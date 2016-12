Juventus-Milan/ Finale SuperCoppa 2016: info streaming video e diretta tv, quote, orario, risultato live e cronaca (Rai, oggi 23 dicembre)

DIRETTA JUVENTUS-MILAN: INFO STREAMING VIDEO E TV, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE E CRONACA (RAI, OGGI 23 DICEMBRE, SUPERCOPPA ITALIANA 2016 A DOHA) - La finale Juventus-Milan di Supercoppa Italiana 2016, diretta dall'arbitro Antonio Damato, si gioca venerdì 23 dicembre 2016 alle ore 17.30 italiane: sarà la sfida valevole per l'assegnazione della Supercoppa a Doha, negli Emirati Arabi. Si gioca di nuovo all'estero la sfida valevole per il trofeo tra la formazione scudettata e quella vincitrice della Coppa Italia nella passata stagione. Un profilo che appartiene in entrambi i casi alla Juventus per il secondo anno consecutivo.

In quanto finalista di Tim Cup, il Milan arriva a giocarsi l'importante appuntamento, dopo un momento in cui la squadra di Vincenzo Montella si è trovata a fronteggiare la sua prima vera flessione in campionato. Al momento i rossoneri si ritrovano quinti, e festeggiare un trofeo dopo diversi anni di digiuno (l'ultima vittoria è datata 2011, proprio in Supercoppa Italiana) sarebbe sicuramente entusiasmante.

La Juventus cannibale delle ultime stagioni ha appena ripreso il largo nella classifica della Serie A, con sette punti di vantaggio sulla Roma, otto su Lazio e Napoli e nove sui rossoneri. Per Allegri la prima metà della stagione è stata tormentata soprattutto a causa degli infortuni, ma vincere la Supercoppa Italiana significherebbe chiudere un percorso netto, con la squadra come detto già prima di gran lunga nel massimo campionato e capace di accedere agli ottavi di finale di Champions League da prima in classifica, con la sfida all'orizzonte contro il Porto difficile ma che appare comunque alla portata dei bianconeri.

La Juventus arriva all'appuntamento di Supercoppa lanciata da quattro vittorie consecutive in appuntamenti ufficiali. I bianconeri hanno battuto l'Atalanta e la Dinamo Zagabria, poi ha trionfato nel derby contro il Torino piegando in rimonta i granata ed ha ottenuto grazie ad un gol epico di Gonzalo Higuain il successo nello scontro diretto contro la Roma seconda in classifica, conquistando il titolo d'Inverno con due giornate d'anticipo. Più sofferta la marcia di avvicinamento del Milan, che dopo aver battuto Empoli e Crotone non senza fatica (soprattutto contro i calabresi i rossoneri hanno sudato per fare bottino pieno) sono usciti sconfitti dal confronto con la Roma, col rimpianto del rigore fallito da Niang.

Contro l'Atalanta la formazione di Montella non è riuscita a sfondare in avanti, ed è arrivato un pareggio che di fatto ha costretto nel giro di sei giorni il Milan a scendere dal secondo al quinto posto in classifica. Un calo dovuto anche alle assenze, con Montella che si è ritrovato senza elementi chiave nell'eccellente girone d'andata dei rossoneri come Bonaventura e Carlos Bacca.

Lo scorso 22 ottobre il Milan è tornato a battere la Juventus a San Siro dopo cinque anni, grazie alla rete, splendida, realizzata dal giovane Locatelli. Una partita che ha fatto recriminare molto i bianconeri per una rete regolare annullata a Miralem Pjanic. Nell'ultima finale disputata tra le due squadre un gol di Alvaro Morata ha deciso ai supplementari lo scontro per la Tim Cup allo stadio Olimpico di Roma, il 21 maggio scorso, a favore della squadra di Allegri. La Juventus ha vinto ai supplementari anche il confronto di Coppa Italia del 9 gennaio 2013, due a uno con rete decisiva di Mirko Vucinic. In campionato le due squadre non pareggiano invece dal 25 febbraio del 2012, vantaggio rossonero di Nocerino e pari bianconero di Matri.

La Juventus non vede un'altra squadra alzare un trofeo nazionale da due anni. Esattamente dalla sconfitta di Doha ai rigori contro il Napoli nella Supercoppa Italiana 2014. Da allora due scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa conquistati dal caterpillar di Allegri, che secondo i bookmaker parte nettamente favorito anche in questa occasione. Vittoria juventina (ovviamente nei novanta minuti) quotata 1.70 da Betclic, mentre Tipico.it quota 3.70 l'eventuale pareggio e Unibet offre a 5.40 il trionfo milanista.

Juventus-Milan, venerdì 23 dicembre alle ore 17.30 in Italia, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti gli sportivi su Rai Uno, col digitale terrestre visibile anche in HD sul canale 501 (5501 sul boquet satellitare di Sky). Sul sito raiplay.it sarà possibile vedere, sempre in chiaro gratuitamente tramite pc o dispositivi mobili, la diretta streaming video della Supercoppa Italiana 2016. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI JUVENTUS-MILAN LIVE: SEGUI LA SUPERCOPPA ITALIANA 2016 IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY JUVENTUS-MILAN