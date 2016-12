Sampdoria-Udinese / Info streaming video e diretta tv: l'arbitro è Gavillucci. Probabili formazioni, quote, risultato live (Serie A 18^ giornata oggi)

DIRETTA SAMPDORIA-UDINESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2016 18^ GIORNATA). L'ARBITRO - La gara del Ferraris tra Sampdoria e Udinese sarà diretta dal signor Claudio Gavillucci della sezione di Latina, coadiuvato dagli assistenti Tasso e Di Vuolo, dal quarto uomo Di Iorio e dagli addizionali di porta Rizzoli e Mainardi. Gavillucci ha arbitrato la Sampdoria in tre gare, coincise con un pareggio e due sconfitte: l'ultima risale allo scorso 26 settembre, Cagliari-Sampdoria 2-1, mentre l'altra è Juventus-Sampdoria 5-0 della passata stagione. Sono invece quattro i precedenti dell'Udinese con il fischietto laziale: 1 vittoria, 2 pari e 1 ko per i friuliani (appena due mesi fa in Juventus-Udinese terminata 2-1 per i padroni di casa). Tra gli altri nomi che compongono il sestetto arbitrale vale la pena soffermarci su Nicola Rizzoli della sezione di Bologna. Sono 27 i precedenti complessivi della Sampdoria con Rizzoli, suddivisi in 10 vittorie, 8 pareggi e 9 ko; 13 quelli dell'Udinese, con 6 successi friulani, 2 pari e 5 sconfitte. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI SAMPDORIA-UDINESE LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPO REALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

I BOMBER - Sampdoria ed Udinese scendono in campo tra poche ore a Marassi, quali saranno i bomber che scenderanno in campo a Marassi? Mister Giampaolo non può non affidarsi a Luis Muriel, attaccante colombiano che ha iniziato bene la stagione con i suoi sei gol anche se ora sembra essere un po' in difficoltà. La Sampdoria infatti in questa stagione ha segnato ventuno gol quindi la percentuale di realizzazione di Muriel è del 28.6%. Il colombiano ha collezionato anche cinque assist con la maglia blucerchiata, per una percentuale di partecipazione ai gol del 52.4%. In casa bianconera invece ci sarà Thereau, attaccante francese che ha segnato già otto gol in campionato con la maglia dell'Udinese sui ventiquattro gol in totale siglati dalla squadra allenata da Delneri. La sua percentuale di realizzazione è pari al 33.3%, Thereau ha collezionato anche due assist che lo rendono il più prolifico in casa bianconera, con una percentuale di partecipazione ai gol pari al 41.7%.

LE STATISTICHE - In attesa del fischio d'inizio di Sampdoria-Udinese, andiamo a vedere alcune statistiche relative al campionato di Serie A finora disputato da queste due squadre. L'Udinese ha segnato leggermente di più, 24 gol contro i 21 della Sampdoria, mentre i gol subiti sono stati 24 per entrambe le compagini. Di conseguenza la differenza reti è in perfetto equilibrio per i bianconeri friulani mentre è negativa (-3) per i blucerchiati. La Sampdoria, pur avendo segnato leggermente meno dell'Udinese, ha a dire il vero calciato di più: 202 tiri complessivi di cui 101 nello specchio delle porte avversarie, mentre i friulani non vanno oltre i 150 tiri complessivi, 80 in porta. Spulciando fra le varie statistiche ufficiali fornite dalla Lega di Serie A, possiamo notare che la Sampdoria è avanti sia per il numero di assist (58-37) sia per quello dei cross utili (112-78). Tuttavia l'Udinese corre decisamente di più rispetto ai blucerchiati: in media 108,365 km a partita sommando il dato di tutti gli uomini in campo contro i 103,666 km della Sampdoria, che per questo dato occupa il ventesimo e ultimo posto.

