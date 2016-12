Parma-Modena/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2016 girone B)

DIRETTA PARMA-MODENA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO GIRONE B) - Parma-Modena sarà diretta dall’arbitro Andrea Giuseppe Zanonato, assistito dai guardalinee Fabio Trivelli e Nicola Badoer entrambi di Castelfranco Veneto. Secondo derby emiliano in pochi giorni per il Parma, che nella ventesima giornata del girone B riceve il Modena allo stadio Ennio Tardini: appuntamento venerdì 23 dicembre 2016 alle ore 18:30. Incrocio importante per entrambe le squadre che stanno inseguendo traguardi diversi: il Parma, che da poche settimane è passato nelle mani del nuovo mister Roberto D’Aversa, ha 33 punti e dopo il girone d’andata è quarto in classifica, a meno 6 dalla capolista Venezia che in questo turno fa visita al Forlì (ore 16:30).

Diversa la situazione del Modena, che però come i corregionali ha cambiato allenatore da poco: all’uomo di casa’ Simone Pavan è subentrato dall’inizio di dicembre Ezio Capuano; al momento i canarini si trovano in zona playout con 16 punti, gli stessi del Forlì che però registra una differenza reti peggiore, soprattuto è solo una la lunghezza di vantaggio sull’ultimo posto condiviso da Fano e Mantova.

Le premesse sono quindi ben diverse rispetto alla gara d’andata, anche se rispetto al Modena il Parma sta rispettando maggiormente le previsioni della vigilia. Tutto considerato, il pronostico di questo derby emiliano si presenta meno scontato del previsto: fattore campo e divario in classifica però inclinano verso i ducali le valutazioni delle agenzie di scommesse. Si snai.it ad esempio il segno 1 per la vittoria del Parma si abbassa a quota 1,65, mentre il segno 2 per il colpo esterno del Modena sale fino a 5,25; a metà strada il segno X per l’eventuale pareggio, fissato a quota 3,50. Sempre dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (1,65), Over (2,10), Gol (1,95) e NoGol (1,75).

Parma imbattuto da 4 turni e reduce dalla bella affermazione nel ‘derby del grana’ contro la Reggiana: nel monday night di lunedì scorso i gol di Davide Giorgino (22’) e del senegalese Yves Baraye (29’) hanno regalato una bella soddisfazione a società e tifosi, violando oltretutto l’imbattibilità casalinga granata. 2-0 anche per il Modena che era sceso in campo in uno degli anticipi del sabato: i canarini hanno battuto il Gubbio con una rete per tempo, al 38’ Daniele Giorico ha trasformato un calcio di rigore, mentre nel finale un altro centrocampista, il ghanese Emmanuel Besea, ha chiuso il conto sfruttando un errore della difesa umbra (86’, in seguito il Gubbio ha fallito un altro penalty). Segnali incoraggianti sia per il Parma che per il Modena, anche se le strade verso i rispettivi obiettivi appaiono ancora lunghe.

Probabili formazioni: per il Parma D’Aversa dovrebbe confermare il 4-4-2 utilizzato a Reggio Emilia. Il portiere sarà il lettone Kristaps Zommers, Alessandro Lucarelli e Benassi guideranno la retroguardia completata dai terzini Mazzocchi e Nunzella. Nel ruolo di ala destra potrebbe essere inserito Nocciolini, sulla fascia sinistra invece confermato Scavone mentre per vie centrali si muoveranno Giorgino e Corapi. Tandem offensivo composto da Calaiò e da Baraye, che parte favorito su Evacuo.

A Modena Ezio Capuano sta puntando sul modulo 3-5-2 che sembra poter garantire un maggiore equilibrio alla squadra. Per la trasferta del Tardini manca all’appello il centrocampista Laner, espulso per somma d’ammonizioni contro il Gubbio; spazio quindi a Besena dal 1’, con lui anche Giorico in cabina di regia e l’uruguaiano Nicolas Schiavi. Esterni Basso a destra Minarini a sinistra, in attacco Tulissi al fianco dell’ivoriano Adama Diakite e dietro Accardi, Aldovrandi e il rumeno Popescu a protezione del portiere Manfredini.

Per il Modena l'obiettivo principale è trovare una maggiore fluidità offensiva, visti i soli 10 gol segnati nel girone d'andata, il Parma invece punta ad una maggiore continuità casalinga: al Tardini Lucarelli e compagni hanno perso già 3 volte, raccogliendo meno punti (14 contro i 19 esterni).

