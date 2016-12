Mantova-Ancona/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2016 girone B)

DIRETTA MANTOVA-ANCONA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO GIRONE B) - Mantova-Ancona sarà diretta dall’arbitro Luca Zufferli della sezione di Udine, assistito dai guardalinee Andrea Zanetti di Portogruaro e Driss Abou Elkhayr di Conegliano. Nell’antivigilia di Natale scende in campo il girone B di Lega Pro: una delle sfide più calde in termini di classifica è Mantova-Ancona, che si gioca allo stadio Danilo Martelli e mette in palio 3 punti pesanti nella corsa alla salvezza diretta. L’appuntamento è per le ore 18:30 di venerdì 23 dicembre 2016: nella ventesima giornata del girone B, la prima del girone di ritorno, il Mantova cerca punti per staccarsi dall’ultimo posto, attualmente occupato assieme al Fano con 15 lunghezze.

20 invece i punti dell’Ancona, che dopo l’ottima stagione passata in questo campionato sta incontrando diverse difficoltà: un girone d’andata più tribolato del previsto ha collocato i marchigiani appena sopra la zona playout, a +2 sul Teramo quintultimo. Allo stadio Martelli si affrontano quindi due squadre sulla carta ambiziose, ma che finora si sono dovute barcamenare nelle ultime posizioni del girone B: le agenzie di scommesse indirizzano i pronostici verso i padroni di casa. snai.it ad esempio propone il segno 1 per il successo del Mantova in lavagna a quota 2,20, il segno X per l’eventuale pareggio a quota 3,10 e il segno 2 per il successo esterno dell’Ancona a 3,25. Opzione Under valutata 1,55, Over 2,30, opzione Gol a 1,95 e NoGol 1,75.

Numeri alla mano si potrebbe pensare ad una partita con pochi gol: finora il Mantova ne ha segnati 14 dei quali 8 tra le mura amiche, uno in meno per l’Ancona che in 9 trasferte è andata a segno solamente 5 volte. Lontano dal Del Conero i marchigiani hanno vinto appena 1 volta, due settimane fa sul campo della Sambenedettese (0-1), ma anche incassato solo 2 sconfitte pareggiando nelle altre 6 occasioni.

Domenica scorsa invece l’Ancona ha subito un pesante ko casalingo contro il Forlì, corsaro grazie alla rete di Capellini al quarto d’ora della ripresa. Con lo stesso punteggio (1-0) il Mantova ha ceduto al Sudtirol registrando il secondo stop della gestione Graziani, e facendosi superare proprio dal Forlì.

Passando alle probabili formazioni di Mantova-Ancona, per i virgiliani previsto il modulo 5-3-2: in porta il numero 1 Bonato, mentre i difensori centrali dovrebbero essere Gargiulo, Cristini e Carini; a completare la cerniera difensiva i fluidificanti Bandini e Regoli. Trio di centrocampo formato da Zammarini, Raggio Garibaldi e Di Santantonio, davanti invece il capitano Caridi si muoverà a supporto del centravanti Mattia Marchi. Rientra dopo la squalifica la punta Maccabiti.

Per l’Ancona di Fabio Brini invece modulo 4-3-3 o 4-2-3-1 a seconda delle fasi o necessità di gioco. Tra i pali Scuffia, difensori centrali Moi e il capitano Luca Ricci, terzino a destra Barilaro mentre per la fascia sinistra vige il ballottaggio tra l’ungherese Forgacs e Malerba. A metacampo rientra dopo il turno di sospensione il ghanese Daniel Agyei, che farà reparto con Gelonese e Zampa, nel tridente d’attacco infine gli esterni De Silvestro e Frediani sosterranno l’azione del centravanti Falou Samb, senegalese classe 1997 in prestito dal Genoa.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Mantova-Ancona si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

