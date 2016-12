Risultati Serie A / Diretta gol livescore e classifica aggiornata: le sfide più attese di oggi (22 dicembre 2016, 18^ giornata)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (18^ GIORNATA, OGGI 22 DICEMBRE 2016). LA SFIDA STORICA - Uno dei risultati più attesi della diciottesima giornata di Serie A sarà certamente quello di Torino-Genoa, una delle partite più ricche di fascino e tradizione nel calcio italiano. Basterebbe dire che granata e rossoblù assommano 16 scudetti (nove per il Genoa e sette per il Torino) per capire il blasone della sfida. I liguri sono stati la squadra più vincente della prima fase della storia del calcio in Italia, quella precedente al girone unico, mentre la leggenda del Grande Torino è ancora viva nel cuore di tanti, anche se dopo Superga le soddisfazioni per i granata sono state decisamente minori. Oggi il Torino deve provare a ripartire dopo tre sconfitte consecutive che hanno decisamente ridimensionato le ambizioni europee della squadra di Sinisa Mihajlovic, mentre il Genoa con una vittoria supererebbe proprio gli avversari di stasera, ma in questo campionato sta facendo molta fatica in classifica. LE PARTITE RINVIATE - Il programma della diciottesima giornata di Serie A vede due partite rinviate al prossimo 8 febbraio 2017. Si tratta di Crotone-Juventus e Bologna-Milan, che non si disputano in questo turno pre-natalizio a causa della Supercoppa Italiana, collocata al 23 dicembre in un calendario sempre più intasato. La conseguenza è che non si giocano due partite importanti di questa giornata. Per il Crotone sarebbe stato un bel regalo di Natale giocare contro i bianconeri proprio sotto le feste nella prima stagione nel massimo campionato, mentre la Juventus (pur già campione d’inverno) potrebbe vedersi avvicinare le rivali questa sera. Il Milan invece non può spezzare la mini serie negativa (una sconfitta e un pareggio) che ha fatto uscire i rossoneri dalle prime tre posizioni della classifica, mentre il Bologna non potrà dare continuità alla vittoria ottenuta domenica a Pescara, la prima in trasferta in questo campionato. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (18^ GIORNATA, OGGI 22 DICEMBRE 2016). PER LA SALVEZZA - Tra i risultati più attesi della diciottesima giornata di Serie A ci sarà sicuramente anche quello di Palermo-Pescara, scontro delicatissimo in ottica salvezza fra due delle ultime tre squadre della classifica. La buona notizia per siciliani e abruzzesi è che l’Empoli ha perso nell’anticipo di martedì sera in casa dell’Atalanta, dunque c’è l’occasione concreta di avvicinare la squadra che attualmente occupa il quartultimo posto che al termine del campionato sarà l’ultimo utile per salvarsi. Vincere porterebbe il Palermo a due lunghezze dai toscani, il Pescara invece salirebbe a -3. Ci saranno però due tabù da sfatare per centrare la vittoria: il Palermo finora ha fatto punti solamente in trasferta, mentre in casa ha clamorosamente otto sconfitte in altrettante partite; il Pescara invece non ha ancora vinto nemmeno una partita sul campo, cioè se si esclude il successo a tavolino contro il Sassuolo. Oggi per entrambe c’è un’occasione d’oro per passare un Natale più sereno, ma guai a chi dovesse fallirla…

