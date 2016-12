Torino-Genoa / Info streaming video e diretta tv: l'arbitro è Maresca, probabili formazioni, quote, risultato live (Serie A 18^ giornata, oggi)

DIRETTA TORINO-GENOA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2016 18^ GIORNATA). L'ARBITRO - La partita Torino-Genoa sarà diretta dal signor Fabio Maresca della sezione di Napoli, che sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Pegorin, dal quarto uomo Lo Cicero e dagli addizionali di porta Di Bello e Di Paolo. Maresca, classe '81, ha accumulato 13 gettoni in Serie A. Sono 3 i precedenti complessivi del Genoa con il fischietto napoletano, coincisi con un pareggio e una vittoria (lo scorso 2 ottobre Bologna-Genoa 0-1) in Serie A e un successo ai supplementari in Coppa Italia (Genoa-Perugia 4-3). Nessun incrocio, invece, tra Maresca e il Torino. Vale spendere qualche parola sull'esperto Marco Di Bello, che a Torino sarà assistente di porta. I granata vantano 4 precedenti con Di Bello, nei quali è arrivata una sconfitta e tre vittorie, tra cui il derby contro la Juventus della scorsa stagione. Per il Genoa pessimo bilancio con l'arbitro emiliano: quattro sconfitte e una sola vittoria nei cinque precedenti. L'ultimo ko risale allo scorso 20 novembre in Lazio-Genoa terminato 3-1 in favore dei biancocelesti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI TORINO-GENOA LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPO REALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

Il Torino ospiterà il Genoa per la diciottesima giornata di Serie A, una bella sfida anche a livello di bomber. Partiamo dai padroni di casa, con mister Mihajlovic che punterà sicuramente su Andrea Belotti: l'attaccante ha segnato nell'ultima partita contro il Napoli ed è a quota dodici gol in campionato, al primo posto della classifica marcatori. I gol segnati dai granata finora sono stati trentacinque, una percentuale di realizzazione per Belotti pari al 34.3%, che con i quattro assist si alza se parliamo della partecipazione ai gol fino al 45.7%. Tra le file del Genoa in attacco ci sarà Simeone, autore di sei gol in questa stagione 2016/2017: il bomber rossoblù ha una percentuale di realizzazione pari al 28.6% visto che la sua squadra ha segnato in totale ventuno gol in campionato. Un assist per il figlio del Cholo, con la percentuale di partecipazione ai gol che arriva fino al 33.3% in questa prima parte di stagione.

Si avvicina Torino-Genoa, in attesa del fischio d'inizio vediamo alcune statistiche relative al campionato di Serie A finora disputato da queste due squadre. Il Torino ha segnato ma ha anche subito più gol rispetto al Genoa: 35 gol all'attivo e 27 al passivo per i granata, 21 sia all'attivo sia al passivo per i rossoblù, per cui la differenza reti del Torino è senza dubbio migliore (+8) rispetto a quella del Genoa, che è in perfetto equilibrio. Il Torino comprensibilmente ha tirato di più, ma non c'è una grande differenza: 191 tiri complessivi di cui 97 nello specchio delle porte avversarie per gli uomini di Sinisa Mihajlovic, mentre quelli di Ivan Juric non vanno oltre i 180 tiri complessivi, 88 in porta. Spulciando fra le varie statistiche ufficiali fornite dalla Lega di Serie A, possiamo notare un sostanziale equilibrio per il numero di assist (50-48 Genoa), mentre per i cross utili i liguri si fanno preferire in modo netto (130-86). Il Torino in compenso corre di più: in media 105,342 km a partita sommando il dato di tutti gli uomini in campo contro i 104,115 km del Genoa, penultimo in questa graduatoria.

Torino-Genoa, diretta dall'arbitro Maresca, si gioca alle ore 20.45 di stasera, giovedì 22 dicembre per la diciottesima giornata di Serie A 2016-2017. Tornare a vincere davanti al pubblico di casa dello stadio Olimpico-Grande Torino e cancellare la batosta di domenica contro il Napoli. Il Torino di Sinisa Mihajlovic torna in campo dopo il roboante 5-3 subito in casa dei partenopei: più attenzione e più cattiveria che serviranno per spazzare via le insicurezze granata. Il tecnico serbo vuole più attenzione in fase difensiva, ma soprattutto vuole rilanciare la compagine per l' Europa League: bisogna inanellare una serie di successi positivi, anche perché la quinta posizione dista ormai troppo.