Sampdoria-Udinese, diretta dall'arbitro Gavillucci, si gioca alle ore 20.45 di stasera, giovedì 22 dicembre per la diciottesima giornata di Serie A 2016-2017. La Sampdoria è reduce dalla sconfitta di Verona contro il Chievo, con i gialloblu che si sono congedati al meglio davanti al pubblico con un bel 2-1. La situazione in classifica per i blucerchiati non è delle più rosee, visto che 22 punti di certo non sono il bottino che, dopo 17 giornate, la presidenza si aspettava dal tecnico Giampaolo, dunque è importante salutare bene l'anno solare nell'ultimo match casalingo allo stadio Luigi Ferraris di Marassi.

L'Udinese invece è reduce dall'ennesima vittoria di questo dicembre, stavolta in casa contro il Crotone, battuto 2-0 senza particolari affanni da parte degli uomini di Luigi Delneri, che in classifica adesso sono undicesimi, a quota 24 punti, un risultato insperato calcolando la partenza shock (pur con vittoria esterna a San Siro contro il Milan) sotto la guida dell'allenatore Giuseppe Iachini. Il rendimento però è molto migliorato sotto l’attuale allenatore e una tranquilla salvezza appare ormai a portata di mano, anche grazie alle ultime due vittorie consecutive.

La Sampdoria si presenta all'ultima sfida dell'anno solare 2016 contro l'Udinese con il modulo 4-3-1-2, tanto caro al tecnico Giampaolo, che lo utilizzò con successo nella sua ultima parentesi all'Empoli ma anche a Cagliari, quando si rese protagonista di un campionato ben al di sopra delle aspettative (poi 'imitato' da Ballardini prima e Allegri poi). Puggioni in porta. Linea a 4 di difesa composta da Sala, Palombo, Skriniar e Regini. A centrocampo invece figurano Barreto, Torreira e Praet, che copriranno le spalle all'ex interista Ricky Alvarez, chiamato ad innescare le due punte Quagliarella-Muriel.

L'Udinese risponde con il 4-3-3. Delneri in avanti si affida al tridente De Paul, Therau e Zapata. A centrocampo spazio al talento di Kums, Fofana e all'esperienza di Halfredsson. In difesa Karnezis coprirà il ruolo di portiere, guidando la difesa a 4 costituita da Widmer, Felipe, Danilo e Samir. Ancora indisponibili, tra le file dell'Udinese, Ewandro e Penaranda.

Fin qui Luis Muriel, grande ex della partita, si è dimostrato il centravanti più prolifico su cui Giampaolo può contare all'interno della sua rosa. L'attaccante colombiano infatti è andato a segno già in 6 occasioni. Fortunatamente però l'attacco della Samp ha beneficiato dei gol di Quagliarella e del giovane Schick, che insieme hanno totalizzato 8 gol. A centrocampo spiccano le 3 reti di Bruno Fernandes e i due gol di Barreto. Sempre nel reparto offensivo occorre segnalare un attaccante come Budimir, acquistato in estate dal Crotone, ma che ancora non ha trovato la via della rete.

Tra le fila dell'Udinese, spiccano gli 8 gol del francese Thereau, di gran lunga il migliore del reparto offensivo dei friuliani, che possono però contare anche sui 5 gol del colombiano Zapata ed i 3 del 21 enne Perica. Attenzione però perché a centrocampo figura il talentuoso francese Fofana, che ha già realizzato 4 reti in questo inizio di stagione, diventanto uno dei migliori talenti che la Serie A, insieme a Locatelli del Milan, ha proposto nelle prime 17 giornate di campionato.

Tra Sampdoria e Udinese dovrebbe essere una gara equilibrata. Non dovrebbero esserci nemmeno tanti gol. Per questo siamo prudenti e optiamo per il segno X e l'under 2,5. Su Bwin le quote del match sono le seguenti: segno 1 (2.10), segno X (3.30), segno 2 (3.40). Sampdoria-Udinese sarà un'esclusiva Sky, che la trasmetterà in diretta tv su Sky Calcio 5; gara dunque riservata agli abbonati al pacchetto Calcio, ma per gli altri sarà a disposizione la trasmissione Diretta Gol Serie A, che su Sky Super Calcio mostra highlights e gol in tempo reale da tutti i campi. In entrambi i casi la programmazione potrà essere seguita anche in diretta streaming video, grazie all'applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.