Feralpisalò-Santarcangelo/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2016 girone B)

DIRETTA FERALPISALO’-SANTARCANGELO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO GIRONE B) - Feralpisalò-Santarcangelo sarà diretta dall’arbitro Riccardo Analogo di Collegno, assistito dai guardalinee Christian Zanardi di Genova e Massimiliano Magri di Imperia. Le due squadre scendono in campo nel tardo pomeriggio di venerdì 23 dicembre 2016, per la ventesima giornata del campionato di Lega Pro che apre il girone di ritorno: allo stadio Lino Turina di Salò (provincia di Brescia) il calcio d’inizio è previsto per le ore 18:30. Nel girone B lue due squadre sono separate da 2 punti: davanti la Feralpisalò che occupa la nona opzione, e si trova quindi in zona playoff, con 26 lunghezze mentre il Santarcangelo insegue all’undicesimo posto a quota 24.

I romagnoli puntano quindi al sorpasso in classifica anche se i pronostici li favoriscono, più o meno all’unanimità: l’agenzia di scommesse snai.it ad esempio alza a quota 3,70 il segno 2 per il colpo esterno del Santarcangelo, mentre il segno 1 per la vittoria della Feralpisalò è l’opzione più accreditata a quota 2,00. Il segno X per l’eventuale pareggio vale invece 3,20.

Sempre snai.it propone l’opzione Under per questa partita a quota 1,60; 2,20 è la valutazione attribuita all’Over, mentre Gol e NoGol equivalgono rispettivamente a 1,90 e 1,80. Ancora in tema di numeri, ricordiamo che finora la Feralpisalò di Antonino Asta ha raccolto più punti in trasferta, 14 contro i 12 casalinghi, mentre il Santarcangelo ha vinto solamente una volta in 9 gare esterne: è successo alla seconda giornata sul campo del Fano, 0-2 il risultato finale (nelle altre 8 trasferte 4 pareggi e 4 sconfitte). La Feralpisalò punta al successo anche per regalarsi un Natale un po’ più dolce, dopo le ultime 4 gare senza vittorie.

Domenica scorsa i Leoni del Garda sono stati beffati in extremis dal Teramo, che ha raggiunto il definitivo 2-2 in pieno recupero (94’) dopo che per due volte la Feralpi era passata in vantaggio, con il difensore Alessandro Ranellucci al 4’ e con il rigore di Simone Guerra al 78’. Invece il Santarcangelo è imbattuto da 3 turni e nell’ultimo ha piegato 2-0 un’altra concorrente di metà classifica, l’Albinoleffe, con le reti nel finale di partita dei centrocampisti Emanuele Gatto (81’) e Michele Valentini (88’). Per la squadra di mister Michele Marcolini, vincere anche allo stadio Turina significherebbe entrare tra le prime dieci in graduatoria e provare a dare una nuova dimensione al campionato.

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Feralpisalò-Santarcangelo, i padroni di casa dovrebbero presentarsi in campo con il modulo 3-4-1-2 impiegato anche nell’ultimo turno. Pacchetto arretrato composto dal portiere Livieri, diciannovenne in prestito dal Milan, e dai difensori Gambaretti, Aquilanti e Ranellucci. A metacampo Staiti e Davì affiancati dagli esterni Parodi e Ruffini; per il ruolo di trequartista ballottaggio tra Settembrini e il giovane Luche, con il primo in vantaggio, davanti la coppia Guerra-Gerardi.

Dall’altra parte il Santarcangelo risponderà con il 3-5-2: davanti all’estremo difensore Nardi saranno Adorni, Siringano e Paramatti a proteggere l’area di rigore (Carlini è stato squalificato per un turno). Nella cerniera di centrocampo spazio a Valentini, Daniele Dalla Bona e Gatto, mentre sulle corsie laterali agiranno Posocco a destra e Giovanni Rossi a sinistra. Attacco affidato a Christian Cesaretti e Sasha Cori, con Matteo Merini prima alternativa.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Feralpisalò-Santarcangelo si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

