PAGELLE / Juventus-Milan (4-5 d.c.r.): i voti della partita (Supercoppa Italiana 2016)

PAGELLE JUVENTUS-MILAN (4-5 dcr): I VOTI DELLA PARTITA (SUPERCOPPA ITALIANA 2016) - Ecco le nostre pagelle di Juventus-Milan, con i voti per i migliori ed i peggiori a Doha. Il Milan si aggiudica il primo trofeo della stagione 2016-2017 (e probabilmente l'ultimo di una lunghissima serie per la gestione ultra-trentennale di Berlusconi) battendo la Juve nella finale di Supercoppa Italiana, ci sono voluti i calci di rigore per premiare la squadra di Montella che alla fine ha prevalso col punteggio di 5 a 4, decisivi gli errori dal dischetto di Mandzukic e Dybala. Nei tempi regolamentari buon inizio dei bianconeri che si portano in vantaggio con Chiellini, ma alla distanza emergono i rossoneri con Bonaventura che pareggia i conti poco prima dell'intervallo. Nei tempi supplementari un match-point a testa, Bacca a un metro da Buffon con la porta sguarnita sbaglia un gol impossibile, Dybala dall'altra parte del campo alza troppo il pallone da posizione ottimale per concludere a rete. Ai rigori l'allievo Donnarumma batte il maestro Buffon e con la sua parata su Dybala consente a Pasalic di trasformare il penalty decisivo, dando così il via alla grande festa del Milan. VOTO PARTITA 7 - Tanto spettacolo a Doha, entrambe le squadre hanno espresso tanta qualità sul terreno di gioco, la Juve sembrava spadroneggiare e invece il Milan ha reagito alla grande costringendo i rivali ai rigori dove poi ha prevalso. VOTO JUVENTUS 6 - Ottimo inizio di gara per gli uomini di Allegri che passano in vantaggio con Chiellini, poi calano alla distanza soffrendo terribilmente nei supplementari pur avendo il match-point di Dybala. Nei rigori arriva la resa con gli errori di Mandzukic e Dybala. VOTO MILAN 6,5 - Inizio difficile per i rossoneri che concedono almeno venti minuti ai bianconeri che si portano in vantaggio, ma arriva la reazione veemente degli uomini di Montella che pareggiano i conti con Bonaventura e alla distanza crescono fino a sfiorare il 2 a 1 nei supplementari con Bacca. Ai rigori Donnarumma e Pasalic rimediano all'errore iniziale di Lapadula, e ancora una volta vince la squadra che sbaglia per prima. VOTO ARBITRO DAMATO 6 - Va bene l'arbitraggio all'inglese ma al 28' ci poteva stare eccome l'ammonizione di Pjanic per il duro intervento in netto ritardo su Bertolacci. Al 43' fa infuriare i bianconeri fermando il gioco per il fallo di Romagnoli su Mandzukic senza applicare la regola del vantaggio con Higuain che stava andando verso la porta. Al 111' viene annullato un gol a Evra che era in netta posizione di fuorigioco. Al 120' l'episodio più critico, quando De Sciglio tocca il pallone col braccio dentro l'area, per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il penalty e ammonisce Higuain per proteste. CLICCA QUI PER I VOTI AI SINGOLI

PAGELLE JUVENTUS-MILAN: I VOTI DELLA PARTITA (SUPERCOPPA ITALIANA 2016). IL PRIMO TEMPO - Ecco le nostre pagelle del primo tempo di Juventus-Milan, con i voti per i migliori ed i peggiori giocatori scesi in campo finora nella partita che assegnerà la Supercoppa Italiana tra bianconeri e rossoneri: questo primo tempo si è concluso in parità sul punteggio di 1 a 1. Partono decisamente meglio i bianconeri che vanno vicino al gol in più frangenti con Sturaro (6) e Mandzukic (7), Donnarumma (7) fa quel che può per mantenere inviolata la propria porta ma al 18' deve arrendersi al colpo di testa vincente di Chiellini (6,5) che sblocca la contesa. Sullo 0-1, però, si sveglia il Milan e in particolare Bonaventura (6,5) che suona la carica e poco prima del riposo pareggia i conti, anche lui di testa sull'assist di Suso (6,5). Fino al primo terzo di gara sembrava una gara a senso unico, invece i rossoneri sono riusciti a riequilibrarla e ora ci attende una ripresa tutta da vivere, e anche l'ipotesi dei supplementari comincia a prendere corpo considerando che la formazione di Allegri non ha gestito nel migliore dei modi il vantaggio.

VOTO JUVENTUS 6,5 - Ottima partenza dei bianconeri che sbloccano la contesa procudendo diverse occasioni da gol, ma sull'1 a 0 gli uomini di Allegri si adagiano e si fanno rimontare. MIGLIORE JUVENTUS: MANDZUKIC 7 - Anche stasera il croato dimostra di attraversare un periodo di forma straordinaria, arriva come un leone su ogni singolo pallone e si rivela sempre un cliente scomodissimo per gli avversari. PEGGIORE JUVENTUS: RUGANI 5,5 - Si fa prendere il tempo da Kucka sulle palle aeree, e perde la marcatura su Suso e Bonaventura nell'azione dell'1 a 1. VOTO MILAN 6 - I rossoneri impiegano fin troppo tempo a carburare concedendo i primi venti minuti (e il gol) ai bianconeri, ma sullo 0-1 l'undici di Montella si sveglia e torna in parità con Bonaventura. MIGLIORE MILAN: DONNARUMMA 7 - Se il Milan è ancora pienamente in partita, oltre che a Bonaventura, lo deve in buona parte all'estremo difensore che con almeno due parate decisive ha salvato la porta rossonera. PEGGIORE MILAN: LOCATELLI 5,5 - Lascia un po' a desiderare in fase difensiva perdendo qualche pallone di troppo. (Stefano Belli)