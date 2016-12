Piacenza-Lucchese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2016 girone A)

DIRETTA PIACENZA-LUCCHESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE A) - Piacenza-Lucchese sarà diretta dall’arbitro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, assistito dai guardalinee Marco Trinchieri di Milano e Roberto Avalos di Legnano. L'anno sportivo in Lega Pro non è ancora finito. Prima delle meritate vacanze bisognerà disputare altre due giornate di campionato, a cominciare dalla 20esima, in programma venerdì 23 dicembre. Fra i match ci sarà quello fra Piacenza Calcio 1919 Srl e Associazione Sportiva Lucchese Libertas 1905, che si disputerà alle ore 16.30.

Una vera e propria sfida playoff, visto che le squadre sono rispettivamente al sesto e all'ottavo posto della graduatoria e si trovano a pari punti. Inoltre la compagine emiliana e quella toscana stanno vivendo un momento di condizione fisica molto simile. Il Piacenza nel precedente turno, l'ultimo del girone d'andata, ha perso per 1-0 contro il fanalino di coda Prato, disputando una gara superficiale e arrivando molle sulle gambe su tutti i contrasti. Brutta sconfitta anche per la Lucchese; i rossoneri hanno perso fra le mura amiche per 2-1 contro la Giana Erminio, una diretta concorrente per un posto dei playoff. Dunque le due compagini arrivano a questo match con voglia di rivalsa, e tenteranno in tutti i modi di portare a casa i tre punti in palio.

Passando alle probabili formazioni di questo match, il tecnico del Piacenza Arnaldo Franzini opterà come sempre per il modulo 4-2-3-1 ma dovrà rinunciare al portiere titolare Miori, espulso nella giornata precedente e di conseguenza squalificato per un turno. Al suo posto giocherà l'albanese Kastrati, che coordinerà i movimenti della difesa a quattro composta dal terzino sinistro Agostinone, dai centrali Pergreffi e Silva e dal terzino destro Sciacca. I due mediani di copertura saranno Cazzamalli e il francese Taugourdeau, che sosterranno anche la linea dei trequartisti formata dall'ala destra Matteassi, dall’esterno sinistro Franchi e dalla mezza punta Cesana. Davanti agirà l'attaccante centrale Razzitti.

La Lucchese di mister Giuseppe Galderisi dovrebbe schierarsi a specchio rispetto agli avversari, in modo tale da concedere il minor spazio possibile alle sortite offensive del Piacenza. D'altronde il 4-2-3-1, se fatto bene, è un modulo con sui si riesce a difendere in maniera molto ordinata, visto l'aiuto che gli esterni d'attacco portano ai terzini. In porta giocherà Nobile e davanti a lui i due terzini Cecchini e Capuano e i due difensori centrali Espeche e Dermaku. A centrocampo gli slot dei mediani verranno occupati da Mingazzini e Bruccini, mentre davanti a loro il trio di trequartisti sarà formato da Fanucchi, Merlonghi e Terrani. I tre faranno da supporto all'unico centravanti Forte.

Per quanto riguarda le quote, rispecchiano i casi in cui due squadre sulla carta si equivalgono. Dunque il bookmaker Sisal Matchpoint dà per favorito il Piacenza, visto che gioca in casa, con una quota pari a 2.24. Segue il pareggio quotato a 3.15 e la vittoria esterna della lucchese Libertas, che è data alla stessa quota. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Piacenza-Lucchese si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