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (18^ GIORNATA, OGGI 22 DICEMBRE 2016). IL BIG MATCH - Fra le partite in programma oggi per la diciottesima giornata di Serie A spicca certamente Fiorentina-Napoli, il cui risultato avrà effetti importanti sulla parte alta della classifica. Incontro delicatissimo per la Fiorentina, che sta vivendo un dicembre difficile e avrebbe presumibilmente gradito un avversario più morbido per chiudere il 2016 con una vittoria che calmerebbe gli animi e non farebbe perdere terreno dalla lotta per le Coppe europee della prossima stagione. Vincere dunque è quasi obbligatorio per i viola di Paulo Sousa, ma non sarà per niente facile farlo contro il lanciatissimo Napoli di Maurizio Sarri, che di contro sta vivendo un dicembre da favola, con tre vittorie in altrettante partite nelle quali ha segnato la bellezza di 13 gol e vuole arrivare a Natale infilando un altro successo, anche se non sarà facile riuscirci su un campo difficile come il Franchi. Se però arrivasse una vittoria, il Napoli potrebbe davvero candidarsi ad anti-Juventus per lo scudetto.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (18^ GIORNATA, 21 DICEMBRE 2016). IL PUNTO SUGLI ANTICIPI. I due anticipi dell’ultimo turno del 2016 del campionato di serie A vedevano impegnati l’Atalanta in casa contro l’Empoli, e l’Inter, sempre in casa contro la Lazio, I due match si sono chiusi con il successo dei bergamaschi in rimonta per 2 - 1 e con quello dell’Inter che ha fatto fuori la Lazio per 3 – 0 con un secondo tempo imperiale. ATALANTA EMPOLI (RISULTATO FINALE 2-1). A Bergamo la decisione è arrivata proprio nei minuti di recupero con la rete di D’Alessandro che ha capovolto il risultato dopo le reti del georgiano Mchedlidze per l’Empoli, arrivato a quota tre reti in due gare, ed il pareggio ottenuto da Kessiè, subentrato all’inizio del secondo tempo. Gli atalantini hanno rischiato di essere beffati dalla formazione di Martusciello sbagliando troppo sotto porta, sia prima del vantaggio dell’Empoli che dopo ma alla fine sono riusciti nell’obiettivo di tornare alla vittoria, e chiudono il 2016 con 32 punti in classifica e speranze concrete di poter entrare nel gruppo delle squadre per l’Europa League. Ad inizio gara alcuni cambiamenti nelle due formazioni, con Martusciello che deve rinunciare a Saponara, vittima di un attacco influenzale nella mattinata, mentre Gasperini si tiene in panchina per scelta tecnica sia Caldara che Kessiè. Nell’Empoli al posto di Saponara entra Buchel, mentre nell’Atalanta Freuler entra a far parte del centrocampo e la linea difensiva è composta da Toloi, Masiello e Zukanovic. Il primo tempo è quasi un monologo nerazzurro, ma la porta di Skorupski rimane imbattuta, con i tiri della formazione di Gasperini sempre fuori bersaglio e nessuna pericolosità sui 7 corner battuti. Dopo sei minuti della ripresa Mchedlidze mette in rete deviando il pallone su una punizione battuta da Croce e gela lo stadio di Bergamo. L’Atalanta reagisce con forza e mette sotto assedio la porta del portiere polacco dell’ìEmpoli, prima con Gagliardini, poi con Petagna. Alla mezzora del secondo tempo è Kessiè a trovare l’angolo giusto per segnare il pareggio, poi l’Atalanta prosegue nel suo sforzo offensivo trovando una traversa, con lo stesso Kessiè, e due tiri fuori bersaglio di Gagliardini. La rete di D’Alessandro, in mischia, arriva solo al quarto minuto di recupero e fa felici i tifosi nerazzurri con Gasperini che torna a conquistare i tre punti.

