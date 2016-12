Fano-Sudtirol/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2016 girone B)

DIRETTA FANO-SUDTIROL: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE B) - Fano-Sudtirol sarà diretta dall’arbitro Lorenzo Bertani della sezione di Pisa, assistito dai guardalinee Pierluigi Mazzei e Gianluigi Di Stefano entrambi di Brindisi. Venerdì 23 dicembre alle ore 14.30 l'Alma Juventus Fano ospiterà fra le mura amiche dello stadio Raffaele Mancini la compagine ospite del Fussball Club Sudtirol Alto-Adige Bolzano, in una delle sfide sulla carta più equilibrate del 20esimo turno di Lega Pro. Le due compagini, inserite nel girone B, nell'ultimo periodo hanno ottenuto risultati altalenanti, in particolare il Fano.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (20^GIORNATA)

Infatti i marchigiani hanno perso diversi punti per strada, ma nell'ultimo turno sono riuscito a racimolare un punticino, pareggiando per 1-1 sul campo del Bassano Virtus. Discorso diverso per il Sudtirol, che qualche giorno fa ha avuto la meglio sul Mantova per 1-0, reagendo dopo due sconfitte consecutive che ne avevano complicato il percorso in campionato. Una vittoria sarebbe fondamentale per i marchigiani per abbandonare il penultimo posto e avvicinarsi alla zona salvezza, al momento distante cinque punti. Il Sudtirol invece al momento sarebbe salvo, ma può ancora sperare di qualificarsi per i playoff di fine stagione, che corrispondono attualmente al decimo posto occupato dall'Albinoleffe, distante quattro punti dagli altoatesini.

Probabili formazioni: il Fano, guidato da mister Giovanni Cusatis, opterà per il modulo 3-5-2 affidandosi tra i pali al giovane portiere Andrenacci. Dinanzi a lui agiranno i tre difensori centrali, sul centro-destra Zigrossi, in mezzo Ferrani e sul centro-sinistra il capitano Torta. In posizione di mediano si posizionerà il centrocampista Gualdi, coadiuvato sulla destra dalla mezzala Gabbianelli e sulla sinistra dall'altra mezzala Schiavini. Sulle fasce galopperanno Cazzola e Taino, schierati rispettivamente a destra e sulla corsia mancina. Infine il tandem d'attacco vedrà dialogare le due punte Gucci e Masini.

Il Sudtirol risponderà con il modulo 4-3-3, cercando di cogliere impreparata la difesa del Fano in particolare con il lavoro degli esterni d'attacco, che avranno il compito di puntare l'uomo e di creare la superiorità numerica ogni qualvolta si presenti l'occasione propizia. Fra i pali giocherà il portiere Marcone, che difenderà la porta assieme al terzino destro Tait, ai centrali Di Nunzio e Bassoli e al terzino sinistro Sarzi. Il mediano di contenimento sarà Kenneth Obodo, affiancato dalle due mezzali Furlan e Fink schierati rispettivamente sul centro-sinistra e sul centro-destra. Il tridente d'attacco si comporrà con l'ala destra Cia, con l'ala sinistra Tulli e con la punta centrale Gliozzi.

Analizziamo ora le quote relative al match tra Fano e Sudtirol. L'agenzia di scommesse Sisal Matchpoint valuta la vittoria casalinga del Fano (segno in schedina 1) a 2.70 volte l'importo giocato. La stessa quota è stata assegnata al successo esterno del Sudtirol (segno 2), mentre la quota valida per il risultato di pareggio (segno X) è di 2.95 volte l'importo. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Fano-Sudtirol si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest’anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (20^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.