante dell’Akragas in casa della Vibonese in uno scontro diretto assai delicato in coda alla classifica (0-1) dove c’è da registrare anche un altrettanto importante successo della Reggina ai danni del Fondi con il punteggio di 2-1 in questo turno che apre il girone di ritorno. Tornando più in alto, tre splendidi punti per la Virtus Francavilla che ha vinto per 2-0 contro la Paganese, mentre ai margini della zona playoff abbiamo da registrare l’affermazione del Siracusa per 2-0 nel derby siciliano contro il Messina. Sono nel frattempo già cominciate le due partite delle ore 16.30, cioè i due derby pugliesi Fidelis Andria-Foggia e Lecce-Monopoli. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI LEGA PRO E LA CLASSIFICA DEI GIRONI

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA, CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, B, C (20^ GIORNATA, 22-23 DICEMBRE 2016). IN CAMPO - La Calabria è in crisi nel girone C di Lega Pro, le cui prime cinque partite della ventesima giornata avranno inizio fra pochi minuti: con la sola eccezione del Cosenza (quinta con 29 punti, ma a -8 dalla coppia in terza posizione), le formazioni di questa regione stanno disputando un pessimo campionato e al momento occupano in sincrono l’ultima posizione in classifica con 15 punti. Catanzaro, Vibonese e Reggina: tra queste, la formazione amaranto è quella che ha vinto meno partite (due) e non lo fa dal 9 ottobre quando sorprese la Juve Stabia, da allora cinque pareggi e sei sconfitte. La Vibonese ha la striscia peggiore: tre sconfitte consecutive (come Akragas e Melfi) e quattro nelle ultime cinque, ultima vittoria il 13 novembre sul campo del Monopoli. Sembrava in ripresa il Catanzaro, che il 6 dicembre aveva battuto proprio la Vibonese: poi due pareggi contro Casertana e Fondi, per i giallorossi una sola vittoria nelle ultime undici. I numeri ci dicono che la Vibonese ha il peggior attacco del girone C con appena 9 gol segnati, il Catanzaro il penultimo con 15 (la Reggina ha segnato 17 gol); per quanto riguarda le difese, la Reggina è ultima nel girone con 29 gol incassati preceduta dal Catanzaro con 28 (come l’Akragas), sono invece 25 le reti incassate dalla Vibonese ma il quadro ovviamente è deficitario per tutte.

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA, CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, B, C (20^ GIORNATA, 22-23 DICEMBRE 2016). LA RIVELAZIONE PUGLIESE - Non accenna a fermarsi, in Lega Pro, la favola della Virtus Francavilla: grazie alla vittoria per 3-1 contro il Siracusa, la formazione pugliese allenata da Nicola Calabro si è portata al quarto posto in classifica agganciando il Cosenza, e con un vantaggio di cinque lunghezze sull’undicesima posizione in chiave playoff. Una sola sconfitta (contro la Juve Stabia) nelle ultime dieci partite, con ben sei vittorie e tre pareggi; 13 i gol segnati in questo periodo. La Virtus Francavilla, comunque vada, ha già vinto la palma di rivelazione del campionato; le statistiche ci dicono che Giuseppe Abruzzese e Marian Galdean sono i più presenti con 1710 minuti in campo, seguiti da Riccardo Idda (1620). Il capocannoniere è invece M’Bala Nzola, ventenne francese (di origine angolana) che nei 1141 minuti giocati ha segnato 6 gol. Nell’ultima giornata ha siglato una tripletta Giovanni Abate, mentre mancano all’appello i gol dei due attaccanti che avrebbero dovuto rappresentare il punto di riferimento, vale a dire il trentacinquenne Gianuca De Angelis e Danilo Alessandro: entrambi ne hanno realizzati 2, ma nonostante questo la Virtus Francavilla continua a volare. Potrà addirittura andare a insidiare le prime quattro della classifica?