INTER LAZIO (RISULTATO FINALE 3-0). A San Siro l’Inter domina e vince contro la Lazio, con Pioli che si prende la sua "vendetta" sportiva contro la sua ex squadra. Il primo tempo termina sullo 0 – 0 nonostante diverse occasioni da rete da entrambe le parti, Immobile e Felipe Anderson per la Lazio, Candreva e Banega per l’Inter. La gara si sblocca dopo 9 minuti del secondo tempo con la rete di Banega che fa tutto da solo, prima strappando la palla dai piedi di Milinkovic Savic, poi battendo Marchetti da fuori area, con il portiere laziale che può solo sfiorare il tiro del nerazzurro. Passano solo due minuti e l’Inter raddoppia con il suo cannoniere, Icardi; il centravanti argentino gira il pallone in rete di testa sfruttando un bel cross effettuato dalla destra da D’Ambrosio. Il raddoppio dei nerazzurri gela la Lazio che si smarrisce e non riesce più ad attaccare, mentre l’Inter fa tris quando il cronometro segna il 20esimo della ripresa, ancora con Icardi, che questa volta segna di piede, sempre su un cross, che questa volta viene calciato da Banega su punizione. L’Inter potrebbe anche fare poker ma trova invece la traversa della porta laziale, ancora su un tiro di Icardi. Nel finale Pioli da spazio anche a Gabigol per una manciata di minuti ed il brasiliano si rende pericoloso al 1° dei tre di recupero concessi dall’arbitro ma non riesce a mettere in rete. Con questo successo l’Inter rientra pienamente in corsa per la zona Uefa, portandosi a soli 4 punti dalla Lazio.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (18^ GIORNATA, 21 DICEMBRE 2016). PIOLI SI REGALA UN GRANDE NATALE - L'Inter batte la Lazio 3-0 e chiude alla grande il suo 2016: terza vittoria consecutiva per i nerazzurri, come non succedeva dalla serie Pescara-Juventus-Empoli nell'era Frank De Boer. I nerazzurri sono settimi in classifica, ma ora a-2 dall'Atalanta; una vittoria netta che dà fiducia a tutto l'ambiente e conferma il buon lavoro di Stefano Pioli, che con la vittoria alla sua ex ha raccolto 13 punti nelle sei partite da allenatore dell'Inter. Mauro Icardi sale a quota 14 gol ed è capocannoniere solitario; torna al gol anche Ever Banega che si prende la prima ovazione della stagione. Dall'altra parte c'è un netto passo indietro da parte della Lazio: i biancocelesti confermano le loro difficoltà nel fare la partita quando vanno sotto nel punteggio e, dopo un primo tempo nel quale avrebbero meritato forse qualcosa in più, crollano alla prima difficoltà e rischiano l'imbarcata (incrocio dei pali di Icardi e rimpallo Marchetti-Candreva con palla che esce di poco). Le due squadre vanno in vacanza: le ritroveremo a inizio gennaio nella diciannovesima giornata di Serie A, ultima del girone di andata.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (18^ GIORNATA, 21 DICEMBRE 2016). PARI A SAN SIRO - Si gioca stasera il secondo anticipo della diciottesima giornata di Serie A allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, Inter-Lazio. I primi trenta minuti della gara sono stati piuttosto noiosi, con poche emozioni e tante situazioni piuttosto complicate da gestire. Le due squadre stanno limitando i danni con più paura di prenderle che voglia di darle. E' così che ci troviamo di fronte a due squadre che al momento non hanno regalato moltissime emozioni. Di certo è andata leggermente meglio la Lazio che è sembrata più propositiva e con la determinazione giusta soprattutto quando riparte. Staremo a vedere come andrà a finire questa partita che è molto importante per la zona altissima della classifica. La Lazio vuole mantenere infatti il terzo posto mentre l'Inter cerca di riagganciare la zona salvezza anche se al momento non sembra una questione facile da risolvere. Sicuramente però Stefano Pioli dovrà fare qualcosa nella ripresa per provare a far reagire i suoi.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (18^ GIORNATA, 21 DICEMBRE 2016). OGGI INTER LAZIO: PIOLI DOPPIA DE BOER - Siamo sempre più vicini al calcio d’inizio di Inter-Lazio. E’ un momento positivo per i nerazzurri che con Stefano Pioli sembrano aver cambiato passo: sono cinque le partite allenate dal tecnico emiliano che ha raccolto 10 punti, perdendo soltanto una volta (a Napoli) e battendo Fiorentina, Genoa e Sassuolo. L’esordio era arrivato nel derby, con il 2-2 contro il Milan; abbiamo già scritto a suo tempo di come la prima in una stracittadina fosse toccata anche a Roberto Mancini, quando aveva fatto ritorno sulla panchina dell’Inter. La media punti di Pioli dunque è di due esatti a gara; decisamente meglio di quanto avesse fatto Frank De Boer, che in 11 gare aveva ottenuto 14 punti con una media dunque di 1,27. L’olandese però ha ancora il record di vittorie consecutive in questa stagione: tre, impreziosite da quella in rimonta sulla Juventus (le altre erano arrivate contro Pescara ed Empoli, entrambe in trasferta). Non può essere contato Stefano Vecchi, che sarebbe il migliore di tutti: per l’attuale allenatore della Primavera tre punti a partita, ma in un singolo episodio: quello contro il Crotone (3-0) in cui ha traghettato l’Inter da un tecnico all’altro (pochi giorni prima aveva però perso a Southampton in Europa League).

