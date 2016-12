Cremonese-Viterbese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2016 girone A)

DIRETTA CREMONESE-VITERBESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE A) - Cremonese-Viterbese sarà diretta dall’arbitro Alessandro Prontera della sezione di Bologna, assistito dai guardalinee Luca Bianchini di Cesena ed Alessandro Salvatori di Rimini: fischio d’inizio alle ore 16:30 di venerdì 23 dicembre 2016. L'Unione Sportiva Cremonese, ancora all'inseguimento della capolista Alessandria, nella 20esima giornata del girone A di Lega pro affronta l'altalenante Associazione Sportiva Viterbese Castrense. I lombardi hanno otto punti di ritardo rispetto ai piemontesi, ma non si arrenderanno finché l'artimetica non sancirà la promozione del campionato cadetto dei grigi. Purtroppo tre sconfitte nelle ultime cinque gare pesano come macigni, anche se i grigiorossi nell'ultimo turno hanno recuperato due punti rispetto all'Alessandria, vincendo 3-0 contro la pericolante Racing Roma.

La Viterbese dal canto suo si è ripresa dopo una piccola crisi, conquistando quattro punti nelle ultime due uscite, ma soprattutto vincendo nell'ultimo turno del girone d'andata sconfiggendo 3-2 il Como. Una vittoria ancor più importante, perché ottenuta contro una diretta concorrente per i playoff. Con l'allargamento degli spareggi promozioni fino alla decima promozione sono sempre più le squadre che possono lottare fino alla fine e questo sta permettendo di aumentare la bellezza delle partite e il numero dei match competitivi e decisivi.

Andando ad analizzare le formazioni, la Cremonese dovrebbe disporsi in campo con il modulo 4-4-2, che vedrà schierarsi in porta l'estremo difensore Ravaglia, con un passato anche in Serie B. Davanti a lui ci sarà la linea difensiva a quattro composta dal terzino destro Salviato, dal primo difensore centrale Polak, dal secondo centrale Marconi e dal terzino sinistro Procopio.

A centrocampo l'interditore e ‘ladro’ di palloni sarà Scarsella, autore di una doppietta nell'ultimo match di campionato; ad affiancarlo sulla destra la mezzala Perrulli e sulla sinistra l'altra mezzala Pesce. La posizione di trequartista sarà occupata da Belingheri, altro calciatore con molti anni d'esperienza in Serie B alle spalle. Infine la coppia d'attacco composta da Stanco e Brighenti, che avranno il compito di spedire in rete tutti i palloni che capiteranno nell'area di rigore.

La Viterbese Castrense di mister Dino Pagliari dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1, proponendo in porta l'estremo difensore Iannarilli. I suoi collaboratori in fase difensiva saranno il terzino destro Celiento, il primo difensore centrale Varutti, il secondo centrale Scardala e il terzino sinistro Pacciardi. Il ruolo di mediano verrà preso in consegna da Cuffa e Marano, che avranno il duplice compito di recuperare un numero elevato di palloni e di far ripartire velocemente l'azione. Il trio di trequartisti vedrà agire Mununga nel ruolo di ala destra, Neglia nel ruolo di ala sinistra e Belcastro in mezzo. Il gioco avrà come fulcro l'attaccante centrale Bernardo, a segno nel match precedente contro il Como.

La Cremonese cercherà probabilmente di mantenere alti i ritmi della partita, mettendo sotto pressione la difesa della viterbese con il lavoro degli esterni di centrocampo, che proveranno spesso e volentieri il cross per trovare liberi in area i due attaccanti. La Viterbese potrebbe trovare terreno fertile nelle ripartenze, visto che i quattro uomini offensivi sono molto veloci e potrebbero sorprendere la retroguardia avversaria. Per quanto riguarda le quote per Cremonese-Viterbese, snai.it propone a 1,60 il segno 1 per la vittoria grigiorossa, a 3,60 il segno X per il pareggio finale e a 5,50 il segno 2 per il successo esterno dei laziali. Opzione Under quotata 1,70, Over 2,05, Gol 1,95 e NoGol 1,75.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Cremonese-Viterbese si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

