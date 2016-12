Olbia-Renate/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2016 girone A)

DIRETTA OLBIA-RENATE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE A) - Olbia-Renate sarà diretta dall’arbitro Aristide Capraro di Cassino, assistito dai guardalinee Roberto Pepe di Ariano Irpino e Francesco Alessandro Iovine di Napoli. Si gioca venerdì 23 dicembre 2016 allo stadio Bruno Nespoli, calcio d’inizio alle ore 14:30. Il campionato di Lega Pro inaugura il girone di ritorno appena prima di Natale: la classifica del girone A dopo le prime 19 partite vede l’Olbia all’undicesimo posto con 27 punti e il Renate in sesta posizione a quota 29.

La compagine sarda è quindi attaccante alla zona playoff, perché la Viterbese decima ha gli stessi punti ma una differenza reti leggermente migliore (+1 contro lo 0 dell’Olbia); ciò che più rassicura mister Michele Mignani sono però le 9 lunghezze di vantaggio sulla zona playout, da cui i neopromossi galluresi puntano a tenersi alla larga. Il Renate ha solo 2 punti in più ma gravita in zona playoff, quindi tra le prime dieci, ormai da tempo: partita dopo partita i nerazzurri allenati da Luciano Foschi si stanno confermando una realtà solida.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (20^GIORNATA)

Lo hanno dimostrato anche domenica scorsa, battendo 1-0 il Tuttocuoio ed allungando ad 8 la serie di partite senza sconfitte; inoltre, grazie al primo gol stagionale di Samuele Dragoni che ha steso i toscani, il Renate si è confermato imbattuto in casa (6 vittorie e 4 pari allo stadio Città di Meda), tornando a vincere dopo 4 pareggi consecutivi. Il fattore campo però penderà dalla parte dell’Olbia, che sa come approfittarne: non a caso la squadra sarda ha ottenuto 19 dei suoi 29 punti tra le mura amiche, pur incassando lo stesso numero di reti subite in trasferta (13).

Dopo un girone d’andata più che positivo, i ragazzi di mister Mignani puntano a condurre in porto il prima possibile la matematica salvezza, per poter poi alzare a livello playoff l’asticella delle ambizioni. Olbia che nelle ultime 3 giornate ha portato a casa 6 punti con 3 gol: due settimane fa il gol dell’ivoriano Kouko ha permesso di espugnare il campo del Siena, settimana scorsa invece l’uno due Capello-Ragatzu ha lasciato a bocca asciutta un avversaria d’alta classifica come l’Arezzo.

Tutto considerato sembrano esserci i presupposti per assistere ad un match interessante: i pronostici delle principali agenzie di scommesse indicano nell’Olbia la squadra favorita. Su snai.it ad esempio troviamo il segno 1 per la vittoria dei bianchi a quota 2,25, il segno X per il pareggio finale a 3,15 così come anche il segno 2, per il successo esterno del Renate. Opzione Under a quota 1,65, Over a 2,10, opzione Gol a 1,90 e NoGol a 1,80.

Probabili formazioni: possibile qualche cambio in ambedue gli schieramenti, nell’Olbia ad esempio Andrea Cossu dovrebbe tornare titolare sulla trequarti; in questo caso Alessandro Capello si sposterà nel tandem d’attacco con Ragatzu, mentre Kouko partirebbe dalla panchina. A centrocampo previsto il ritorno di Geroni dopo la squalifica, anche se Joseph Tetteh lo ha rimpiazzato bene domenica scorsa; il ghanese se la gioca con Piredda e Muroni per un posto nel ruolo di mezzala. Difesa con Francesco Pisano a destra, Quaranta a sinistra e coppia centrale Miceli-Dametto, davanti al portiere Carboni.

Dall’altra parte, l’allenatore del Renate Fiasconi ritrova il centrocampista Nicola Pavan e l’attaccante Aiman Napoli, di rientro dalle rispettive squalifiche. Previsto il modulo 4-3-3 con Cincilla tra i pali, Melgrati e Schettino a protezione dell’area, Di Gennaro terzino a destra e Vannucci sulla corsia opposta. In mezzo al campo come detto spazio al rientrante Pavan, che sarà affiancato da Palma e Scaccabarozzi; punte esterne Lavagnoli e Napoli, centravanti Marzeglia.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Olbia-Renate si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest’anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (20^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.