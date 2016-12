Maceratese-Albinoleffe/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2016 girone B)

DIRETTA MACERATESE-ALBINOLEFFE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE B) - Maceratese-Albinoleffe sarà diretta dall’arbitro Andrea Tursi di Valdarno, assistito dai guardalinee Gabriele Nuzzi (anche lui di Valdarno) e Davide Meocci di Siena: fischio d’inizio alle ore 14:30 di venerdì 23 dicembre 2016. Società Sportiva Maceratese contro Unione Calcio Albinoleffe sarà una delle sfide più interessanti della 20esima giornata del campionato di Lega Pro.

Le due squadre, inserite nel girone B della terza serie calcistica italiana, al momento combattono per due obiettivi diversi, anche se sono separati solo da cinque punti. La Maceratese è al centro della classifica e grazie alle recenti prestazioni ha lasciato alle spalle la zona playout. In particolare nell'ultimo turno sono emerse le reali potenzialità della squadra marchigiana, che è riuscita a pareggiare contro la capolista Venezia dopo una gara rocambolesca e ricca di colpi di scena.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (20^GIORNATA)

Si è trattato del quarto risultato utile consecutivo, una striscia importante che in casa Maceratese vogliono prolungare. L'Albinoleffe invece punta ad un posto nei playoff e al momento sta rispecchiando le previsioni. Purtroppo per i seriani nell'ultima giornata è arrivata una sconfitta che potrebbe cambiare il corso del campionato. Infatti gli azzurri hanno perso contro il Santarcangelo, che si è portato ad un solo punto proprio dall'Albinoleffe, incalzando la zona playoff.

Dunque gli ospiti non possono permettersi passi falsi e il mister Massimiliano Alvini farà scendere in campo la miglior formazione possibile. I suoi undici titolari si schiereranno con il modulo 3-5-2 e fra i pali ci sarà l'stremo difensore Nordi. Dinanzi a lui vedremo schierarsi i tre difensori centrali, Zaffagnini sul centro-destra, il capitano Gavazzi in mezzo e Magli sul centro-sinistra. A centrocampo il mediano di contenimento sarà Di Ceglie, affiancato sulla destra dalla mezzala Agnello e sulla sinistra dall'altra mezzala Guerriera. Sulle fasce vedremo correre Gonzi e Anastasio, che si posizioneranno rispettivamente sulla corsia destra e su quella mancina. Infine la coppia di attaccanti sarà composta dalle due punte Mastroianni e Virdis. Squalificato il centrocampista Giorgione.

La Maceratese di mister Federico Giunti risponderà con il modulo 4-3-1-2, schierando il centrocampo a rombo. In porta vedremo giocare Francesco Forte, davanti a lui ci saranno il terzino destro e capitano Gattari, i difensori centrali Perna e Marchetti e il terzino sinistro Christian Ventola. A centrocampo il mediano di rottura De Grazia, affiancato sulla destra dalla mezzala Mestre e sulla sinistra dall'altra mezzala Malaccari. In posizione di trequartista ci sarà Turchetta, che dovrà fornire palloni invitanti alla coppia d'attacco, composta da Allegretti e da Colombi. Squalificato il centrale di centrocampo Quadri.

Breve sguardo alle quote: su snai.it la vittoria della Maceratese (segno 1) paga 2,50 volte la posta, il pareggio (segno X) 3 volte e la vittoria esterna dell'Albinoleffe (segno 2) 2,80 volte l'importo scommesso. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Maceratese-Albinoleffe si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

