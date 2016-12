Forlì-Venezia/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2016 girone B)

DIRETTA FORLI’-VENEZIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO GIRONE B) - Forlì-Venezia sarà diretta dall’arbitro Antonello Balice della sezione di Termoli, assistito dai guardalinee Carmine Graziano e Andrea Bologna entrambi di Mantova. Una delle partite di Lega Pro in programma venerdì 23 dicembre 2016, per la ventesima giornata del girone B, è quella che si gioca allo stadio Tullio Morgagni di Forlì: si gioca dalle ore 16:30. I romagnoli padroni di casa ricevono la capolista del raggruppamento ovvero il Venezia di Filippo Inzaghi, primo in classifica a quota 39 punti. Il Forlì invece ha abbandonato l’ultimo posto e prima del girone di ritorno si trova in terzultima posizione con 16 punti, gli stessi del Modena che però ha una migliore differenza reti.

Sulla carta quindi il pronostico di Forlì-Venezia si presenta fortemente sbilanciato a favore degli ospiti; attenzione però a dare per spacciata la formazione biancorossa, che dopo un inizio di campionato sta incubo ha perso solamente una volta nelle ultime 7 giornate.

Domenica scorsa è arrivata per il Forlì la seconda vittoria consecutiva, la prima della stagione in trasferta: il primo centro in questo torneo di Nicola Capellini ha consentito di espugnare lo stadio Del Conero di Ancona (tanto caro a mister Massimo Gadda che ci ha militato per 8 anni da giocatore), regalando anche il sorpasso in classifica su Mantova e Fano. I romagnoli possono quindi guardare all’immediato futuro con rinnovato ottimismo, anche se sono ancora 4 le lunghezze che li separano dalla quota salvezza (i 20 punti proprio dell’Ancona).

Al Morgagni si presenta un Venezia battuto solo in uno degli ultimi 12 turni, ma reduce dal pareggio casalingo con la Maceratese che ha lasciato l’amaro in bocca, pur consegnando alla formazione di Inzaghi il titolo di campione d’inverno. Sotto all’8’ minuto dopo la rete di Colombi, i lagunari hanno pareggiato a fine primo tempo con Davide Marsura, operando poi il sorpasso a metà ripresa con il centravanti Stefano Moreo (74’); la Maceratese però non si è arresa e all’82’ ha riacciuffato la parità grazie ad un gran destro di Turchetta.

Nei minuti finali il botta e risposta tra Alex Geijo (85’) e Quadri (89’), quest’ultimo a segno su un contestato rigore, ha determinato il 3-3 finale. Venezia che quindi cerca un immediato al ritorno al successo anche perché il Pordenone, secondo a meno 1 ed impegnato a Gubbio (ore 14:30) in questa giornata, punta al sorpasso in vetta; da tener d’occhio anche la Reggiana, terza a quota 36 e di scena al Mapei Stadium contro un Bassano in astinenza da vittorie (inizio ore 18:30).

Probabili formazioni: nel Forlì rientra l’attaccante Giuseppe Ponsat che ha saltato il match precedente per squalifica; sul ventunenne riprenderà posto nel tandem offensivo al fianco di Bardelloni, top scorer di squadra con i suoi 7 gol. Capellini agirà tra le linee in posizione di trequartista, a centrocampo invece previsti Alimi, Capellupo e Spinosa. In difesa da destra a sinistra dovrebbero giocare Adobati, Cammaroto, Conson e Sereni, tra i pali Turrin.

Il Venezia risponderà probabilmente con il modulo 4-3-3. Davanti al portiere Facchin i difensori centrali saranno Modolo e il capitano Domizzi, a completare la linea arretrata i laterali Baldanzeddu e Garofalo. Fabris, schierato terzino domenica scorsa, dovrebbe tornare a centrocampo e fare reparto con Pederzoli e Bentivoglio, a guidare il tridente d’attacco sarà invece lo spagnolo Alex Geijo supportato dalle punte esterne, Nicola Ferrari da una parte e Marsura dall’altra.

Per quanto riguarda le quote, snai.it favorisce nettamente il segno 2 per la vittoria esterna del Venezia al Morgagni: la valutazione corrispondente è 1,60, mentre il segno 1 per il successo casalingo del Forlì si alza fino a quota 5,75. Il segno X per il pareggio finale invece è proposto a 3,50. Opzione Under quotata 1,72, Over 2,05, Opzione Gol 1,95 e NoGol 1,75.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Forlì-Venezia si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