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (18^ GIORNATA, 21 DICEMBRE 2016). OGGI INTER LAZIO: CORSA ALL'EUROPA NELLA NOTTE DI SAN SIRO - Inter-Lazio di questa sera è anche una corsa per l’Europa: il blasone delle due squadre in campo a San Siro impone ovviamente che il traguardo sia sempre arrivare a giocare le coppe europee, ma il discorso diventa ancora più concreto se si guarda la classifica attuale. Lo abbiamo già detto: l’Inter è settima con 27 punti mentre la Lazio occupa, insieme al Napoli, il terzo posto con 34 punti e rispetto ai partenopei ha un pareggio nell’unica sfida diretta giocata e una differenza reti peggiore (stesso numero di gol subiti ma cinque in meno realizzati). Comunque vada, questa sera l’Inter non potrà migliorare la sua posizione: l’Atalanta, con la vittoria di ieri sull’Empoli, si è portata a +5 sui nerazzurri e anche per questo Stefano Pioli, che ha affermato con decisione di credere al terzo posto, ha bisogno di vincere per non staccarsi troppo ed evitare, domani sera, di aver perso altro terreno in classifica. Viceversa la Lazio potrebbe regalarsi almeno una serata da seconda della classe, staccando temporaneamente il Napoli e superando la Roma (le due squadre ovviamente sono impegnate giovedì sera). Punti pesanti in palio dunque; l’Inter sembrava tagliata fuori dal discorso ma le tre vittorie nelle ultime quattro partite l’hanno ampiamente rimessa in corsa.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (18^ GIORNATA, 21 DICEMBRE 2016). OGGI INTER LAZIO: IL CLASSICO DI NATALE - Stasera conosceremo il risultato di Inter-Lazio, secondo anticipo della giornata di Serie A: sulla sfida fra nerazzurri e biancocelesti va segnalato un fatto davvero curioso, cioè che queste due squadre si affrontano per il terzo anno consecutivo nell’ultimo turno di campionato prima di Natale e curiosamente sempre a San Siro. Dodici mesi fa l’Inter di Roberto Mancini ci arrivava da capolista, ma la sconfitta per 1-2 segnò la prima frenata di una stagione che da quel momento in poi avrebbe riservato ben poche soddisfazioni. Fa impressione ripensandoci oggi, ma sulla panchina della Lazio c’era Stefano Pioli ed entrambi i gol dei capitolini furono segnati da Antonio Candreva (per l’Inter gol di Mauro Icardi). Altri dodici mesi più indietro, il 21 dicembre 2014 ecco il pareggio per 2-2 con i gol di Mateo Kovacic e Rodrigo Palacio per i nerazzurri e la doppietta di Felipe Anderson per la Lazio. Oggi ci sarà il tris, ma se tutto questo non bastasse, possiamo notare che tornando indietro di un’altra stagione, nel 2013-2014 Lazio-Inter (all’Olimpico) si giocò all’Epifania - 1-0 con gol di Miroslav Klose - e fu dunque la prima partita dopo la sosta, ed inoltre non bisogna tornare molto indietro nel tempo per trovare ancora una volta Inter-Lazio subito prima di Natale a San Siro. Era il 20 dicembre 2009 e i nerazzurri vinsero per 1-0 con gol di Samuel Eto’o, unico successo dell’Inter in queste sfide.