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA, CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, B, C (20^ GIORNATA, 22-23 DICEMBRE 2016). FUGA A QUATTRO - Nel girone C di Lega Pro il girone di ritorno si apre con una situazione nettamente definita: ci sono quattro squadre in fuga e, salvo rientri a sorpresa, sono queste le formazioni che si giocheranno la promozione diretta in Serie B. Matera, Lecce, Juve Stabia e Foggia: le quattro big sono riuscite subito a staccarsi dal resto del gruppo e, come da pronostici, stanno dominando la stagione. Tutte e quattro sono state già in testa al girone; al momento il distacco tra la coppia Juve Stabia-Foggia e quella formata da Cosenza e Virtus Francavilla è di otto punti, in virtù della sconfitta dei calabresi nello scorso fine settimana. Di queste quattro il Matera è la squadra che segna di più, anche per distacco (44 gol, Lecce e Juve Stabia ne hanno 33); le difese sono praticamente identiche, il Lecce (16) ha incassato una rete in meno delle altre tre ma nel girone la migliore retroguardia è la Fidelis Andria, che ha incassato 15 gol e rispetto all’anno scorso si sta confermando. Diamo anche uno sguardo alle sfide dirette andate in scena finora: il Matera ha vinto 3-0 a Lecce e pareggiato in casa contro Foggia (1-1) e Juve Stabia (2-2). Il Lecce ha fatto 0-0 al Via del Mare contro il Foggia e vinto in casa della Juve Stabia in rimonta (2-3), infine le Vespe hanno nettamente battuto il Foggia (4-1) nel loro stadio.

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA, CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, B, C (20^ GIORNATA, 22-23 DICEMBRE 2016) - Per il momento il campionato di Lega Pro 2016-2017 non conosce soste: si gioca tra giovedì 22 e venerdì 23 dicembre la ventesima giornata, ma il campionato vivrà un altro turno prima di salutare l’anno solare. Siamo alla prima giornata di ritorno, e quindi un bilancio si può tracciare; andiamo però a vedere quali sono le partite che ci attendono in questa due giorni.

Risultati girone C: alle ore 14:30 Cosenza-Catanzaro, Reggina-Fondi, Siracusa-Messina, Vibonese-Akragas e Virtus Francavilla-Paganese. Alle ore 16:30 avremo Fidelis Andria-Foggia, Lecce-Monopoli, alle ore 18:30 Casertana-Melfi e Juve Stabia-Catania, alle ore 20:45 si chiude con Matera-Taranto. C’è una coppia in testa alla classifica, quella formata da Matera e Lecce: i lucani a questo punto sognano il colpo grosso e la promozione diretta, mentre è un periodo di stanca per la Juve Stabia che, reduce da due pareggi consecutivi, si è fatta riprendere da un Foggia che non va mai dato per finito e che potrebbe tornare a fare la voce grossa. Le Vespe ospitano un Catania che si è pienamente portato in zona playoff, insieme alla Virtus Francavilla che continua a sorprendere; in fondo è caduta libera per Reggina e Vibonese, le due calabresi.

Risultati girone A, venerdì 23 dicembre, si parte alle ore 14:30 con Como-Arezzo, Olbia-Renate, Pistoiese-Lupa Roma e Racing Roma-Livorno; avremo alle ore 16:30 Carrarese-Giana Erminio, Cremonese-Viterbese e Piacenza-Lucchese, alle ore 20:30 Alessandria-Pro Piacenza, Siena-Pontedera e Tuttocuoio-Prato. L’Alessandria ha chiuso il girone di andata da imbattuta, anche se l’ultimo pareggio ha fatto riavvicinare la Cremonese; si fa per dire visto che i grigiorossi restano comunque a -8, e ora devono anche scrollarsi di dosso il Livorno che si è rifatto sotto con tre vittorie nelle ultime quattro.

Il Renate è sorprendentemente quinto in classifica, mentre è calata la Giana Erminio tornata però a vincere; come la Viterbese, che deve riconquistare il posto nelle prime dieci. Più sotto, tre sconfitte consecutive per la Racing Roma superata anche dal Prato; sta provando a muovere la classifica la Pro Piacenza reduce da due pareggi.

Risultati girone B: alle ore 14:30 con Fano-Sudtirol, Gubbio-Pordenone, Maceratese-AlbinoLeffe, Padova-Sambenedettese e Teramo-Lumezzane; alle ore 16:30 è prevista Forlì-Venezia mentre alle ore 18:30 ci saranno Feralpisalò-Santarcangelo, Mantova-Ancona, Parma-Modena e Reggiana-Bassano. Continua a esserci una grande altalena di emozioni: Venezia e Pordenone si confermano prima e seconda ma hanno pareggiato, la Reggiana sconfitta nel derby non ne ha approfittato e ha consentito al Padova e al Parma di recuperare altro terreno. Questel e prime cinque, perchè sotto hanno calato il ritmo le neopromosse Sambenedettese e Gubbio e inoltre il Bassano e la Feralpisalò non sanno più vincere. In coda il Mantova è tornato ultimo, insieme al Fano; vittoria preziosissima per il Modena che però ora dovrà dimostrare di poter aprire una striscia nella sentita e difficile partita contro il Parma.