Tuttavia allo Stadio Grande Torino arriva un Genoa che vuole riscattare la figuraccia di domenica contro il Palermo: il 4-3 subito in rimonta brucia ancora e dunque bisognerà tornare a macinare gioco e ad esprimere nuovamente quella brillantezza che ha caratterizzato la squadra fino a questo momento. La zona retrocessione è ormai distante, ma i rossoblu devono sicuramente combinare qualcosa di più per archiviare una sconfitta contro un modesto Palermo.

Solito 4-3-3 per i granata, che affideranno la porta all' inglese Joe Hart. In difesa confermati Barreca e Zappacosta sulle corsie laterali, mentre Castan e Rossettini potrebbero essere riconfermati al centro della difesa. I tre di centrocampo dovrebbero ormai essere quelli collaudati, ovvero Baselli, Benassi e Valdifiori. Baselli sta giocando davvero un buon calcio, dopo un momento iniziale che aveva spazientito Sinisa Mihajlovic. L'allenatore serbo gli darà fiducia, ma occhio al cambio in corso con Obi, che può dare la giusta consistenza. In attacco va l'inamovibile Belotti, che sta esprimendo davvero un buon calcio, mentre Ljajic e Iago Falque andranno probabilmente a supporto del numero nove.

Qualche dubbio per il Genoa: Juric schiera il classico 3-4-3 che comunque sembra sposarsi bene con le caratteristiche dei singoli interpreti. Perin non ci sarà per via dell' espulsione rimediata nel finale, con Lamanna che va in porta, mentre Izzo, Burdisso e Orban andranno a comporre la linea difensiva. In cabina di regia vanno Rincon e Ntcham, che stanno esprimendo un bel gioco. Assente Miguel Veloso, uscito in barella nella sfida contro i siciliani. Sulle fasce lateralali vedremo sicuramente Lazovic e Laxalt. Pandev andrà ad occupare la corsia destra, al posto di Luca Rigoni, diffidato dopo il cartellino preso contro il Palermo. Simeone si piazza sul versante sinistro, mentre Ocampos andrà ad occupare la zona centrale. Ancora assente Pavoletti: l'attaccante sembra essere sempre più lontano da Genova.

Vedremo sicuramente una sfida combattuta e piena di spettacolo. Il Torino fino a questo momento ha giocato un gran campionato, facendo del 4-3-3 il suo credo. La cattiveria agonistica data dal tecnico serbo Sinisa Mihajlovic ha caratterizzato la squadra granata, che nonostante i risultati, esprime uno scacchiere tattico non indifferente. I padroni di casa cercheranno di attaccare gli avversari sin dai primi minuti, per evitare brutte sorprese. Ma occhio anche agli ospiti, che comunque stanno esprimendo una buona base tattica: Juric, allievo di Gian Piero Gasperini (attuale allenatore dell' Atalanta), sta mettendo in campo tanti insegnamenti del suo maestro, con quel 3-4-3 che crea non pochi problemi. L'uomo fondamentale è sicuramente Rigoni, che con i suoi inserimenti crea spesso problemi alla difesa avversaria. Occhio però a Belotti, che è davvero in gran forma: l'attaccante azzurro sta giocando al meglio durante tutta la partita e la finalizzazione è sicuramente il punto di forza del numero 9, che continua a stupire tutti gli addetti ai lavori.

Torino-Genoa sarà visibile sia su Sky, che la trasmetterà in diretta tv su Sky Calcio 3, sia su Mediaset che la trasmetterà sul canale Premium Calcio 2; gara dunque riservata agli abbonati alle rispettive piattaforme, che garantiranno collegamenti dall'Olimpico anche nelle trasmissioni di Diretta Gol Serie A con highlights e gol in tempo reale da tutti i campi. In entrambi i casi la programmazione potrà essere seguita anche in diretta streaming video, grazie all'applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.