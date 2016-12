Padova-Sambenedettese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2016 girone B)

DIRETTA PADOVA-SAMBENEDETTESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE B) - Padova-Sambenedettese sarà diretta dall’arbitro Fabio Schirru della sezione di Nichelino, assistito dai guardalinee Pierluigi Mazzei e Gianluigi Di Stefano entrambi di Brindisi. La partita di Lega Pro, valida per la ventesima giornata (prima di ritorno) del girone B, si gioca allo stadio Euganeo dalle ore 14:30 di venerdì 23 dicembre 2016. Padova e Sambenedettese navigano dall'inizio della stagione in zona playoff e sono fra le principali candidate a giocarsi la promozione nel campionato cadetto passando dagli spareggi di fine anno. Il Padova, dopo un periodo abbastanza positivo, nell'ultimo turno ha pareggio a reti bianche in casa del Lumezzane, perdendo la possibilità di dimezzare lo svantaggio dal primo posto occupato dal Venezia.

Ecco perché il successo contro i marchigiani è fondamentale, visto che ridarebbe speranze per un traguardo che all'inizio dell'anno sembrava impossibile. La Sambenedettese, sebbene continui a dimostrare di settimana in settimana le proprie qualità, ormai non riesce più a vincere. Infatti la squadra di San Benedetto del Tronto nelle ultime cinque uscite ha conquistato quattro pareggi e una sconfitta del derby contro l'Ancona. Tuttavia il pareggio nell'ultimo turno, strappato in casa del fortissimo Pordenone, potrebbe avere il peso e la valenza di un successo.

Andiamo ora ad analizzare quali saranno le formazioni titolari. L'allenatore del Padova, mister Oscar Brevi, proporrà il modulo 3-5-2 affidandosi all'estremo difensore Bindi. Dinanzi a lui la difesa a tre verrà composta dai tre centrali, Sbraga sul centro-destra, Emerson nel mezzo e Michele Russo sul centro-sinistra. A centrocampo il ruolo di mediano verrà preso in consegna dal brasiliano Filipe, che farà le veci dello squalificato Mandorlini, affiancato sulla destra dalla mezzala Dettori e sulla sinistra dall’altra mezzala Mazzocco. Sulle fasce invece agiranno l'esterno destro Madonna e l'esterno sinistro Favalli, che cercheranno di contribuire ad entrambe le fasi. I due attaccanti saranno probabilmente Altinier e il capitano Neto Pereira.

La Sambenedettese invece scenderà sul terreno di gioco con il modulo 4-3-3, uno schieramento offensivo che cercare di scardinare la difesa avversaria sugli esterni. L'estremo difensore titolare sarà Aridità, coadiuvato nella protezione della porta dal terzino destro Di Pasquale, dai due difensori centrali Mori e Radi e dal terzino sinistro Di Filippo.

A centrocampo il mediano Lulli, affiancato dalla mezzala destra Berardocco e dalla mezzala sinistra Damonte, favorito per rimpiazzare lo squalificato Sabatino. La formazione verrà completata del tridente d'attacco composto dall'ala destra Tortolano, dall'ala sinistra Mancuso e dall'attaccante centrale Sorrentino.

Analizziamo ora le quote relative a questa gara: la vittoria casalinga del Padova (segno 1), secondo Sisal Matchpoint, paga 2.11 volte la posta, il pareggio (segno X) 3.20 volte e il successo esterno della Sambenedettese (segno 2) 3.40. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Padova-Sambenedettese si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

