Como-Arezzo/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2016 girone A)

DIRETTA COMO-AREZZO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE A) - Como-Arezzo sarà diretta dall’arbitro Daniele Paterna della sezione di Teramo, assistito dai guardalinee Andrea Fusco di Torino e Luca Cassarà di Cuneo. Il campionato di Lega Pro torna in campo all’antivigilia di Natale, per la prima giornata del girone di ritorno: venerdì 23 dicembre 2016 si gioca quindi anche Como-Arezzo, allo stadio Giuseppe Sinigaglia e a partire dalle ore 14:30. In palio punti importanti per la zona playoff: prima del fischio d’inizio infatti il Como è ottavo, nella classifica del girone A, con 28 punti mentre l’Arezzo occupa la quarta posizione a quota 33.

I lariani cercano riscatto dopo il ko di domenica scorsa sul campo della Viterbese, che ha interrotto la serie di 5 risultati utili consecutivi (2 vittorie e 3 pareggi tra il 20 novembre e l’11 dicembre). In vantaggio al quarto d’ora di gioco con l’attaccante Davide Chinellato, i lariani hanno subito prima il pareggio di Balcastro al 19’, e 5’ dopo l’intervallo anche il sorpasso ad opera di Bernardo; nell’ultimo quarto d’ora le reti di Neglia per la Viterbese, e del centrocampista Alessio Cristiani per il Como hanno fissato il punteggio sul 3-2 finale.

Nel frattempo il Como spera che il Natale porti in dono un nuovo acquirente, che possa evitare il fallimento del club nella prossima asta fissata per il 24 gennaio. Anche l’Arezzo è reduce da una sconfitta, quella subita per mano dell’Olbia che domenica si è imposta nettamente, anche più di quanto il 2-0 finale possa far intuire. I toscani si sono arresi già nel primo tempo, dopo che un calcio di rigore di Capello (9’) e il raddoppio di Ragatzu (18’) avevano indirizzato il match sui binari avversari.

Tornando invece alla sfida di andata tra Como ed Arezzo, il risultato finale fu 2-2 con repentina fuga toscana firmata Bearzotti (14’) e Yamga (19’), e nella ripresa il recupero lariano grazie ai centri di Pessina (63’) e Nossa (82’). Per il return match le quote SNAI assegnano i favori del pronostico al Como: il segno 1 per la vittoria biancoblu è quotato 2,25, mentre il segno 2 per il successo esterno dell’Arezzo vale 3,10 volte la posta in gioco; 3,15 è invece la valutazione attribuita al segno X per l’eventuale pareggio. Sempre SNAI propone l’opzione Under per Como-Arezzo a quota 1,65, a 2,10 l’Over, a 1,95 l’opzione Gol e a 1,75 il NoGol.

Per quanto riguarda le probabili formazioni di questa partita, l’allenatore del Como Fabio Gallo manterrà il suo 3-5-2 di partenza; da non escludere però un po’ di turnover a livello di singoli. In porta ad esempio potrebbe debuttare il brasiliano Rubinho, tesserato settimana scorsa; altrimenti conferma per Zanotti. Difesa a tre composta da Antezza, Briganti ed Ambrosini, nella cerniera di centrocampo dovrebbero trovare spazio dall’inizio Cristiani e Damian, presumibilmente al posto di Pessina e Fietta; Di Quinzio sarà il terzo mediano, sugli esterni invece agiranno Peverelli e Sperotto. In attacco Le Noci sostituirà lo squalificato Bertani, con Chinellato mantenuto prima punta.

Nell’Arezzo ancora squalificato l’attaccante Davide Moscardelli, che sconta la seconda ed ultima giornata di sospensione: il riferimento avanzato sarà quindi ancona Polidori, con Grossi reinserito dal primo minuto a supporto. Linea di centrocampo a quattro con l’argentino Erpen e Bearzotti sulle fasce, e in mediana la coppia formata da Rosseti e Foglia. Possibile qualche cambio anche nel pacchetto arretrato: a destra ad esempio Luciani può prendere il posto di Masciangelo, Muscat invece si candida per rimpiazzare Milesi nella coppia centrale assieme a Sirri, sulla sinistra confermato Sabatino. Tra i pali infine Benassi.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Como-Arezzo si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

