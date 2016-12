Carrarese-Giana Erminio/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2016 girone A)

DIRETTA CARRARESE-GIANA ERMINIO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE A) - Carrarese-Giana Erminio sarà diretta dall’arbitro Andrea Mei della sezione di Pesaro, assistito dai guardalinee Marco Della Croce di Rimini e Vincenzo Adriano Cantucci di Pesaro. Fra le sfide del 20esimo turno di Lega Pro rientra anche quella tra Carrarese Calcio 1908 e Associazione Sportiva Giana Erminio, in programma venerdì 23 dicembre dalle ore 16.30 allo stadio comunale dei Marmi di Carrara. Le due compagini stanno rispettando in campionato in linea con le rispettive possibilità. La Carrarese (22 punti) al momento sarebbe salva, anche se la sconfitta patita nell'ultimo turno di campionato ha complicato i piani della banda guidata da mister Andrea Danesi. Infatti i toscani hanno perso contro la Lupa Roma, che si è avvicinata in maniera considerevole.

Il distacco dalla zona playout, ora distante quattro lunghezze, non è elevato e la squadra dovrà ricominciare a macinare gioco e punti per prendere nuovamente il largo da un limbo nel quale nessuno è intenzionato a finire. La Giana Erminio (27 punti) dal canto suo è una squadra ondivaga, capace di alternare grandi prestazioni a tonfi inaspettati. Ad esempio nell'ultimo turno è arrivata una prestigiosa vittoria esterna sul campo della Lucchese Libertas, che ha permesso ai lombardi di salire al decimo posto in classifica, l'ultimo valido per accedere agli spareggi di fine stagione.

Vediamo di seguito le probabili formazioni della partita. Cominciando dai padroni di casa della Carrarese, si può evincere che il modulo di base sarà un 4-5-1 molto prudente, adattabile ad un 4-3-3 in caso di necessità a gara in corso. Il portiere titolare sarà Lagomarsini, che difenderà i pali assieme al terzino destro Rampi, ai centrali Dell’Amico e Benedini e al terzino sinistro Foglio. A centrocampo il mediano Rosaia, affiancato sulla destra dalla mezzala Cristini e sulla sinistra dall'altra mezzala Torelli. Esterni di centrocampo Floriano e Brondi, che si sacrificheranno rispettivamente sulla corsia destra e sulla corsia sinistra. come ricordato in precedenza davanti ci sarà un solo attaccante, ovvero la punta centrale Miracoli.

La risposta della Giana Erminio, messa in campo da mister Cesare Albè, partirà dal modulo 3-5-2. Fra i pali ci sarà l'estremo difensore Viotti, con la difesa a tre che verrà composta sul centro-destra da Perico, in mezzo da Bonalumi e sul centro-sinistra da Montesano. A centrocampo lo slot di mediano verrà occupato da Marotta, che dialogherà con i compagni di reparto Greselin e Pinardi, rispettivamente nei ruoli di mezzala destra e di mezzala sinistra. Sugli esterni si prodigheranno l'ala destra Iovine e l'ala sinistra Augello, mentre i due attaccanti centrali saranno l'esperto Bruno e il ghanese Gullit. Quote: snai.it considera favorita la squadra di casa. Il segno 1 per la vittoria della Carrarese in questa partita è fissato a 2,05, mentre il segno 2 per il colpo esterno della Giana Erminio vale 3,60. A quota 3,15 il segno X per l’eventuale pareggio tra le due formazioni.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Carrarese-Giana Erminio si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