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (18^ GIORNATA, 20-21-22 DICEMBRE 2016). LA DEA VINCE IN RIMONTA - Finisce 2-1 in favore dell’Atalanta la partita dell’Atleti Azzurri d’Italia: la Dea torna a vincere dopo aver ottenuto un punto nelle ultime tre partite e si rilancia in classifica. Vittoria meritatissima quella contro l’Empoli: arriva soltanto al 94’ con un’azione impostata da Kessie (che ha cambiato il volto della partita), cross basso da sinistra, mischia con Skorupski che esce a valanga su Gagliardini ma viene punito dal tap-in vincente di Marco D’Alessandro. In precedenza era stato Franck Kessie, entrato all’inizio del secondo tempo, a trovare il destro che aveva battuto Skorupski; l’Atalanta si prende tre punti che per quanto mostrato in campo sono il risultato più giusto qui a Bergamo, l’Empoli viene clamorosamente beffato ma nel secondo tempo la squadra di Giovanni Martusciello ha abbassato decisamente il suo baricentro restando in balia della formazione di Gian Piero Gasperini, che chiude dunque il 2016 in salita, tornando a un solo punto dal Milan, e con tanti desideri da mettere sotto l’albero di Natale. L’Empoli resta a quota 14 punti in classifica, e giovedì potrebbe vedere ridotto il suo margine sulla terzultima posizione.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (18^ GIORNATA, 20-21-22 DICEMBRE 2016) – La Serie A 2016-2017 va in vacanza: prima del Natale c’è giusto tempo per un’ultima giornata, la diciottesima, che sarà appunto la chiusura del 2016. Si tornerà in campo soltanto a inizio gennaio; andiamo quindi a scoprire quali sono le partite che ci attendono in questa emozionante tre giorni. Si parte infatti martedì 20 dicembre con Atalanta-Empoli; si gioca alle ore 20:45 che sarà anche l’orario per tutte le altre partite. Mercoledì avremo l’altro anticipo Inter-Lazio, mentre giovedì le sfide in programma saranno Cagliari-Sassuolo, Fiorentina-Napoli, Palermo-Pescara, Roma-Chievo, Sampdoria-Udinese e Torino-Genoa. Nel diciottesimo turno sono in calendario anche Bologna-Milan e Crotone-Juventus; come noto però bianconeri e rossoneri giocheranno venerdì la Supercoppa Italiana e dunque queste due partite sono state rinviate al prossimo 8 febbraio.

Turno comunque molto interessante: la Roma sconfitta nel big match è ora distante 7 punti dalla vetta, e proverà a rilanciarsi all'Olimpico contro un Chievo che dopo la vittoria contro la Sampdoria ha un passo anche migliore di quello della scorsa stagione, e che dovrebbe aver già messo le mani sull'ennesima salvezza. Un obiettivo che sarà centrale soprattutto nella sfida del Renzo Barbera: il Palermo ha clamorosamente rimontato il Genoa ottenendo una vittoria di vitale importanza, e ha scavalcato proprio il Pescara che ora occupa l'ultima posizione in classifica ed è la squadra che attraversa il momento più difficile.

Punti pesanti li cerca anche l’Empoli - dopo la vittoria sul Cagliari - sul campo di un’Atalanta che si è certamente presa la copertina nella prima parte di stagione ma che ora non trova la vittoria da tre giornate; Inter-Lazio è sempre una grande classica e vale una posizione in Europa con i nerazzurri che stanno provando la rimonta, anche tra Torino e Genoa l’aspirazione a lungo termine non può che essere quella di guardare ai primi cinque posti visto che per il momento le cose sono andate decisamente bene (ma i granata sono in flessione e il Grifone arriva da una pesantissima sconfitta interna contro il Palermo, da 3-1 a 3-4).

Il clou della giornata però è Fiorentina-Napoli: due formazioni che sono partite con ambizioni di primi tre posti, e con i partenopei che avrebbero voluto fare quel passo in più verso lo scudetto. Al momento nessuna delle due è in linea con il suo obiettivo ma sia i viola che i partenopei sembrano essere in crescita, e dunque possono ragionevolmente aspirare a un 2017 sugli scudi per raggiungere ciò che le società si erano prefissate. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA