Gubbio-Pordenone/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2016 girone B)

DIRETTA GUBBIO-PORDENONE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE B) - Gubbio-Pordenone sarà diretta dall’arbitro Federico Dionisi della sezione di L’Aquila, assistito dai guardalinee Felice Sante Marinenza ed Alessandro Rotondale entrambi di L’Aquila. Una sfida molto interessante della 20esima giornata del campionato di Lega Pro è il match dello stadio Pietro Barbetti fra i padroni di casa dell'Associazione Sportiva Gubbio 1910 e gli ospiti del Pordenone Calcio: calcio d’inizio alle ore 14:30 di venerdì 23 dicembre 2016.

Entrambe le squadre navigano al momento in zona playoff, anche se i neroverdi hanno un obiettivo ancor più grande, che si chiama promozione diretta nel campionato cadetto. Sono anni che la compagine allenata da Bruno Tedino si aggira attorno alle prime posizioni, ma fino ad oggi non è stato in grado di fare quello step in più ed ottenere così l'ascesa verso la seconda serie calcistica italiana per importanza.

Nell'ultimo turno i friulani hanno pareggiato fra le mura amiche contro l'ostica Sambenedettese, perdendo la possibilità di salire soli in vetta alla graduatoria, visto il contemporaneo pareggio del Venezia contro la Maceratese. Il Gubbio non sta vivendo un momento di forma eccellente, lo dimostrano le tre sconfitte patite nelle ultime quattro gare di campionato. Agli umbri serve assolutamente una vittoria per non perdere ulteriore terreno con le prime della classe e tornare a macinare punti che, a fine anno, potrebbero rivelarsi decisivi nel discorso piazzamenti playoff.

Probabili formazioni: i rossoblu, allenati da mister Giuseppe Magi, si affideranno al modulo 4-3-3 ma a centrocampo dovranno fare a meno del capitano Romano, espulso nella precedente sfida contro il Modena. Il portiere titolare sarà Narciso, difeso dal terzino destro Marini, dai difensori centrali Burzigotti e Rinaldi e dal terzino sinistro Zanchi. A centrocampo il mediano di rottura Croce assistito dalle due mezzali Casiraghi, impiegato sul centro-destra, e Bergamini. Il tridente d'attacco sarà composto dall'ala destra Ferretti, dall'ala sinistra Ferri Marini e dall'attaccante centrale Candellone.

Il Pordenone risponderà con il 4-3-1-2, modulo ormai divenuto marchio di fabbrica di mister Tedino. L'estremo difensore titolare sarà Tomei, coadiuvato dal quartetto difensivo composto da Eros Pellegrini nel ruolo di terzino destro (Semenzato è out per squalifica), De Agostini nel ruolo di terzino sinistro, Ingegneri e il capitano Stefani nelle due caselle centrali. A centrocampo il mediano Burrai con le due mezzali Misuraca e Suciu. Il ruolo di trequartista verrà interpretato da Berrettoni, che cercherà di sfornare rifornimenti per il tandem d'attacco composto da Pietribiasi e Arma.

Per quanto riguarda le quote per questo match di Lega Pro, Sisal Matchpoint valuta la vittoria del Gubbio (segno 1) a 2.63 volte l'importo giocato, al pari del successo esterno del Pordenone (segno 2). Il pareggio (segno X) invece paga 3.10 volte. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Gubbio-Pordenone si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

