ALESSANDRIA-PRO PIACENZA/ Info streaming video diretta Sportube: testa a testa, probabili formazioni, quote, risultato (oggi Lega Pro 2016 girone A)

DIRETTA ALESSANDRIA-PRO PIACENZA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE A). IL TESTA A TESTA - Sarà al quarta volta che Alessandria e Pro Piacenza si incontreranno nella loro storia recente: 3 i testa a testa finora messi a segno tutti negli ultimi 2 anni nel campionato di Lega Pro. Nella scorsa stagione i piemontesi avevano vinto fuori casa 4-0, con i gol di Riccardo Bocalon e Filippo Boniperti, entrambi autori di una doppietta; la sfida di ritorno invece era terminata sull'1-1 con le marcature di Ferdinando Vitofrancesco e Gianluca Barba. Quest'anno, ad agosto, l'Alessandria si è imposto nuovamente a Piacenza, vincendo per 1-0 grazie ad una rete realizzata da Pablo Gonzalez. Proprio l'uruguagio sta trascinando i grigi verso la Serie B, e potrebbe ripetersi in zona gol nella sfida contro la Pro Piacenza. La sfida di questo pomeriggio vedrà in campo la testa e la coda del girone A: l’Alessandria infatti è saldamente prima nel gruppo con ben 47 punti (8 in più rispetto alla prima inseguitrice), mentre la Pro Piacenza sconta la 16^ posizione con solo 18 punti (ma ricordiamo che ha un incontro con il Siena ancora da recuperare).

DIRETTA ALESSANDRIA-PRO PIACENZA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE A) - Alessandria-Pro Piacenza sarà diretta dall’arbitro Alessandro Chindemi della sezione di Viterbo, assistito dai guardalinee Marco Pancioni di Arezzo e Lorenzo Meozzi di Empoli: fischio d’inizio del match alle ore 20:30 di venerdì 23 dicembre 2016. Nel girone A di Lega Pro la capolista Unione Sportiva Alessandria Calcio 1912 ospita fra le mura amiche l'Associazione Sportiva Pro Piacenza 1919 Srl, in uno dei più classici match testa-coda. Infatti gli emiliani si trovano nella parte bassa della graduatoria e non sembrano in grado di uscire da una situazione non troppo piacevole.

Nell'ultimo turno la compagine allenata da mister Fulvio Pea ha ottenuto un pareggio senza reti contro il Tuttocuoio, che ha permesso di muovere leggermente la classifica ma non di uscire dalla zona playout. L'obiettivo dei rossoneri, vale a dire la salvezza, è assolutamente alla portata, ma la squadra avrà bisogno di uscire indenne dagli scontri diretti e di ottenere qualche punto contro le prime della classe. Ecco perché un pareggio in quel di Alessandria avrebbe un'importanza vitale. La squadra di mister Piero Braglia invece ha rallentato leggermente la propria corsa verso la promozione diretta in Serie B. Nell'ultimo turno i grigi hanno pareggiato a reti bianche contro il Pontedera e hanno visto avvicinarsi di un paio di punti la Cremonese, seconda forza del campionato.

Per questo nel match in programma venerdì 23 dicembre scenderà in campo la miglior formazione possibile, che verrà schierata con il modulo 4-2-3-1. Dunque fra i pali giocherà l'estremo difensore Vannucchi, coadiuvato dal quartetto di difesa composto dal terzino destro Celjak, dai difensori centrali Gozzi e Felice Piccolo e dal terzino sinistro Barlocco. A centrocampo il mediano di contenimento, e miglior recuperatore di palloni della squadra, Adriano Mezavilla affiancato dall'altro mediano Branca (squalificato Cazzola). Davanti a loro la linea dei trequartisti che verrà occupata dall'ala destra Marras, dall'ala sinistra Iocolano e dal fantasista centrale Pablo Gonzalez. Questi giocheranno in appoggio all'unica punta centrale, il centravanti Bocalon.

La Pro Piacenza risponderà con il modulo 4-4-2, in modo tale da poter contenere gli attacchi degli avversari e ripartire in contropiede, grazie in particolare al lavoro degli esterni di centrocampo. Che saranno fondamentali perché dovranno anche aiutare con frequenti raddoppi i terzini, che altrimenti rischieranno di trovarsi in inferiorità numerica. Il portiere titolare sarà Fumagalli, davanti a lui linea difensiva con a sinistra Calandra, a destra l’altro terzino Cardin e la coppia Bini-Sall a guardia dell’area di rigore. Il centrocampo verrà preso in mano dai due mediani che saranno Cavalli sul centro-destra e Pugliese sul centro-sinistra; sulle fasce invece correranno lo spagnolo Aspas sulla corsia destra e Rossini sulla corsia sinistra. La formazione verrà completata dal tandem d'attacco, composto dalle due punte Musetti e Pesenti.

Se siete interessanti a scommettere qualche euro su questo match eccovi le indicazioni principali sulle quote: il successo dell'Alessandria (segno 1) è dato da Sisal Matchpoint a 1.30, il pareggio (segno X) a 4.75 e la vittoria esterna della Pro Piacenza (segno 2) paga ben 10 volte.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Alessandria-Pro Piacenza si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

